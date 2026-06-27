Las creencias ocultas que frenan a los líderes

De HBR.org

Y CÓMO DEJARLAS ATRÁS.

Todo líder choca contra una pared de vez en cuando. Quizás tiene dificultades para liderar a escala, motivar a su equipo o persuadir a sus superiores para que le den los recursos que necesita. En tales situaciones puede ser tentador enfocarse en los obstáculos externos, como la burocracia organizacional, las actitudes de los empleados y la toma de decisiones de los gerentes. Sin embargo, en las dos décadas que he pasado asesorando a cientos de ejecutivos en múltiples industrias, he encontrado que los mayores factores limitantes para la mayoría de ellos se encuentran dentro de sí mismos: sus propias creencias improductivas, que yo llamo bloqueadores ocultos.

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Aunque he visto a clientes sufrir de una amplia variedad de bloqueadores ocultos, un análisis de más de 300 líderes que he asesorado reveló los siete más comunes:

1. NECESITO ESTAR INVOLUCRADO. La creencia de que necesita ser parte de cada detalle a cada nivel.

2. NECESITO QUE SE HAGA AHORA. La creencia de que necesita resultados inmediatos, sin importar qué.

3. SÉ QUE TENGO RAZÓN. La creencia de que usted --y solo usted-- conoce las respuestas a los problemas en cuestión.

4. NO PUEDO COMETER UN ERROR. La creencia de que su desempeño debe ser impecable.

5. SI YO PUEDO HACERLO, TÚ TAMBIÉN. La creencia de que el desempeño de los demás debe ser como el suyo para ser aceptable.

6. NO PUEDO DECIR QUE NO. La creencia de que siempre debe dar un paso al frente cuando se le pide.

7. NO PERTENEZCO AQUÍ. La creencia de que no encaja donde está o en su nivel.

Si tiene dificultades para avanzar en su carrera o para tener el impacto que desea en el trabajo, es probable que una de estas creencias le esté frenando. La buena noticia es que he desarrollado un marco de tres pasos que he utilizado con éxito con líderes.

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1. DESCUBRIR

A veces las señales de estar bloqueado son inconfundibles: estancamiento en el avance, objetivos no alcanzados o caída de la moral o el desempeño del equipo. En otras ocasiones las pistas son más sutiles: una sensación persistente de que algo no está bien, una negatividad inusual hacia el trabajo o una creciente desconexión entre sus intenciones y su impacto. Para algunos líderes, sentirse decepcionado por resultados mediocres o por comentarios que no concuerdan con su autoimagen es el primer indicador de que están bloqueados.

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2. DESENREDAR

Si bien puede ser tentador intentar «arreglar» su creencia limitante tan pronto como la reconoce, el cambio duradero requiere que primero acepte plenamente cómo le afecta negativamente a usted, a sus colegas y a su organización, y luego busque comprenderla mejor. Para ello, debe examinar sus orígenes y propósito, y su rol actual en su vida y carrera. La mayoría de nosotros nos aferramos a creencias que en algún momento nos ayudaron a tener éxito o nos protegieron de dolor o incomodidad mental, emocional o incluso física. Cuando desenreda una creencia, puede ver cómo ya no cumple el propósito que alguna vez tuvo y por qué es hora de cambiar su forma de pensar.

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3. DESBLOQUEAR

Hemos llegado ahora a la etapa que la mayoría de los líderes disfruta: la acción. Para superar verdaderamente un bloqueador oculto, necesita reemplazar su creencia limitante con una de apoyo que promueva un comportamiento más productivo y efectivo. Con frecuencia la mejor manera de hacerlo es trabajar hacia atrás desde el resultado que desea. Si usted es del tipo necesito estar involucrado, pero su verdadera prioridad es asegurarse de no perderse dar aportes y revisar el trabajo de misión crítica, cambie su forma de pensar a pondré mi opinión en los asuntos clave, pero entiendo que no puedo microgestionar cada tarea.

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AYUDANDO A OTROS

Una vez que haya aprendido a asesorarse a sí mismo con sus propios bloqueadores, puede desempeñar un papel vital ayudando a quienes gestiona a hacer lo mismo. Puede ser tan simple como modelar su disposición a la autorreflexión, cambiar su mentalidad y ajustar su comportamiento. Pero también puede trabajar de manera más deliberada con otros que están siendo frenados por sus creencias limitantes.

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