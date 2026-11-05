Guatemala

Guatemala iniciaría la próxima semana la ampliación a cuatro carriles de la ruta al Atlántico entre El Rancho y Teculután

La ministra Norma Zea anunció ante diputados que el proyecto incorporará dos carriles adicionales y reconstruirá cuatro puentes en el corredor que une El Progreso con Zacapa, tras una citación legislativa

El Ministerio de Comunicaciones iniciará los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-9 Norte entre El Rancho y Teculután.
El Ministerio de Comunicaciones iniciará los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-9 Norte entre El Rancho y Teculután. (Redes sociales)
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La ministra de Comunicaciones de Guatemala, Norma Zea, informó que el Ejecutivo dará inicio la próxima semana a los trabajos para la ampliación a cuatro carriles de la CA-9 Norte, en el tramo comprendido entre El Rancho, en El Progreso, y Teculután, en Zacapa.

La obra busca atender uno de los principales corredores de carga del país, por donde circulan mercancías de exportación con destino a los puertos del Caribe.

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La funcionaria adelantó el inicio de la intervención durante una citación con diputados. La funcionaria sostuvo que el proyecto tiene carácter estratégico por el volumen de transporte comercial y de pasajeros que utiliza la ruta al Atlántico.

El plan contempla la ampliación de la vía actual y la reconstrucción de cuatro puentes, entre ellos el de El Huijo, donde se habilitó recientemente un paso provisional tras un incidente que dejó víctimas mortales.

La obra abarcará casi 32 kilómetros de la ruta al Atlántico

El contrato corresponde a un tramo de 31,8 kilómetros de la carretera CA-9 Norte, entre El Rancho, en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, y Teculután. El proyecto fue adjudicado en agosto de 2026 al Consorcio Vías Terrestres del Atlántico por USD 129,6 millones.

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El Ministerio de Comunicaciones iniciará los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-9 Norte entre El Rancho y Teculután.
El proyecto vial contempla la intervención de 31,8 kilómetros y la reconstrucción de cuatro puentes en el trayecto. (Fundesa)

El grupo está integrado por la empresa guatemalteca Constructora Codico, S. A., y la mexicana ICA Constructora, S. A. de C. V. La cartera también adjudicó la supervisión de la obra a Consult Test, S. A., por USD 4,6 millones.

La licitación había sido lanzada en mayo de 2025, con respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y recursos del Fondo para la Promoción del Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En su etapa inicial, el proyecto estimaba una inversión de USD 175 millones.

La carretera presenta una reducción de cuatro a dos carriles a la altura del kilómetro 84,4, en El Rancho. Ese cambio de capacidad provoca un cuello de botella en una zona que concentra tránsito de transporte pesado, vehículos particulares y rutas de pasajeros.

Por el corredor circula el 60% de las exportaciones guatemaltecas

Según los estudios vinculados al proyecto, el tramo moviliza cerca de 18 mil vehículos diarios. La ruta conecta el centro del país con el nororiente, Petén y los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, en Izabal.

El Ministerio de Comunicaciones iniciará los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-9 Norte entre El Rancho y Teculután.
La reducción de la vía a dos carriles en el kilómetro 84,4 genera congestión para cerca de 18 mil vehículos diarios. (Guatemala no se detiene)

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) calcula que por esta vía transita el 60% de las exportaciones de Guatemala. Zea afirmó ante los legisladores que la ampliación busca mejorar el traslado de mercancías y reducir las dificultades de movilidad para quienes se desplazan entre El Progreso y Zacapa.

La intervención entre El Rancho y Teculután forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la conexión hacia el Caribe. El Gobierno suscribió el 2 de octubre un convenio con Taiwán para elaborar estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental y social, además del diseño de ingeniería, para el tramo entre Mayuelas, Zacapa, y Puerto Barrios.

El acuerdo fue firmado por Zea y la embajadora taiwanesa en Guatemala, Vivian Chang. La cooperación incluye una donación de USD 2,5 millones para avanzar con la planificación del corredor.

Diputados cuestionaron la ejecución del CIV

Durante la misma reunión, Zea informó sobre otros proyectos que el CIV desarrolla con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Varios de esos tramos permanecen en fase de diseño y aún requieren propuestas que deberán ser presentadas al presidente.

Mapa con una línea azul oscura que une las localidades de El Rancho y Mayuelas sobre la ruta CA-09 Norte con el logotipo del Gobierno de Guatemala.
Un mapa oficial del Gobierno de Guatemala detalla el trazado de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-09 Norte entre El Rancho y Mayuelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ministra también mencionó el distribuidor de Quetzaltenango, cuyo planteamiento deberá modificarse debido a limitaciones de espacio en el área prevista.

Los anuncios surgieron en medio de cuestionamientos por la ejecución presupuestaria de la cartera. El presidente de la comisión legislativa, Jeovanni Domínguez, señaló que el CIV solicitó alrededor de USD 1.348 millones para 2027, mientras su ejecución alcanza el 53%.

El diputado agregó que el Fondo para la Vivienda (Fopavi) registra una ejecución del 25%, una cifra que reforzó las dudas sobre la capacidad institucional para ejecutar los recursos destinados a infraestructura.

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