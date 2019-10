En 2011 cuatro años después de la muerte de Dan, la actriz inició un largo romance con Justin Theroux. Se la veía feliz y contenta sin embargo en una entrevista con The New York Times contó que Dan podría haber sido su “amor verdadero”. ¿Y por qué rompieron?, preguntó el periodista. “Porque tenía 25 años y era estúpida. Pero debe ser él quien me envió a Justin para compensar todo aquello”.