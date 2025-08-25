Las juntas directivas pueden seguir liderando el camino en materia de gobernanza climática

Durante el año pasado, se intensificó la presión política y de los inversionistas contra los esfuerzos corporativos en materia climática. Desde 2021, se han presentado cerca de 320 proyectos de ley contra los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en las legislaturas estatales de EE. UU. Estados como Florida y Texas han restringido el uso de criterios ESG en las inversiones públicas. La SEC de EE. UU. ha derogado prácticamente todas sus normas de divulgación climática, y las normas de divulgación climática pendientes en California se encuentran sumidas en litigios.

Esta reacción ha provocado un retroceso corporativo en algunas partes de las empresas estadounidenses. Las compañías están reduciendo sus divulgaciones climáticas, recortando el personal dedicado a la sostenibilidad y, en algunos casos, abandonando los objetivos de emisiones.

Sin embargo, los riesgos subyacentes asociados con el cambio climático no han desaparecido. De hecho, se están acelerando. A medida que los impactos climáticos se vuelven más visibles, las empresas necesitarán estrategias que aborden tanto la mitigación (reducción de emisiones) como la adaptación (fortalecimiento de la resiliencia frente a riesgos climáticos físicos y operativos). A nivel global, las compañías parecen reconocer estos riesgos. A pesar de los titulares sobre el retroceso de los criterios ESG, un estudio de PwC encontró que el 37% de más de 4,000 empresas que reportaron sus objetivos climáticos al Carbon Disclosure Project (CDP) en 2024 habían incrementado sus ambiciones, y solo el 16% las había reducido. La pregunta para las juntas directivas no es si deben involucrarse en la gobernanza climática, sino cómo hacerlo de manera creíble, legal y eficaz en una era de mayor escrutinio.

GUÍA PARA UN ENTORNO CAMBIANTE

He aquí una guía actualizada para navegar por el cambiante panorama climático actual.

1. CONOZCA SU PERFIL CLIMÁTICO, AHORA MÁS QUE NUNCA.

En una era de mayor escrutinio, el conocimiento fundamental que tiene una junta directiva sobre su perfil climático constituye su primera línea de defensa. Las juntas directivas deben desarrollar una comprensión sólida de su exposición climática: cómo la empresa afecta al clima y, especialmente, cómo el clima afecta a la empresa. Los datos climáticos deben ser no solo internamente precisos, sino también externamente defendibles.

Esto significa solicitar la verificación de las métricas de emisiones por parte de terceros, someter a rigurosas pruebas de estrés las hipótesis y prepararse para el escrutinio público. La planificación de escenarios debe incorporar una variedad de futuros plausibles, incluyendo fragmentación regulatoria, retrasos en la implementación de políticas, inestabilidad en la cadena de suministro, reducción de beneficios fiscales y aumento de los impactos climáticos físicos. Para cada escenario, las juntas directivas deben comprender los riesgos y oportunidades que presenta para la compañía, así como la forma en que afecta a las responsabilidades de la empresa como ciudadano corporativo.

2. DEFINA EL PAPEL DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Cuando se enfrentan a presiones para retirarse de la supervisión climática, las juntas directivas deben reconocer que los riesgos climáticos están relacionados con los fundamentos básicos del negocio y no con las tendencias ESG. El papel de la junta directiva en la supervisión climática debe estar claramente definido y documentado en estatutos, descripciones de comités y documentos de poder de representación.

Los vínculos con los deberes fiduciarios (gestión de riesgos, resiliencia estratégica y creación de valor a largo plazo) también deben quedar claros. Recomendamos que un asesor legal revise los documentos de gobernanza para garantizar el cumplimiento de las expectativas cambiantes.

3. CONSTRUYA UNA ESTRUCTURA DE SUPERVISIÓN DEFENDIBLE.

En lugar de centralizar la supervisión en un comité ESG independiente, un modelo de gobernanza distribuida es más resiliente y menos vulnerable a ataques. Un "comité ESG" independiente es un blanco fácil para los activistas.

Seguimos recomendando asignar la responsabilidad de coordinar la supervisión climática a un comité principal (como gobernanza o nominaciones), mientras se incorporan responsabilidades climáticas específicas en otros comités relevantes: auditoría (para divulgación), riesgos (para exposición) y compensaciones (para incentivos).

Documente explícitamente cómo la estructura de la junta directiva respalda la rendición de cuentas y la coherencia, reduciendo las percepciones de toma de decisiones arbitrarias. Si la situación política vuelve a cambiar, las juntas directivas pueden ajustar sus prioridades sin necesidad de realizar cambios estructurales radicales.

4. DESARROLLE LA EXPERIENCIA DE MANERA REFLEXIVA.

Una supervisión significativa requiere un compromiso informado. Concéntrese en garantizar que los directores tengan experiencia relevante para el negocio, en lugar de credenciales "climáticas" simbólicas. Use sesiones informativas independientes, visitas a sitios de la industria y socios educativos neutrales para demostrar un enfoque de aprendizaje multifuente.

Las juntas directivas que demuestren un compromiso deliberado y continuo mejorarán su credibilidad y comprensión. En un momento en que los compromisos son más complejos que nunca, las juntas directivas que carezcan de alfabetización climática tendrán dificultades para tomar decisiones informadas o para explicar su postura climática a las partes interesadas escépticas.

5. ACLARE EL POSICIONAMIENTO CLIMÁTICO. LA CONSISTENCIA ES CRUCIAL.

Las compañías se enfrentan a la delicada tarea de definir su postura climática sin que parezca que abandonan los compromisos o expectativas de las partes interesadas. Ya sea que la empresa busque liderar, seguir o simplemente cumplir en materia climática en el entorno actual, la claridad es crucial. Las juntas directivas deben alinearse con la gerencia en cuanto a la postura climática de la compañía.

También deben comunicar con precisión la posición de la empresa. El "greenhushing" (restar importancia u ocultar información sobre compromisos y actividades climáticas al público) puede parecer sensato como una forma de evitar el escrutinio, pero la falta de transparencia puede alienar a otras partes interesadas, y no divulgar información climática financieramente importante plantea problemas legales. La falta de transparencia también dificulta la acción colectiva para abordar el cambio climático.

Un posicionamiento inconsistente u opaco crea riesgos innecesarios. Las partes interesadas (incluidos los empleados) estarán observando si las acciones de una compañía reflejan de manera coherente su posición climática declarada y sus valores corporativos. Esto significa alinear la estrategia interna con declaraciones públicas, presentaciones a inversionistas y documentos regulatorios. Si está reduciendo los objetivos, explique por qué (ya sea por limitaciones tecnológicas, cambios económicos o reasignación de capital). Dicho posicionamiento debe ser resultado de la estrategia empresarial, no de la conveniencia política.

6. CUESTIONE LOS PLANES DE LA ADMINISTRACIÓN, Y EXIJA CLARIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

Dado que el apoyo promedio de los accionistas a las resoluciones ESG ha disminuido del 33.3% en 2021 al 19.6% en 2024, las juntas directivas deben asegurarse de que su supervisión proporcione la rendición de cuentas que los mecanismos externos pueden no ofrecer. Las juntas directivas deben revisar las estrategias climáticas con el mismo rigor que los pronósticos financieros.

Esto incluye objetivos de emisiones, asignación de capital y planificación operativa. Evite metas aspiracionales sin hojas de ruta claras. Pregunte: ¿Qué supuestos sustentan nuestros objetivos? ¿Quién es responsable? ¿Podemos defender públicamente estos supuestos (ante accionistas, medios o legisladores)? La verificación independiente y los cuadros de mando integrales a nivel directivo añaden credibilidad y claridad a la supervisión climática. Los planes para reducir las estrategias o relajar los objetivos de emisiones deben recibir el mismo nivel de escrutinio que los planes para aumentarlos.

Una prueba útil: "Si fuéramos llamados a comparecer ante una audiencia del Congreso, ¿podríamos explicar nuestro plan climático con claridad y credibilidad?"

7. VINCULE LOS INCENTIVOS A LAS OPERACIONES.

Aunque sea controvertido, vincular los objetivos climáticos a los incentivos ejecutivos puede señalar una intención seria. Siempre que se use, la compensación vinculada al clima debe ser auditable, proporcional y claramente conectada a los resultados operativos.

Considere cómo el desempeño climático se relaciona con los resultados del negocio (y no con reconocimientos o calificaciones externas). Si los incentivos son políticamente sensibles, use palancas no relacionadas con la compensación, como revisiones de desempeño, revisiones de estrategia o cuadros de mando integrales. El objetivo es crear alineación a través de mecanismos de rendición de cuentas.

8. RECONOZCA LAS COMPENSACIONES Y ACEPTE LA COMPLEJIDAD.

La gobernanza climática ya no se trata de narrativas de beneficio mutuo (si es que alguna vez fue así). Requiere navegar por tensiones reales: retornos a corto y largo plazo, expectativas de inversionistas frente a objetivos de emisiones, y resiliencia frente a riesgo. Sea honesto acerca de las compensaciones y evite narrativas ESG excesivamente simplistas, como "Hacer el bien haciendo el bien".

En su lugar, documente cómo la junta directiva sopesa las prioridades y los escenarios contrapuestos. La sofisticación y la transparencia son sinónimo de integridad. La mejor defensa contra las críticas politizadas es un proceso de toma de decisiones bien razonado y documentado, basado en la realidad empresarial. Articule claramente cómo la junta directiva sopesa los intereses contrapuestos de las partes interesadas y los horizontes temporales.

Replegarse de la gobernanza climática en el contexto político actual puede brindar un alivio a corto plazo, pero conlleva un riesgo estratégico a largo plazo. El cambio climático sigue siendo una cuestión empresarial importante. Incluso si la oposición crece, algunas partes interesadas seguirán exigiendo claridad y rendición de cuentas. Eso significa integrar el clima en el núcleo de la gobernanza, no como un gesto político, sino como una necesidad estratégica.