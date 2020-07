Al día siguiente los principales medios del mundo se hicieron eco de la noticia. Y la vida oculta de Rock Hudson se empezó a conocer. Hasta ese nota del San Francisco Chronicle nadie hablaba del tema en público. Se llegó al absurdo, tal como cuenta Randy Shilts en And the band played on, la notable historia de la evolución del Sida, de que una asociación que abogaba por los derechos de los homosexuales en San Francisco emtió un comunicado el mismo día en que supo que Hudson estaba enfermo que decía que: “Por fin se hacía público un caso que no estigmatizaba, un caso que salía del nicho de varón blanco y homosexual”. Todas condiciones que reunía Rock Hudson.