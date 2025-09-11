La historia de Sargón el Grande de Acadia, el hombre que cambió la antigua Mesopotamia

Representación de Sargón de Acadia Crédito: Dominio Público

El ascenso de Sargón de Acadia marcó un punto de inflexión en la historia antigua. Fundador del primer imperio multinacional conocido, unificó la antigua Mesopotamia bajo una sola autoridad, sentó las bases de la administración, la cultura y el poder militar que influirían en civilizaciones posteriores. Su legado abarca innovaciones en la gestión estatal y la promoción de figuras como su hija Enheduanna, la primera escritora reconocida por su nombre, aspectos que continúan siendo objeto de estudio y admiración, según destaca World History Encyclopedia.

La figura de Sargón, también llamado Sargón el Grande, Shar-Gani-Sharri o Sarru-Kan (“rey verdadero” o “rey legítimo”), está envuelta en un aura legendaria. De acuerdo con la Leyenda de Sargón, era hijo ilegítimo de una “mujer cambiada”, posiblemente una sacerdotisa de la diosa Inanna. Su madre, limitada en recursos, depositó al niño en un cesto sellado con brea y lo dejó a la deriva en el río Éufrates. El destino intervino cuando Akki, jardinero de Ur-Zababa, rey de Kish, lo encontró y adoptó. Esta historia, rescatada por World History Encyclopedia, resalta la humildad de sus orígenes y anticipa el surgimiento de un líder capaz de desafiar el orden establecido.

Sargón inició su trayectoria en la corte de Kish como copero del rey Ur-Zababa, un cargo equivalente al segundo en importancia tras el monarca, lo que le otorgó acceso a los centros de poder. La situación política se encontraba marcada por la expansión de Lugalzagesi, rey de Umma, quien unificó Sumeria tras conquistar varias ciudades-estado, incluida Kish.

Ur-Zababa, temeroso de la amenaza, envió a Sargón ante Lugalzagesi bajo el pretexto de negociar, con la intención encubierta de eliminarlo. Sin embargo, Lugalzagesi optó por invitar a Sargón a unirse a él, pero esta alianza resultó efímera y pronto ambos se convirtieron en rivales. Sargón derrotó a Lugalzagesi, lo exhibió públicamente en Nippur y se proclamó rey de Kish, extendiendo su dominio sobre Sumeria.

Las rebeliones internas pusieron a prueba la autoridad de Sargón y forjaron su imagen de líder invencible Crédito: Dominio Público

Campañas militares y expansión del Imperio acadio

Con Sumeria bajo control, Sargón impulsó una serie de campañas militares que consolidaron el primer imperio de la historia. De acuerdo con World History Encyclopedia, lideró al menos treinta y cuatro batallas, ampliando las fronteras más allá de Mesopotamia. Entre sus conquistas figuran territorios como Elam, Mari, Ashur y Nínive, y ciertos relatos mencionan incursiones hasta Asia Menor, Chipre, el mar Mediterráneo e incluso contactos comerciales con la India. Aunque algunas narraciones provienen de inscripciones y se consideran hipótesis, reflejan el tamaño de la figura de Sargón y la percepción de su poder en la antigüedad.

El éxito militar de Sargón se sustentó en reformas administrativas y sociales profundas. El Imperio acadio fue pionero en la creación de una burocracia eficiente y en la designación de gobernadores leales en más de 65 ciudades, lo que facilitó un control efectivo sobre los territorios gobernados. Sargón promovió la estandarización de pesos y medidas, la creación de un sistema postal basado en tablillas de arcilla selladas y la instauración de un sistema tributario equitativo. Entre sus medidas más destacadas se encuentra el nombramiento de Enheduanna como suma sacerdotisa de Inanna en Ur, reforzando la influencia del imperio en los ámbitos religioso y cultural. Enheduanna, reconocida como la primera escritora de la historia con nombre propio, desempeñó un papel decisivo en la consolidación del poder acadio y en la producción literaria de la época.

Rebeliones, legado y caída del imperio

El reinado de Sargón enfrentó múltiples retos. Las ciudades-estado sometidas protagonizaron diversas rebeliones, obligando al monarca a reafirmar su dominio mediante la fuerza. En su autobiografía, Sargón relata que, a los 55 años, logró sofocar una rebelión generalizada y consolidó su reputación de líder invencible. Con el tiempo, sus dificultades fueron superadas por la memoria de sus logros, y su figura adquirió un carácter casi divino. El historiador Paul Kriwaczek, citado por World History Encyclopedia, afirma: “Durante al menos 1.500 años tras su muerte, Sargón el Grande fue considerado como una figura semisagrada, el santo patrón de todos los imperios posteriores del reino de Mesopotamia”.

El legado del imperio acadio perduró en la memoria colectiva y sirvió de modelo a monarcas posteriores de la Mesopotamia (Pinterest)

El legado de Sargón sobrevivió a su muerte, que ocurrió tras 56 de reinado, según la lista de reyes sumeria. Su dinastía continuó con sus hijos Rimush y Manishtusu, ambos enfrentados a nuevas rebeliones, y alcanzó su cima con su nieto Naram-Sin. Sin embargo, tras la muerte de este último, el imperio empezó a fragmentarse. Shar-Kali-Sharri, bisnieto de Sargón, no logró resistir a invasores como los guti, los elamitas y los amorreos, lo que precipitó el colapso del imperio acadio.

Las causas del derrumbe del imperio han sido motivo de debate. Mientras fuentes mesopotámicas atribuyen la destrucción a la invasión de los guti, investigaciones recientes indican que el cambio climático y la hambruna resultaron determinantes, debilitando la estructura estatal y facilitando revueltas y conquistas. La obra “La maldición de Agadé” registró la visión de la época, atribuyendo la ruina de Acadia a la voluntad de los dioses.

La influencia de Sargón y su linaje persistió mucho después de la desaparición del imperio. Sus hazañas inspiraron a generaciones posteriores, desde los reyes sumerios del Renacimiento de Ur III hasta los asirios, quienes conservaron y reelaboraron sus relatos. La historia de su nacimiento, abandonado en un cesto y rescatado para convertirse en líder, fue adaptada siglos más tarde en relatos como el de Moisés en el Éxodo bíblico. Sargón personifica el arquetipo del héroe que, superando adversidades, transforma el destino de su pueblo, un modelo perpetuado por reyes y escritores durante milenios.

Con el paso de los siglos, la ciudad de Acadia y sus grandes reyes se desvanecieron, y el imperio de Sargón quedó como mito transmitido de generación en generación, hasta que solo las historias y leyendas custodiaron la memoria de su grandeza.