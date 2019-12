Este líder sindical de menos de veinte años que deslumbraba con su dureza y serenidad ingresó en La Hermandad Internacional de Camioneros (International Brotherhood of Teamsters o IBT), el rebuscado nombre del sindicato de camioneros que en ese entonces tenía unas decenas de miles de afiliados. Hoffa propuso nacionalizar la representación, que no fueran meras organizaciones regionales. Creía, con razón, que la unión les daría más poder. Los propietarios y empresarios le temían. Los azotaba con reclamos, huelgas y boicots. Amenazas, gritos, trompadas y disparos: todo valía. No buscaba conciliar. No resignaba condiciones. Un halo mítico se fue formando a su alrededor. De líder indestructible, de negociador invicto. Sus compañeros lo amaban. Ocupar posiciones más relevantes en el sindicato fue algo que se dio con naturalidad. Primero fue un cargo regional. En medio de la Segunda Guerra Mundial fue llamado a filas pero se negó. Adujo que su labor gremial era un servicio más importante para el país que lo que pudiera hacer como soldado. Ya no estaba para recibir órdenes.