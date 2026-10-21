Estados Unidos ordenó evacuar al personal diplomático no esencial de Arabia Saudita por la escalada de la guerra en Yemen

Estados Unidos ordenó la salida de personal no esencial y familiares de sus misiones diplomáticas en Arabia Saudita ante la ofensiva de los rebeldes hutíes. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó la salida de personal no esencial de sus misiones diplomáticas y de sus familiares en Arabia Saudita, ante el deterioro de la seguridad provocado por el recrudecimiento de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. La medida alcanza a la embajada en Riad y a sus consulados satélite, en momentos en que el reino saudita atraviesa una escalada de hostilidades vinculada al conflicto con Irán.

Según una fuente diplomática citada por la agencia AFP, la orden fue más allá del personal no esencial: todo el personal estadounidense y sus familiares debieron abandonar la sede diplomática en Riad. La misma fuente agregó que también se ordenó a las familias del personal destinado en los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar y Bahréin que abandonaran esos países, en un contexto de tensión regional tras los ataques de Irán contra aliados de Washington.

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El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la decisión este miércoles a través de redes sociales. “Los hutíes respaldados por Irán han intensificado cada vez más sus hostilidades contra Arabia Saudita, incluidas ataques a aeropuertos civiles y otra infraestructura crítica que han resultado en víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes”, escribió el vocero.

Pigott remarcó el compromiso del gobierno estadounidense con la protección de su personal. “La seguridad y protección del personal del Departamento y sus familias siguen siendo nuestra máxima prioridad, y continuaremos tomando todas las medidas necesarias para protegerlos y apoyarlos”, afirmó.

Una alerta de viaje emitida por el organismo había advertido además que “las hostilidades tienen el potencial de escalar rápidamente más allá de esa zona inmediata”. Alertas previas emitidas en los días anteriores habían utilizado un lenguaje casi idéntico y señalaban que el personal del gobierno estadounidense necesita permiso especial para utilizar cualquier aeropuerto saudita.

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La embajada de EEUU en Arabia Saudita ya sufrió ataques por parte de Irán

La embajada en Riad había sufrido daños importantes al inicio de la guerra con Irán y había operado con personal mínimo durante meses, aunque algunos diplomáticos ya habían regresado. Aunque la salida ordenada se aplica específicamente a Arabia Saudita, las embajadas estadounidenses en otros países del Golfo registrarán cambios temporales de personal, ya que esas sedes operan bajo un esquema de “operaciones restringidas” que limita la cantidad de empleados.

El aeropuerto de Riad, en el centro de los ataques

El ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid provocó la suspensión de la cumbre de inversiones del reino y motivó la asistencia defensiva británica.

Los hutíes atacaron de manera reiterada el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que permaneció cerrado desde el 10 de octubre. Un ataque letal contra el aeropuerto de la capital saudita llevó a que el reino postergara su cumbre de inversiones insignia y motivó que el Reino Unido sumara apoyo defensivo a Arabia Saudita. Desde el ataque, el tráfico en la terminal se redujo de forma considerable.

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La operatoria comenzó a normalizarse de manera parcial este miércoles, dos días después de que las autoridades de aviación sauditas notificaran a las aerolíneas que podían reanudar operaciones con autorización previa. Aeronaves de un número limitado de compañías sauditas despegaron y aterrizaron en la terminal, entre ellas Saudia y FlyNas.

Sin embargo, aerolíneas internacionales como Lufthansa y Air France cancelaron sus vuelos a Riad hasta mediados de noviembre. La situación del aeropuerto, blanco recurrente de los ataques hutíes desde la reanudación del conflicto a mediados de julio, continúa condicionando la conectividad del reino con el exterior.

Nuevos ataques con drones dejan víctimas

La coalición militar liderada por Arabia Saudita interceptó drones lanzados por las fuerzas hutíes sobre la ciudad de Medina y la Región Oriental.

La escalada continuó este miércoles con un nuevo intento de ataque. La coalición liderada por Arabia Saudita que combate a los hutíes informó que el grupo rebelde lanzó cinco drones hacia territorio saudita en la madrugada, los cuales fueron interceptados y destruidos sobre la ciudad santa de Medina y la Región Oriental. Según la fuente diplomática citada por AFP, Riad afirmó haber interceptado seis drones, uno de los cuales tenía como objetivo la región de Medina.

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El Ministerio de Energía saudita informó que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas por la caída de restos de armamento tras la interceptación de un misil sobre el yacimiento petrolífero de Shaybah, operado por Aramco en el este del país. El episodio se suma a una serie de ataques contra infraestructura crítica saudita desde la resurgencia del conflicto con los hutíes a mediados de julio.