Hay que recordar que, para no ofender el recuerdo de la fallecida princesa Diana, Camilla no recibió el título de princesa de Gales después de su boda con Carlos de Inglaterra. Tras 30 años como amante del hijo mayor de la reina Isabel, tuvo que conformarse con el de duquesa de Cornualles. Por ese mismo motivo, la Casa Real aclaró en ese momento que la segunda esposa del príncipe Carlos no sería reina, algo que hasta hace poco detallaba en su página web la residencia oficial del heredero del trono, Clarence House.