Gestione sus inversiones en IA como si fueran un portafolio

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Hoy en día, los líderes empresariales enfrentan una intensa presión para transformar sus organizaciones con IA, y el resultado suele ser demasiados proyectos piloto con muy poca supervisión coordinada. Sin una forma sistemática de decidir por dónde empezar, a qué ritmo avanzar y cuándo detenerse, los esfuerzos en materia de IA se convierten rápidamente en una carga para la atención y los recursos, en lugar de una fuente de ventaja competitiva.

Las organizaciones necesitan seguir un enfoque disciplinado de portafolio, paso a paso, que trate la innovación en IA como una cadena estructurada de proyectos gestionada mediante la aplicación de principios coherentes y repetibles. Recomendamos hacer avanzar las ideas a través de cuatro etapas distintas dentro de un portafolio de innovación, cada una con su propio enfoque mental y con artefactos específicos de evaluación:

-- ETAPA 1: EL PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES (ESQUEMA).

Sirve como un punto centralizado para recibir y evaluar las ideas iniciales. Las actividades incluyen la definición del problema, las hipótesis iniciales sobre el valor y el riesgo, y el mapeo de dependencias. El resultado es una lista de ideas esbozadas, puntuadas y clasificadas.

-- ETAPA 2: EL PORTAFOLIO DE DISEÑO Y ALIANZAS (SOCIO).

Los proyectos ya delineados entran ahora en una fase de desarrollo más detallado, en la que los equipos de innovación elaboran casos de negocio extensos que articulan los beneficios esperados, las inversiones requeridas y las métricas de éxito con un nivel de detalle mucho mayor. También mapean dependencias y desarrollan planes de capacidades que identifican qué habilidades técnicas, activos de datos e infraestructura serán necesarios. Posteriormente, los equipos establecen modelos preliminares de gobernanza que definen los derechos de decisión, la supervisión de riesgos y los requisitos de cumplimiento. Las consideraciones sobre alianzas son críticas en esta etapa. Incluso las organizaciones con sólidas capacidades internas suelen necesitar colaboraciones externas (con proveedores de tecnología, investigadores académicos, asesores en ética o colegas del sector) para materializar sus ambiciones en IA. También es esencial preguntarse qué tipo de relación se establecerá entre las personas y los sistemas de IA a medida que el proyecto avance, ya que esto influirá en los niveles de personal, los patrones de trabajo, las estructuras de reporte y los roles individuales.

-- ETAPA 3: EL PORTAFOLIO EXPERIMENTAL / DE PROTOTIPADO (EXPERIMENTO).

La clave para experimentar con IA de manera exitosa es estructurar los experimentos como procesos de aprendizaje, y no simplemente como ejercicios de validación. Cada experimento debería evaluar no solo la viabilidad técnica, sino también la viabilidad empresarial y la deseabilidad humana. Pregúntese: ¿Puede la IA realmente realizar la función prevista? ¿Podemos integrarla con los sistemas y procesos existentes a un costo razonable? ¿Los usuarios la adoptarán y encontrarán valor en ella? Las pruebas rápidas y acotadas permiten este aprendizaje multidimensional. Los equipos pueden desarrollar modelos en papel para probar enfoques conceptuales, construir productos mínimos viables para validar la funcionalidad central o implementar proyectos piloto limitados para recopilar datos de rendimiento real. Múltiples experimentos paralelos pueden explorar diferentes enfoques técnicos o estrategias de implementación.

-- ETAPA 4: EL PORTAFOLIO DE ESCALAMIENTO Y OPERACIÓN (NAVEGACIÓN).

La implementación en producción marca un cambio fundamental de enfoque y, por lo general, implica un aumento considerable tanto en costos como en tiempo de desarrollo. Para entrar en producción, un sistema de IA normalmente requiere escalar para múltiples usuarios, capacitar a los empleados en nuevas habilidades, rediseñar los procesos para aprovechar las nuevas capacidades e integrarse con el entorno tecnológico existente. Los equipos establecen salvaguardas para prevenir el uso indebido del sistema, implementan mecanismos de seguimiento de costos para comprender el costo total de propiedad y miden el impacto real en la misión o en el negocio, en lugar de asumir que los beneficios se materializarán por sí solos.

Las revisiones periódicas de todo el portafolio son esenciales para mantener la alineación estratégica a medida que evolucionan tanto las capacidades tecnológicas como las necesidades organizacionales. El portafolio debe mantenerse equilibrado en términos de horizontes de tiempo y niveles de riesgo/retorno, con el fin de crear un flujo continuo de innovación que permita a las organizaciones mantenerse en la frontera de un campo que evoluciona con rapidez.

