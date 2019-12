Pero los responsables seguían sin aparecer. Estos asesinatos pretendían instalar el miedo para provocar deserciones y delaciones. El objetivo se cumplió. Karel Curda, que había participado en el apoyo de la operación y conocía dónde estaban refugiados los que habían perpetrado el atentado, los denunció. Según él sólo quiso que se detuviera la masacre, que no muriera más gente. Muchos sostienen que lo hizo sólo por la recompensa. El día que se presentó ante las autoridades, Curda no la pasó bien. Fue sometido a un intenso interrogatorio. Lo torturaron, lo golpearon, lo amenazaron de muerte. Querían estar seguros que no mentía, que no escondía ningún dato.