Cómo mantener la moral del equipo cuando alguien renuncia

Shanna Hocking es la fundadora y CEO de Hocking Leadership.; (Nota de arte: Una fotografía y una ilustración acompañan este artículo).

De: HBR.org

Incluso cuando está emocionado de ver a alguien crecer y buscar una nueva oportunidad, perder a un miembro del equipo central es perjudicial. Quizá tenga que reasignar sus responsabilidades, restablecer un flujo de trabajo entre el resto del equipo y volver a levantar la moral para que otros miembros del equipo no sigan su ejemplo.

He aquí tres pasos que puede seguir para lograr cada una de estas cosas mientras mantienes a su equipo motivado en medio de todo el cambio.

ACUSAR RECIBO DE LAS SALIDAS.

Expresar la vulnerabilidad y comunicarse honestamente con los miembros de su equipo es fundamental para ganarse su confianza. Tanto en las reuniones de equipo como en las individuales, hable sobre los desafíos que espera enfrentar y las formas en que la dinámica del equipo puede cambiar en su ausencia. Quiere que sus subordinados directos se sientan tranquilos, y su honestidad y claridad sobre los próximos pasos les demostrará que usted está preparado para guiarlos cuidadosamente a través de este cambio.

Asegúrese de hablar positivamente sobre el empleado que se va, especialmente si era muy querido por el equipo. Incluso si tuvieron problemas de rendimiento, reconozca lo que hicieron bien mientras demuestra su compromiso con las personas que se quedan.

A continuación, pida a las personas que compartan lo que sienten acerca de los cambios en el equipo. Esto es bueno para hacer tanto en entornos grupales como individuales. Como grupo, las personas pueden plantear preocupaciones mutuas, mientras que en privado las personas pueden sentirse más cómodas compartiendo sus miedos o preguntas. Algunos miembros del equipo pueden estar preocupados por el cambio de la carga de trabajo o la moral general. Dependiendo de las circunstancias de la partida, los demás pueden sentirse inseguros sobre el futuro del equipo o de la organización. Responda a cualquier pregunta de la forma más transparente posible.

IMPULSAR LA CONEXIÓN.

La investigación muestra que los equipos que se sienten conectados y comprometidos también muestran una mayor sensación de pertenencia en el trabajo y tienen menos rotación. No permita que una renuncia rompa un vínculo que su equipo ha trabajado duro para construir.

Puede reforzar (o introducir) un sentido de conexión entre su equipo centrándose en la creación de comunidad. Algunas formas de hacerlo incluyen reconocer los hitos del equipo y fomentar la conexión más allá de los proyectos de trabajo.

También trate de conectarse individualmente con cada miembro del equipo. Mantenga reuniones individuales semanalmente, utilizando el tiempo para verificar cómo les está yendo a las personas, no solo en sus actualizaciones de trabajo.

Aunque no es necesario que ayude a los miembros de su equipo a encontrar nuevos amigos, debe entender en quién más pueden confiar para obtener apoyo. El hecho de que sientan o no un sentido de pertenencia afectará a sus probabilidades de continuar en su puesto.

INVERTIR EN LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO.

Los miembros de alto rendimiento del equipo tienen más probabilidades de verse afectados por las salidas de otros miembros de alto rendimiento, de acuerdo con un estudio reciente. Para animar a los subordinados directos restantes a permanecer, demuéstreles que está interesado en su crecimiento profesional.

Demuéstrele a cada miembro del equipo que usted se preocupa por su éxito. Puede hacerlo revisando (o creando) un plan de aprendizaje y crecimiento que incluya sus objetivos profesionales, dónde podrían verse en la empresa en los próximos años, qué quieren aprender, y asociarte con ellos para lograr esos objetivos. También puede ofrecer oportunidades adicionales de desarrollo profesional adaptadas a cada persona. Esto dependerá de su organización.

