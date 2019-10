Hace un tiempo la joven declaró sobre la historia que comparte con Caitlyn “No la describiría como una relación romántica, nos describiríamos como compañeras, socias de negocios, soy la directora ejecutiva de la fundación de Caitlyn. Tenemos mucho en común, vemos el mundo de forma muy similar y somos un complemento ideal para la otra. Compartimos las mismas pasiones, nos complementamos. No me parece que sea importante aclarar si es una relación sentimental. Los medios están obsesionados. Somos inseparables, vivimos juntas, tenemos un perrito, compartimos nuestras familias y nuestra vida. No vamos a dejar que los medios nos etiqueten”.