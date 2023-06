Los amores caóticos de Liz Hurley: del engaño de Hugh Grant con una prostituta al novio que no reconoció a su hijo

Elizabeth Hurley deslumbra con su belleza a los 51 años

“Me suicidaría si fuera tan gorda como Marilyn Monroe”, fue la infeliz frase que dijo Elizabeth Hurley para la edición de enero del 2000 de Allure. La protagonista de la película Al diablo con el diablo (2000) era un ícono inolvidable de Versace en los ‘90 y modelo favorita de Estée Lauder. Pero su popularidad cumbre llegó tristemente al ser reconocida como la primera mujer más hermosa del mundo engañada públicamente por su pareja: Hugh Grant.

Desde los ex que se acuestan con trabajadoras sexuales y estrellas porno, hasta ridículas cuestiones de paternidad, la vida amorosa de Elizabeth Hurley, que hoy cumple 58 años, fue un absoluto caos.

De punk a modelo

Elizabeth Jane Hurley más conocida en el ambiente como Liz, nació en Basingstoke, Reino Unido, el 10 de junio de 1965. En aquel pueblo situado a las orillas del río Loddon, su padre era el Mayor de la Armada británica, Roy Leonard, y su madre, Angela Mary, una maestra de escuela. Desde chica tomó clases de ballet y se caracterizó por ser una chica delgada y delicada, pero sobre todo muy bella. Aunque en su adolescencia se volvió una rebelde sin causa y discutía mucho con su padre militar.

A sus 18 años cambió totalmente de estilo y se involucró en los movimientos punk y New Age, conformando la banda de punk Vestel Virgins. Pero a pesar de su piercing en la nariz, sus mechas rosas paradas, sus extraños peinados y sus ojos exageradamente delineados, seguía siendo una belleza lo que le valió para ganar el concurso Face Of The Year (La cara del año), que realizaba a principios de los ‘80 el periódico local de Winchester. Como premio recibió un contrato por un año con una prestigiosa agencia de modelos de Londres. Así, con su 1.74 metros de estatura, Liz se convirtió en la favorita de todos los diseñadores. Y no tardó en pasar de las pasarelas a la televisión.

Hugh: el más odiado, el más amado…

Su amor más mediático fue con Hugh Grant, con quien se conocieron en el ‘87 en el rodaje de la película Remando al viento (1988), y desde entonces se hicieron inseparables. Eran la pareja británica “it” de los ‘90. Su posición de “pareja poderosa” quedó realmente consolidada cuando la modelo británica acompañó a su galán al estreno de Cuatro bodas y un funeral (1994). Con sus acentos elegantes y su buena apariencia, la dupla parecía salida del cielo. Pero las cosas pronto darían un giro desafortunado.

Hugh Grant y Elizabeth Hurley fueron la pareja "it" de los noventas

En 1995, Grant saltó a los titulares cuando lo sorprendieron infraganti: fue encontrado en Los Ángeles recibiendo sexo oral en un lugar público de parte de una prostituta llamada Divine Brown. El actor fue arrestado y su foto apareció en todos los diarios del mundo. Días después de la detención, Grant dijo a la prensa, “He hecho algo abominable y ella ha sido increíble al respecto. Al contrario de lo que leí en el periódico hoy, ella me ha apoyado mucho y vamos a tratar de solucionarlo”. En The Larry King Show reconoció su comportamiento, admitiendo, “Creo que al final tienes que sincerarte y decir que fue desleal, lamentable y un mal momento”.

Te puede interesar: Hugh Grant “in fraganti” con una prostituta: cómo fue el escándalo sexual que conmocionó a Hollywood hace 25 años

Cuando se supo, Hurley se sintió desolada por la traición de su novio. Reveló sus sentimientos encontrados a British Press Association, diciendo, “Todavía estoy desconcertada y triste. Durante muchos años he acudido a Hugh en busca de ayuda en los momentos difíciles y ahora, aunque mi familia y mis amigos han sido muy amables, estoy muy sola. Todo esto es muy doloroso para mí”.

Aun así, Liz le dio otra oportunidad a Hugh, y la pareja permaneció unida durante cinco años más, hasta que se separó en el año 2000. Como dijo ella al podcast People in the 90s, los dos consiguieron seguir siendo grandes amigos después de su ruptura. “Sigue siendo muy importante en mi vida. Es el padrino de mi hijo. Es mi vecino de al lado”. Además de a Grant, Damian Hurley tiene otros seis padrinos: Elton John, David Furnish, Henry Dent Brocklehurst, Patsy Kensit, Heath Ledger y Denis Leary. Y a su vez, Liz es madrina de otros hijos de famosos: Brooklyn y Romeo Beckham, los hijos de Victoria y David.

La tragedia del padre de su hijo

Un par de años después de separarse de Grant, Elizabeth Hurley dio a luz a su hijo, Damian, quien nació de su relación con el empresario estadounidense Steve Bing en 2002. Un romance que involucró un estilo de vida del jet-set, viajes a Nueva York y Europa y, según el Belfast Telegraph, Bing colmó a Hurley con joyas caras. Aunque el vínculo fue tumultuoso y llegó a un punto de ruptura cuando Bing negó ser el padre biológico de Damian.

Bing le pidió a Hurley que abortara, sin creer que fuera su hijo, pero ella se negó

Bing afirmó que tanto él como Hurley se veían con otras personas a lo largo de su relación, declarando fríamente según la revista People, “Es su elección ser madre soltera”. Liz se sintió desolada por las afirmaciones públicas de quien sería el padre de su hijo. El dolor era reciente y aún más penoso para ella teniendo en cuenta que estaba muy cerca de la llegada de Damian. Según Town & Country, Bing le dijo a Hurley que abortara, pero ella se negó. Más tarde, una prueba de ADN demostró que Bing era el padre.

A pesar de sus problemas, la pareja volvió a conectar en el último año de vida de Bing. Aunque el empresario no llegó a conocer a su hijo, llamó a Damian en su 18º cumpleaños y le escribió una carta de despedida. A Hurley se le rompió el corazón cuando se conoció la noticia de la prematura muerte de su ex.

En el 2020, Bing se suicidó a la edad de 55 años, según Los Angeles Times. Se dice que se sentía solo en sus últimos años y que había gastado la mayor parte de la fortuna de 600 millones de dólares que heredó. Hurley se dirigió a Instagram para expresar su dolor, escribiendo, “Me entristece enormemente que mi ex Steve ya no esté con nosotros. Es un final terrible… Estoy publicando estas fotos porque aunque pasamos por momentos difíciles, lo que importa son los buenos y maravillosos recuerdos de un hombre dulce y amable”.

El empresario no llegó a conocer a su hijo y lo dejó fuera de su millonario testamento

Desgraciadamente, la conmoción que supuso la muerte de Steve Bing trajo más confusión a la vida de Elizabeth Hurley. En el 2021, se enteró de que su hijo había sido excluido del testamento de Bing, de 216.7 millones de dólares. Según informó Daily Mail, Bing tenía la intención de dejar su fortuna a sus hijos. Sin embargo, su padre, Peter -un filántropo multimillonario que donó 50 millones de dólares a la Universidad de Stanford en 2006-, interfirió en sus deseos y luchó por cambiar el fondo. Finalmente, sus millones fueron dejados a los hijos de su hermana Mary, por alegar que los hijos de ella nacieron dentro del matrimonio, mientras que los de él no. Según el Belfast Telegraph, en su evidencia escrita, Peter Bing testificó que independientemente de si Damian y Steve tenían una relación, él, Peter, no consideraba a Damian como un nieto suyo.

Los intentos posteriores de conseguir la herencia de Damian han sido infructuosos hasta ahora. En una turbia indirecta a la familia Bing, Damian publicó una instantánea en Instagram, sobre el pie de foto, sin Peter a la vista, decía, “Agradecido por mi hermosa familia, hoy y cada día”.

Su hijo, su espejo

El mundo se sorprendió cuando vio renacer a una nueva Liz Hurley, ahora devenida en el cuerpo de su único hijo, Damian. El joven Hurley rinde homenaje a su madre posando y luciendo idéntico a la modelo en sus mejores épocas.

La asombrosa androginia de Damian lo distingue de una manera diferente, y los diseñadores más reconocidos reconocen que “ha nacido un supermodelo”. Jonathan Phang, quien manejó la carrera de Jerry Hall y Naomi Campbell y fue juez en Next Top Model de Gran Bretaña, dijo que Damian podría superar el éxito de su madre. “Es muy llamativo”, agregó Phang para Belfast Telegraph, “y su apariencia sólo mejorará con la edad. Tiene hermosos ojos azules y los pómulos de su madre”.

Te puede interesar La batalla del hijo de Elizabeth Hurley: cómo perdió 250 millones de dólares de su herencia

Su hijo Damian sigue los pasos de la madre en el modelaje con un estilo andrógino

Liz y Damian son extremadamente cercanos. Parecen siameses y más que madre e hijo son mejores amigos según sus propias palabras, de hecho, las redes sociales del joven están adornadas con decenas de imágenes de Liz. En el último día de la madre posteó fotos con su mamá junto el mensaje, “Feliz día de la madre para mi mejor amiga”.

Liz, por su parte, dice, “Simplemente he sido bendecida con un niño cuya personalidad se fusiona con la mía. Es hijo único, pasamos mucho tiempo juntos y nos sentimos absolutamente cómodos en la compañía del otro”, según Belfast Telegraph. La intensidad del vínculo madre-hijo aumentó por el hecho de que Hurley crió sola a Damian, quien asentó, “Me siento como una madre semi-soltera”.

Su tormentosa separación de Arun Nayar

Luego de malos tragos con Grant y Bing, Hurley no se dio por vencida en su intento de encontrar el amor. Finalmente se casó con el empresario Arun Nayar en el 2007 pero, después de tres años de matrimonio, Elizabeth Hurley solicitó el divorcio a Nayar, alegando “comportamiento irracional”.

Elizabeth Hurley junto a Arun Nayar, el magnate de origen indio con el que se casó y se divorcio a los tres años (Getty)

Al anunciar su separación, Hurley los calificó de “días dolorosos y tristes”. Se dice que su relación con Arun ya era tensa debido a los problemas causados por su padre, Vinod Nayar, y su madrastra, Joanne. Según The Mirror, la familia desaprobaba a Liz; no estaban contentos con que la pareja rompiera las tradiciones religiosas, como el consumo de alcohol en su boda india del 2007. Tras la ceremonia, Vinod acusó a Hurley de estar más interesada en un reportaje de boda en Hello! -a quienes vendieron fotos exclusivas por 1 millón y medio de euros- que en las tradiciones familiares, afirmando que su nuera lo “humilló públicamente”.

Otra dolorosa separación seguida de muerte

En 2010, cuando todavía estaba casada con Nayar, comenzó una aventura con el jugador de críquet australiano Shane Warne. Se las arreglaron para mantenerlo en secreto hasta que fueron fotografiados besándose afuera de un restaurante de Londres, inmediatamente Hurley recurrió a Twitter para anunciar el fin de su matrimonio, “No es un gran día. Para que conste, mi esposo Arun y yo nos separamos hace unos meses. Nuestros familiares y amigos más cercanos estaban al tanto de esto”, escribió a modo de justificación temprana.

En el 2011, la estrella del deporte le propuso matrimonio a Liz durante una cena romántica. A pesar de parecer súper enamorados, las cosas no tardaron en quebrarse. Desde el principio, la relación se vio empañada por los rumores de engaño. Ya en el 2010 Hurley había dejado por un tiempo a Warne, después de que este fuera descubierto por enviar mensajes de texto a otra mujer. Según Daily Mail, Warne habría enviado mensajes picantes a su compatriota Adele Angeleri. La mujer en cuestión, que estaba casada en ese momento, insistió en que la relación nunca fue más allá del sexting.

Al año siguiente, fue acusado de engañar a Hurley con la actriz porno, Chloe Conrad, según The Mirror. De acuerdo a su modus operandi, Warne supuestamente envió a Conrad mensajes de texto que incluían insinuaciones de que estaba dispuesto a tener una aventura amorosa con ella y su amiga.

Elizabeth Hurley y Shane Warne (AFP)

En el 2013, la pareja se separó y, según la revista Hello!, Warne se arrepintió de haber afectado negativamente a la relación. Más tarde él lamentó que Hurley lo dejara, según declaró a The Mirror, “Estaba más enamorado de Elizabeth de lo que creía que podía estar. Extraño el amor que teníamos. Mis años con Elizabeth fueron los más felices de mi vida. Quería ser mejor con ella. Fue la época más feliz de mi vida. Fui muy muy feliz. Nos hicimos felices el uno al otro. Creo que somos buenos el uno para el otro”.

En marzo del 2022, el mundo del críquet se vio sacudido por la repentina muerte de Shane Warne. La leyenda del cricket, que sólo tenía 52 años, estaba de vacaciones en Tailandia cuando fue encontrado inconsciente en su habitación de hotel, según Fox Sports. Más tarde se confirmó que había muerto de un presunto ataque al corazón. Aunque su relación con Elizabeth Hurley puede haber sido tensa en algunos momentos, ella estaba sin embargo devastada por la muerte de su ex. En Instagram, escribió, “Siento que el sol se ha ido detrás de una nube para siempre. RIP mi amado corazón de león”.

Hurley no se atrevió a grabar un vídeo de homenaje para el funeral de Warne. Según el organizador Eddie McGuire, que reveló a news.com.au, “A Elizabeth ... le pareció demasiado emotivo encapsular [sus] sentimientos en una toma de 30 segundos ... No queríamos disminuir su dolor y su amor por la familia Warne al hacerlo”. En Instagram, se disculpó por no haber podido asistir al funeral por problemas de agenda y reconoció con tristeza que no volvería a verle. Sin embargo, Hurley se mostró abiertamente conmovida por las imágenes del funeral que vio, en las que el hijo de Warne rendía homenaje a su padre. “No hay un día que pase en el que no piense en ti”, expresó en una pública despedida el hijo del difunto. En otras declaraciones, la actriz dijo que a pesar de su dolor, quería recordar los buenos momentos que pasó con Warne. “De mis cuatro grandes amores, dos están muertos. Es difícil”, declaró a The Times.

Seguir leyendo