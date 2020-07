Durante décadas Walter Mercado fue una estrella. En la cadena Univisión tenía un segmento diario, en el programa más visto, en el que se encargaba del horóscopo. Todos los días era escuchado con devoción por más de 120 millones de personas. Se suele escribir sobre él que lo escuchaban las abuelas, que era el preferido de las amas de casa. Eso puede ser cierto pero no se tiene un público de 120 millones de personas sólo con mujeres que se dedican a su hogar. Su presencia traspasaba generaciones (en tiempos en los que no se conocía lo que era el consumo irónico). Así como muchos programas de TV reservaban el espacio final para el pronóstico metereológico, en los que él intervenía esos minutos finales los destinaban al horóscopo. No existe demasiada diferencia. Al final y al cabo, ambos hablan del tiempo y tienen el mismo porcentaje de (des)aciertos.