Un riff interesante y una frase que se repetía machaconamente: “I can’t get no satisfaction”. Un doble negativo que no sabía bien qué significaba y que puede haber estado inspirado en una línea de 30 days de Chuck Berry: “If I don’t get satisfaction from the judge”. A Richards le pareció raro pero interesante, quiso escuchar más de esa inspiración entre sueños. Pero después sólo había un largo silencio y varios minutos de contundentes ronquidos.