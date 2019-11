La mención al pasado de Frank Sheeran como soldado en la Segunda Guerra Mundial es relevante. No sólo por lo que produce, por el sedimento indeleble que deja una contienda de ese tipo sobre una persona, no sólo porque lo habituó a tutearse con la muerte. Sheeran dijo que mucho de lo que sucedió después en su vida lo pudo hacer por todo lo que aprendió en el campo de batalla . Y no hablamos de manejar camiones que fue su trabajo principal en los primeros años después del regreso de Europa (no se puede utilizar en la vida de Sheeran el lugar común tiempos de paz: él siempre estuvo en guerra).