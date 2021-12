“Voy a ser puta toda la vida”: los secretos de una modelo de desnudo erótico y trabajadora sexual inclusiva

El bombero voluntario que acudió a Cromañón solo y pide perdón por no haber podido salvar más vidas

La noche del 30 de diciembre de 2004 su madre, que vivía en el barrio de Once, escuchó sirenas y bocinas y lo llamó para que fuera a ver qué pasaba. Él, Eduardo Cortez, bombero voluntario de San Telmo, acudió por su cuenta. Su experiencia, sus recuerdos y lo que no logra recordar. “Cromañón tiene un olor característico que no se me va más”, aseguró