Epstein no la pasaba bien. No estaba acostumbrado a esa vida. Hasta su detención no conocía de privaciones, no recibía órdenes de nadie y, fundamentalmente, él era el que ponía las reglas de juego. En la cárcel no era así. Las investigaciones posteriores descubrieron que varios de los internos del presidio de Nueva York (o sus familiares) recibieron transferencias por sumas abultadas en sus cuentas bancarias. Epstein, se supone, estaba comprando su bienestar. De esa manera trataba de que la hostilidad previa se transformara en condescendencia.