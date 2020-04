Los cuatro estaban desarrollando sus proyectos personales pero los Beatles, aunque inactivos, seguían dando a conocer material nuevo. Luego de la reunión en que John comunicó su decisión, salieron singles como Something, Come Together y Let it Be, tres clásicos indestructibles. Grabaron I, Me, Mine (sin Lennon) y algunos retomas para Let it Be. El público no podía pensar, no tenía elementos para hacerlo, que luego de esos picos creativos no siguieran grabando. Además estaba por ser lanzado el disco Let it Be y estrenado el documental del mismo nombre. Esas sesiones de grabación habían sido anteriores a Abbey Road. El clima había sido exasperante. Al borde de la disolución, cuando el afecto se iba diluyendo tras las presiones, los cambios de intereses y los diferentes ritmos de crecimiento personales se volvieron a reunir para dar una obra maestra más.