Con el divorcio consumado y el corazón seguramente destrozado, Jennifer se comportó como una lady. No salió a despotricar contra la mujer que se llevó a su marido. No habló mal de Brad ni sacó a la luz sus miserias o defectos. Se mantuvo en silencio sin pedir ni dar lástima. Entera como la mujer que era y no como la víctima que querían que fuera. Cada vez que aparecían fotos de Brad y Angelina felices en sus distintos viajes o se confirmaba la paternidad de Pitt y la prensa buscaba ávida (o carroñera) sus declaraciones, ella no les deseaba el mal y simplemente decía que se había divorciado por “diferencias irreconciliables”. La vez que su ex “se fue de boca” en una entrevista con Us Weekly y declaró: "Me pasé los años noventa intentando esconderme (...) Comencé a hartarme de mí mismo sentado en un sillón, sujetando un canuto (de marihuana), escondiéndome. Empezó a parecerme patético”, dando a entender que su matrimonio había sido muy aburrido, Jennifer no lo atacó. Lo que motivó la disculpa del actor.