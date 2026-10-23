Marco Rubio y el secretario general de la OTAN abordaron los esfuerzos para un acuerdo negociado entre Rusia y Ucrania (REUTERS)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, abordaron el jueves los esfuerzos para un acuerdo negociado entre Rusia y Ucrania, en una conversación que también incluyó la seguridad en el mar Negro y la agenda de la Alianza para diciembre.

El Departamento de Estado informó que Rubio y Rutte trataron las gestiones diplomáticas orientadas a poner fin a la guerra, sin difundir detalles sobre las posiciones de Washington o de la organización militar. La conversación se produjo en un momento de nuevos ataques rusos contra territorio ucraniano y de evacuaciones obligatorias en la región oriental de Donetsk.

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Según el comunicado estadounidense, ambos funcionarios también analizaron la situación en el mar Negro, donde se reforzó la vigilancia y se desplegó un avión de Estados Unidos en Bulgaria. Además, revisaron los preparativos para la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, prevista para diciembre.

El contacto entre Rubio y Rutte se conoció horas después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmara que Moscú está dispuesto a pactar una salida con Kiev. Sus declaraciones siguieron a las consultas que el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, mantuvo esta semana con representantes rusos y ucranianos en Moscú y Oslo.

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“Ahora también estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y buscar una salida a esta difícil y compleja situación”, afirmó Putin en declaraciones a la televisión pública rusa. El mandatario añadió que se trata de “un pueblo que nos es muy cercano”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, estrecha la mano del enviado especial estadounidense Steve Witkoff durante una reunión celebrada en el Palacio de Constantino, en San Petersburgo (Rusia), el 21 de octubre de 2026 (REUTERS)

A comienzos de la semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró su intención de que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, alcance un acuerdo de paz con Rusia.

Las declaraciones diplomáticas coincidieron con una nueva ofensiva rusa. Rusia lanzó durante la madrugada del jueves más de 200 drones y alrededor de 20 misiles contra Ucrania, según la información aportada por Kiev. Zelensky condenó el ataque y cuestionó los comentarios de Witkoff sobre el supuesto carácter “humanitario” de Putin, tras la liberación de un estadounidense detenido en Rusia.

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Ucrania ordenó evacuar a todas las familias con niños de Kramatorsk y Sloviansk

En paralelo, las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación obligatoria de todas las familias con menores que permanecen en las comunidades de Kramatorsk y Sloviansk, las dos mayores áreas urbanas bajo control de Kiev en Donetsk.

Vadim Filashkin, jefe de la administración militar regional, anunció la medida en redes sociales. Atribuyó la decisión al deterioro de la seguridad y a los bombardeos diarios sobre ambas ciudades, que alcanzan viviendas, transporte público y espacios concurridos.

“No esperen a que un ataque impacte cerca de su casa. Salgan ahora”, pidió Filashkin a los padres. Policías y miembros del Servicio Estatal de Emergencias participarán en el operativo, que trasladará a las familias a un punto de tránsito antes de su reubicación en otras zonas del país.

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Las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación obligatoria de todas las familias con menores que permanecen en las comunidades de Kramatorsk y Sloviansk, las dos mayores áreas urbanas bajo control de Kiev en Donetsk

Las autoridades no precisaron cuántas personas deberán dejar sus hogares ni fijaron un plazo para completar el proceso. A mediados de octubre, unas 350 niñas y niños permanecían en las dos comunidades, pese a las disposiciones anteriores. En el conjunto del territorio de Donetsk bajo administración ucraniana residían entonces cerca de 3.000 menores.

Los ataques recientes elevaron la urgencia de la orden. Un bombardeo ruso mató el martes a cuatro personas en Kramatorsk, mientras que dos niños resultaron heridos el miércoles en Sloviansk. El jefe de la administración militar de esta última ciudad, Vadim Liakh, respaldó la evacuación y solicitó a las familias que no demoraran su salida.

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