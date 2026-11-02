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Rusia bombardeó una escuela en Ucrania donde se distribuía ayuda humanitaria: al menos 24 muertos

Entre las víctimas hay dos rescatistas y cuatro policías. El presidente Volodimir Zelensky denunció que una segunda oleada de explosiones alcanzó el refugio donde los sobrevivientes buscaban protección

Un bombardeo ruso contra una escuela utilizada como centro humanitario en Komishuvaja dejó al menos 24 muertos y cinco heridos. (Servicio de prensa de la Policía Nacional de Ucrania en la región de Zaporiyia/Imagen facilitada a través de REUTERS)
Un bombardeo ruso contra una escuela utilizada como centro humanitario en Komishuvaja dejó al menos 24 muertos y cinco heridos. (Servicio de prensa de la Policía Nacional de Ucrania en la región de Zaporiyia/Imagen facilitada a través de REUTERS)
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Al menos 24 personas murieron y otras cinco resultaron heridas este lunes en un ataque ruso contra una escuela de la localidad de Komishuvaja, en la región de Zaporizhia, en el sureste de Ucrania. El establecimiento era utilizado como punto de distribución de ayuda humanitaria para los habitantes que permanecen en la zona, próxima al frente de combate. Entre las víctimas fatales hay dos integrantes de los equipos de emergencia y cuatro policías, según el último balance del Servicio Estatal de Emergencias ucraniano.

La ofensiva incluyó varias oleadas de bombardeos contra el edificio y un refugio donde se habían resguardado civiles después de las primeras explosiones. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, calificó lo ocurrido como un ataque “absolutamente horrendo” y sostuvo que las fuerzas rusas conocían el uso humanitario de las instalaciones.

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De acuerdo con la reconstrucción difundida por el mandatario, las primeras bombas impactaron en la escuela durante la mañana. Posteriormente, los aviones rusos lanzaron otros nueve explosivos sobre el sector donde las personas habían buscado protección. La secuencia de impactos agravó las consecuencias del bombardeo y complicó las tareas para localizar a quienes quedaron atrapados entre los restos del edificio.

Los aviones rusos lanzaron nueve proyectiles adicionales contra el refugio donde los civiles intentaron protegerse del primer impacto. (REUTERS)
Los aviones rusos lanzaron nueve proyectiles adicionales contra el refugio donde los civiles intentaron protegerse del primer impacto. (REUTERS)

Los rusos no podían no saber que cada semana los vecinos que se han quedado en Komishuvaja reciben ayuda humanitaria en ese mismo lugar”, afirmó Zelensky en un mensaje publicado en Telegram.

El primer recuento presidencial había situado en 18 el número de fallecidos. Sin embargo, las operaciones de búsqueda permitieron actualizar la cifra hasta los 24 muertos. Los servicios de emergencia también confirmaron cinco heridos, dos de ellos pertenecientes a los equipos que intervinieron en el lugar.

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Las autoridades regionales advirtieron que todavía había personas cuyo paradero no estaba confirmado. Regina Kharchenko, secretaria del Ayuntamiento de Zaporizhia, informó que 27 personas figuraban como desaparecidas tras la ofensiva. Equipos policiales y rescatistas trabajaban para acceder a las áreas afectadas y determinar si había sobrevivientes debajo de los escombros.

El Servicio Estatal de Emergencias indicó que las operaciones de rescate continúan y que sus integrantes siguen atendiendo a los heridos.

Las autoridades locales confirmaron la desaparición de 27 personas entre los escombros de las instalaciones destruidas en Zaporizhia. (REUTERS)
Las autoridades locales confirmaron la desaparición de 27 personas entre los escombros de las instalaciones destruidas en Zaporizhia. (REUTERS)

Zelensky pidió a los gobiernos y organismos internacionales que respondan ante el bombardeo con medidas concretas. “Es necesaria una respuesta fuerte y dura”, manifestó, al reclamar tanto acciones frente a Moscú como un mayor respaldo a Kiev. El presidente insistió en que la protección de la población debe ocupar un lugar central en cualquier iniciativa para detener las hostilidades.

El ataque se produjo un día después de que concluyera una tregua humanitaria de seis días en Oleshki, una localidad de la región de Kherson, en el sur del país. El acuerdo había permitido organizar el ingreso de asistencia y facilitar la evacuación de civiles que buscaban abandonar esa zona afectada por los combates. La pausa había sido impulsada con participación de la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Para el Gobierno ucraniano, la ofensiva contra Komishuvaja contradice cualquier posibilidad de ampliar esa cooperación humanitaria a otros sectores del territorio. Zelensky sostuvo que, después de la operación en Oleshki, existía la posibilidad de avanzar hacia nuevos entendimientos que permitieran reducir los riesgos para los civiles.

Con estos asesinatos, Rusia está enviando una señal completamente opuesta: Rusia cuenta con más muertes”, expresó el mandatario, quien volvió a acusar al Kremlin de no estar dispuesto a una desescalada.

El bombardeo ocurrió un día después del cierre de una tregua humanitaria de seis días en Oleshki impulsada con la participación de Melania Trump. (REUTERS)
El bombardeo ocurrió un día después del cierre de una tregua humanitaria de seis días en Oleshki impulsada con la participación de Melania Trump. (REUTERS)

Otros bombardeos contra zonas residenciales

La ofensiva rusa también alcanzó otras localidades ucranianas durante la misma jornada. En Sloviansk, en la región de Donetsk, un ataque contra distintos sectores urbanos provocó la muerte de una mujer y dejó siete heridos. Entre los lugares afectados hubo edificios residenciales, un comercio, una dependencia administrativa y un almacén.

En Mikolaiv, en el sur de Ucrania, otro proyectil impactó contra una vivienda particular y provocó un incendio. El episodio dejó una persona muerta y otra herida.

Las autoridades ucranianas volvieron a advertir sobre las consecuencias de estas operaciones para las comunidades que permanecen en localidades expuestas a los ataques y dependen de la asistencia humanitaria para cubrir sus necesidades básicas.

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