Esta vez, Scorsese vuelve a los 70 de la mano de su actor fetiche Robert DeNiro (Taxi Driver, de 1976, la película que cuenta la historia de un ex combatiente de Vietnam que maneja un taxi en las mojadas noches neoyorquinas, está ambientada en esa década), antes de que Leonardo Di Caprio lo reemplazara. Y nuevamente, DeNiro tiene el papel protagónico, como Frank "El irlandés" Sheeran, el asesino a sueldo que confesó haber matado a Hoffa. Volvieron a trabajar juntos en New York, New York (1977), Toro salvaje (1980), El rey de la comedia (1983), Buenos muchachos (1990), El cabo de miedo (1991) y Casino (1995).