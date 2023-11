El fenómeno Taylor Swift: niña prodigio, su batalla judicial por acoso sexual y el secreto del éxito de sus letras

(@taylorswift)

“Mi mamá me llamó Taylor porque pensó que probablemente terminaría en negocios corporativos y no quería que ningún tipo de ejecutivo, jefe o gerente se diera cuenta si yo era una niña o un niño al ver mi currículum”, dijo divertida Taylor Swift cuando fue nota de tapa en la revista Time. Pero como buena nieta de un cantante de ópera, la joven Taylor no sólo se dedicó a la música, sino que se convirtió en tiempo récord en la cantautora femenina más exitosa, irrumpiendo y manteniendo los más altos niveles de popularidad desde principios de los ‘90. Entre sus pares del pop, Rihanna y Miley Cyrus se apoyan mucho más en compositores externos, mientras que Lady Gaga y Beyoncé no igualaron sus ventas. Swift es la única artista que ha vendido tres álbumes por un millón de copias en su primera semana desde 1991. Su última gira recaudó 150 millones de dólares, la mayor recaudación jamás vista por la música country, y ahora está en Argentina para presentarse en el estadio de River Plate los días 9, 10 y 11 de noviembre, con su gira The Eras Tour.

Comenzando por su determinación como una talentosa compositora adolescente, la historia personal de Taylor Swift está llena de desamores, drama y triunfos personales.

La pequeña Taylor Swift

Niña prodigio

Comenzó su carrera como estrella de la música country, pero no creció en el Sur. De hecho, Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania, donde creció en una granja de árboles de Navidad, que le serviría de inspiración para una de sus canciones navideñas. Cuando la cantante dio un show en Filadelfia, durante su gira de 2018, dijo: “Esto es lo que yo llamo un espectáculo local”. Le contó a la audiencia sobre su reciente visita a la casa en la que creció, diciendo que ya no era “la granja de mi familia”.

“La vendimos cuando fuimos a Nashville. He estado pensando en lo genial que es volver al lugar donde comencé a escribir canciones”, agregó ese día.

Hija de Andrea (Finlay), ex ejecutiva de marketing, y Scott Kingsley Swift, asesor financiero, su ascendencia incluye alemanes e ingleses, así como algunos escoceses, irlandeses, galeses y 1/16 de italiano. Cuando tenía nueve años, la familia se mudó a Wyomissing, PA, donde asistió al West Reading Elementary Center y a la Wyomissing Area Junior/Senior High School. Su primera afición fue la equitación inglesa. Su madre la puso en una silla cuando tenía nueve meses y luego Swift compitió en espectáculos ecuestres. A los 12 años, un reparador de computadoras le mostró cómo tocar tres acordes en una guitarra, lo que la inspiró a escribir su primera canción, Lucky You. Anteriormente había ganado un concurso nacional de poesía con un poema titulado Monster in My Closet! (Un monstruo en mi ropero), y fue cuando comenzó a centrarse en escribir canciones.

Taylor Swift en la tapa de la revista Time

Acústico en la cafetería

Taylor Swift es de Pensilvania y triunfó en Tennessee, pero tiene una conexión especial con Nueva Jersey. Antes de mudarse a Nashville, la cantante visitaba Shore -como se le llama a la costa de New Jersey- con su familia todos los años. Swift le dijo al Philadelphia Inquirer, “pasé mis veranos en la costa de Jersey desde que tenía dos años hasta que vendimos la casa en Stone Harbor cuando tenía 14. Era un lugar bastante mágico para crecer”. Y mientras, pasaba sus vacaciones junto al océano, tocaba la guitarra y cantaba en cafeterías como artista desconocida. La estrella recordó: “Solía cantar karaoke en Henny’s y tocar en espectáculos acústicos durante horas seguidas en Coffee Talk, un pequeño café en la calle 98″. Era habitual invitar a sus amigos y familiares a esas primeras actuaciones, quienes a menudo aparecían y ponían dinero en su frasco de propinas. La adolescente intentaba mantener los conciertos el mayor tiempo posible. Sobre esto, Swift explicó que cuando se “quedaba sin material, empezaba a inventar canciones en el acto”. En el clip de su canción Seven, del álbum Folklore, se ve una foto de la cantante de chiquita; como señaló el escritor Tim Marcin en redes sociales, lleva una remera que dice “Sea Isle” en referencia a la ciudad costera de Nueva Jersey en la que Taylor pasó su infancia, y cambiaría su vida para siempre.

Taylor Swift es de Pensilvania y triunfó en Tennessee (foto REUTERS/Mario Anzuoni)

Nashville, su primer amor

Según The Telegraph, cuando Taylor tenía 11 años, recorría Nashville, Tennessee, para dejar un demo en cada sello discográfico de Music Row, el distrito que alberga oficinas de compañías discográficas, estaciones de radio y estudios de grabación, y se encuentra en el centro de la industria musical country. Parte de su motivo para visitar la ciudad se inspiró en un documental sobre Faith Hill, la cantante de There You’ll Be que fue descubierta por primera vez en Nashville. Swift le dijo a The Telegraph que pensó que ella también necesitaba ir allí. “Así que, por supuesto, se me metió en la cabeza que existía esta tierra mágica llamada Nashville, donde los sueños se hacen realidad y ahí es donde tenía que ir”, explicó sobre esta decisión. Y recordó que empezó a rogar constantemente a sus padres que se mudaran allí.

La primera gran oportunidad de Swift fue cuando tenía 14 años y Sony la trajo como escritora. Luego ocurrió otro gran suceso: en una entrevista en vivo con Inc., Scott Borchetta, productor musical y fundador de Big Machine Label Group, recordó haber recibido un paquete de Swift con su imagen y demos cuando todavía estaba en Universal. “Y fue un paquete muy inteligentemente elaborado”, dijo Borchetta, quien Invitó a Swift, su manager y su familia a su oficina en Nashville para tocar algo de música. Luego les comentó que planeaba dejar la empresa para lanzar su propio sello, dijo, “la única promesa que puedo hacerte esta noche es que si esperas, tendrás un contrato discográfico conmigo”. Y el resto es historia.

Taylor Swift durante su actuación en CSI

Gran victoria por un dólar

Después de un encuentro en Colorado en 2013, Taylor Swift se acercó a una estación de radio local para decirles que uno de sus DJ metió la mano debajo de su falda y la manoseó, agarrando su cola, según recordó Time en 2017. Esto llevó al despido del DJ David Mueller, y al mismo tiempo, a Mueller a demandar a Swift por difamación, la cual la cantante respondió con una contrademanda. Swift le dijo a Time que “tuvo que ver cómo el abogado de este hombre intimidaba y acosaba a mi equipo, incluida mi madre”, y fue acusado de mentir sobre el encuentro. La cantante subió al estrado y, según recordó al medio, “me dijeron que fue la mayor cantidad de veces que la palabra ‘hijo de puta’ se ha dicho alguna vez en el Tribunal Federal de Colorado”.

Swift ganó el caso pero sólo pidió un dólar. Aún así, ella dice que no le pagaron y aseguró: “Creo que ese acto de desafío es simbólico en sí mismo”. Mueller sigue negando el incidente, “Lo que digo es que no hice lo que dicen que hice”. Años más tarde, el asunto fue remitido a la Corte Suprema. La jueza Elena Kagan lo planteó durante los argumentos orales en otro caso y señaló: “Ese dólar va a representar algo tanto para mí y al mundo de las mujeres que han experimentado lo que yo he experimentado”. Kagan señaló además que se trataba de que Swift se defendiera a sí misma, y no del dinero que podría haber ganado. “Y fue un daño físico incuestionable. Pero, ella sólo pidió este dólar para decir que había sido lastimada”, sostuvo.

Taylor Swift recibe el premio a la canción del año por "Anti-Hero" en los Premios MTV (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

Relaciones pasadas

Parte del éxito de Taylor Swift radica en su capacidad para detallar vívidamente sus experiencias en sus letras, como le dijo a The Telegraph, “siempre escribo canciones sobre mi vida. Y si eres horrible conmigo, te voy a escribir una canción sobre ti y no te va a gustar. Así es como opero”. Al principio de su carrera, Swift y Joe Jonas tuvieron una relación sentimental pero no duró ni tuvo el final más feliz. Swift le dijo a Ellen DeGeneres que Jonas rompió con ella por teléfono en una llamada de 25 segundos, y escribió una canción sobre él para su álbum Fearless, llamada Forever & Always. Hablando con People sobre la melodía, dijo, “[Es] una canción sobre ver a alguien desvanecerse por completo en una relación, que se pregunta qué hizo mal”. Esta es una de las tantas canciones escritas por Swift que parecen aludir a un ex novio, aunque algunos fueron romances secretos y otros celebridades importantes.

Taylor Swift junto a una de sus ex parejas, Joe Jonas (foto Jeff Kravitz/FilmMagic)

Rolling Stone escribió en 2016, “Como Carly Simon de una nueva generación, Taylor Swift ha jugado juegos divertidos con sus fans al dejar pistas y sugerencias, ambas ambiguas y contundentes, sobre los muchos musos que la inspiraron para sus canciones sobre rupturas”. Por ejemplo, el tema Style, que puede vincularse o no a Harry Styles, con quien se la relacionó sentimentalmente entre finales de 2012 y principio de 2013; o su hit We Are Never Ever Getting Back Together, que puede o no tratar sobre Jake Gyllenhaal, con quien salió en 2011 cuando ella tenía 22 años y él 28; o también la canción Dear John, que puede referirse o no a John Mayer, con quien tuvo un breve romance en 2009, cuando Taylor tenía 19 años y él 32. Y la lista continúa.

Elite de amistades

Después de Roberto Carlos, Taylor Swift podría ser la que más amigos tiene, con la particularidad que en su lista figuran famosos del más alto perfil: modelos y músicos, como Selena Gomez, Lorde y Karlie Kloss, entre algunos. Según E! News, los miembros del círculo de Swift incluyen a Dakota Johnson, Cara Delevingne, Suki Waterhouse, Lily Donaldson y Martha Hunt. El clip de Bad Blood contó con un conjunto repleto de estrellas que incluía a Gigi Hadid, Jessica Alba, Hayley Williams y muchas otras. Cuanto más famoso se volvía el grupo, más reacciones negativas enfrentaba Swift, quien le dijo a Rolling Stone, “nunca hubiera imaginado que la gente hubiera pensado, ‘Esta es una camarilla que no me habría aceptado en su grupo si hubiera querido estar en él’”. Taylor explicó que lo que comenzó como un grupo de mujeres exitosas se convirtió en algo más allá de su intención original, le dijo a la publicación, “pensé que iban a decir ‘aún podemos permanecer juntas’, tal como se les permite hacerlo a los hombres”. Y en un artículo que escribió para Elle, la cantante reflexionó sobre varias de estas amistades de cuando tenía 20 años, explicó, “es triste, pero a veces, cuando creces, las relaciones se superan, puede que dejes amistades en el camino, pero siempre conservarás los recuerdos”.

Taylor Swift durante su actuación en Cats

Su paso por la actuación

Más que una simple cantante de fama mundial, Taylor Swift probó suerte en la actuación a lo largo de su carrera. Uno de sus papeles más destacados llegó en la adaptación cinematográfica del musical Cats (2019). La película fue un desastre en taquilla pero menos desastrosos fueron algunos papeles más pequeños de Swift en películas y televisión, como su aparición en un episodio de la serie CSI. En una nota para Entertainment Tonight, Swift habló sobre ser parte del programa, diciéndole al entrevistador que su personaje fue apuñalado y finalmente murió, “Al principio, cuando ves los cadáveres, no te das cuenta de que son personas que simplemente están sentados muy quietos. Y contener la respiración y tener la mirada en una dirección”.

Siguiendo con las vibraciones espeluznantes, la cantante también apareció como una pianista fantasma en The Giver con Jeff Bridges. En un rol más alegre, Taylor hizo un cameo sorpresa en la serie de televisión New Girl.

Taylor Swift durante la jornada en la que reicibió el premio Mujer de la Década de Billboard (foto Matt Winkelmeyer/Getty Images for Billboard)

Una disputa pública

Cuando era adolescente, Taylor Swift firmó con Big Machine Label Group. y luego pasó a producir sus primeros seis álbumes. Pero en 2019, luego de separarse de la compañía y mudarse a Republic Records, se desencadenaron una serie de eventos complicados y llenos de drama que involucran al ejecutivo discográfico y manager Scooter Braun. Braun compró Big Machine, en una venta que incluía el catálogo anterior de grabaciones maestras de Swift, por más de 300 millones de dólares. En una publicación en su cuenta de Tumblr, Taylor se dirigió al productor musical que acababa de tomar las riendas del trabajo de su vida y le dijo: “Lo único en lo que podía pensar era en la incesante intimidación manipuladora que he recibido de sus manos durante años”. Y en su discurso para el premio Mujer de la Década de Billboard, la estrella se tomó un momento para criticar a su antiguo sello discográfico, y dijo, “el mundo no regulado del capital privado que entra y compra nuestra música como si fuera un inmueble. Sabía que vendería mi música. Sabía que lo haría. No podía creer a quién se la vendió”. Para recuperar el sentido de propiedad, Swift se comprometió a volver a grabar esos primeros seis álbumes. En una entrevista para CBS News, la cantante explicó que su plan era hacer nuevos masters para compensar el trato, y en abril de 2021, lanzó el primero de estos álbumes, Fearless (Taylor’s Version).

Taylor Swift mide 1.80 metros (foto REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Cuánto mide Taylor?

Taylor Swift es una figura destacada en la industria de la música, pero además se eleva literalmente sobre los demás: mide 1.80 metros. La cantante reveló que solía sentirse cohibida por su altura, diciendo en una entrevista para Girls’ Life, “no me gustaba ser alta cuando me acercaba a un grupo de chicas, y todas eran una cabeza más bajas que yo”. Tal vez por ese motivo le encanta estar descalza y con frecuencia se la ve sin zapatos en sus videos musicales y sesiones de fotos. Pero después de un tiempo Swift comenzó a aceptar su estatura, y lo contó en una entrevista: “Cuando puedo ponerme un par de tacos de diez centímetros, entrar en una habitación y ser más alta que todos los demás, ahora lo veo como algo bueno”. También dijo que ser alta no importaba cuando se busca una relación significativa con otro. Confesó a Girls’ Life que la personalidad de un chico es la parte más importante y que ella sólo quiere a alguien que la haga perder la cabeza. “No tengo límites de altura. Si un chico es más bajo que yo, está bien”, contó sobre esto. Pero no sólo las pretensiones físicas bajó la estrella a la hora de buscar el amor; también dejó de creer en el hombre soñado, como ella misma reveló en la revista Time, “Cuando era pequeña solía leer cuentos de hadas. En los cuentos de hadas conoces al Príncipe Azul y él es todo lo que siempre quisiste. En los cuentos de hadas, el malo es muy fácil de detectar. El malo siempre lleva una capa negra para que siempre sepas quién es. Luego creces y te das cuenta de que el Príncipe Azul no es tan fácil de encontrar como pensabas. Te das cuenta de que el malo no lleva capa negra y no es fácil de detectar; es muy divertido, te hace reír y tiene el pelo perfecto”.

Taylor Swift inició una relación con un deportista, Travis Kelce (foto Ron Chenoy-USA TODAY Sports)

Hace algunas semanas, el amor nuevamente parece haber llegado a la vida de Taylor, de la mano de Travis Kelce, un reconocido jugador profesional de fútbol americano estadounidense, de 34 años, que juega actualmente en los Kansas City Chiefs de la National Football League. Hicieron pública su relación el septiembre pasado cuando ella mostró su apoyo a los Kansas City Chiefs mientras jugaban contra los Chicago Bears. Desde entonces, Taylor asistió a varios partidos, y la pareja fue fotografiada varias veces durante su estadía en la ciudad de Nueva York, según US Weekly. “Taylor está realmente feliz y entusiasmada con Travis. Ella está en la etapa de la relación en la que espera verlo, recibir llamadas suyas y pasar tiempo con él”, dijo una fuente. “Tiene mariposas en el estómago y hace tiempo que no las tiene. Ella se siente segura y cómoda con él física y emocionalmente”.

Travis Kelce junto a Taylor Swift

Esta noche -y las tres sucesivas-, sin duda Swift despliegue todo su talento en el escenario, porque como declaró al mismo medio, “Casi siempre que hago algo, luego aparece en publicaciones la palabra ‘demasiado’ delante: demasiado pop, demasiado country, demasiado rock. Así que dejé de preocuparme por eso. Prefiero ser demasiado que no ser suficiente”. Good show, Taylor!