Mundo

Estados Unidos ordenó evacuar al personal diplomático no esencial de Arabia Saudita por la escalada de la guerra en Yemen

La medida, confirmada por el portavoz Tommy Pigott, responde al aumento de las ofensivas hutíes contra aeropuertos e infraestructura crítica del reino, que causaron víctimas civiles e interrupciones en los viajes

Estados Unidos ordenó la salida de personal no esencial y familiares de sus misiones diplomáticas en Arabia Saudita ante la ofensiva de los rebeldes hutíes. (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Estados Unidos ordenó la salida de personal no esencial y familiares de sus misiones diplomáticas en Arabia Saudita ante la ofensiva de los rebeldes hutíes. (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Guardar

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó la salida de personal no esencial de sus misiones diplomáticas y de sus familiares en Arabia Saudita, ante el deterioro de la seguridad provocado por el recrudecimiento de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. La medida alcanza a la embajada en Riad y a sus consulados satélite, en momentos en que el reino saudita atraviesa una escalada de hostilidades vinculada al conflicto con Irán.

Según una fuente diplomática citada por la agencia AFP, la orden fue más allá del personal no esencial: todo el personal estadounidense y sus familiares debieron abandonar la sede diplomática en Riad. La misma fuente agregó que también se ordenó a las familias del personal destinado en los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar y Bahréin que abandonaran esos países, en un contexto de tensión regional tras los ataques de Irán contra aliados de Washington.

PUBLICIDAD

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la decisión este miércoles a través de redes sociales. “Los hutíes respaldados por Irán han intensificado cada vez más sus hostilidades contra Arabia Saudita, incluidas ataques a aeropuertos civiles y otra infraestructura crítica que han resultado en víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes”, escribió el vocero.

Pigott remarcó el compromiso del gobierno estadounidense con la protección de su personal. “La seguridad y protección del personal del Departamento y sus familias siguen siendo nuestra máxima prioridad, y continuaremos tomando todas las medidas necesarias para protegerlos y apoyarlos”, afirmó.

Una alerta de viaje emitida por el organismo había advertido además que “las hostilidades tienen el potencial de escalar rápidamente más allá de esa zona inmediata”. Alertas previas emitidas en los días anteriores habían utilizado un lenguaje casi idéntico y señalaban que el personal del gobierno estadounidense necesita permiso especial para utilizar cualquier aeropuerto saudita.

PUBLICIDAD

Dos drones iraníes impactaron contra la embajada de EEUU en Arabia Saudita
La embajada de EEUU en Arabia Saudita ya sufrió ataques por parte de Irán

La embajada en Riad había sufrido daños importantes al inicio de la guerra con Irán y había operado con personal mínimo durante meses, aunque algunos diplomáticos ya habían regresado. Aunque la salida ordenada se aplica específicamente a Arabia Saudita, las embajadas estadounidenses en otros países del Golfo registrarán cambios temporales de personal, ya que esas sedes operan bajo un esquema de “operaciones restringidas” que limita la cantidad de empleados.

El aeropuerto de Riad, en el centro de los ataques

El ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid provocó la suspensión de la cumbre de inversiones del reino y motivó la asistencia defensiva británica.
El ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid provocó la suspensión de la cumbre de inversiones del reino y motivó la asistencia defensiva británica.

Los hutíes atacaron de manera reiterada el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que permaneció cerrado desde el 10 de octubre. Un ataque letal contra el aeropuerto de la capital saudita llevó a que el reino postergara su cumbre de inversiones insignia y motivó que el Reino Unido sumara apoyo defensivo a Arabia Saudita. Desde el ataque, el tráfico en la terminal se redujo de forma considerable.

La operatoria comenzó a normalizarse de manera parcial este miércoles, dos días después de que las autoridades de aviación sauditas notificaran a las aerolíneas que podían reanudar operaciones con autorización previa. Aeronaves de un número limitado de compañías sauditas despegaron y aterrizaron en la terminal, entre ellas Saudia y FlyNas.

Sin embargo, aerolíneas internacionales como Lufthansa y Air France cancelaron sus vuelos a Riad hasta mediados de noviembre. La situación del aeropuerto, blanco recurrente de los ataques hutíes desde la reanudación del conflicto a mediados de julio, continúa condicionando la conectividad del reino con el exterior.

Nuevos ataques con drones dejan víctimas

La coalición militar liderada por Arabia Saudita interceptó drones lanzados por las fuerzas hutíes sobre la ciudad de Medina y la Región Oriental.
La coalición militar liderada por Arabia Saudita interceptó drones lanzados por las fuerzas hutíes sobre la ciudad de Medina y la Región Oriental.

La escalada continuó este miércoles con un nuevo intento de ataque. La coalición liderada por Arabia Saudita que combate a los hutíes informó que el grupo rebelde lanzó cinco drones hacia territorio saudita en la madrugada, los cuales fueron interceptados y destruidos sobre la ciudad santa de Medina y la Región Oriental. Según la fuente diplomática citada por AFP, Riad afirmó haber interceptado seis drones, uno de los cuales tenía como objetivo la región de Medina.

El Ministerio de Energía saudita informó que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas por la caída de restos de armamento tras la interceptación de un misil sobre el yacimiento petrolífero de Shaybah, operado por Aramco en el este del país. El episodio se suma a una serie de ataques contra infraestructura crítica saudita desde la resurgencia del conflicto con los hutíes a mediados de julio.

Temas Relacionados

Arabia SaudíHutíesDepartamento de Estado de Estados UnidosAtaque con dronesEstados UnidosMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Italia investiga si agentes rusos ayudaron a avivar los disturbios

Las autoridades solicitaron datos sobre la posible intervención de provocadores extranjeros tras los saqueos e incendios registrados también en París y otras urbes europeas por el encarecimiento de la vida

Italia investiga si agentes rusos ayudaron a avivar los disturbios

Un análisis computacional afirma que Shakespeare y Marlowe escribieron juntos “Eduardo III”, la obra anónima de 1596

El estudio realizado por las universidades de Kent y Leeds atribuye al autor de Stratford el 72 % del texto y detecta por primera vez la mano de Marlowe en los fragmentos restantes

Un análisis computacional afirma que Shakespeare y Marlowe escribieron juntos “Eduardo III”, la obra anónima de 1596

El Gobierno de Egipto aseguró que respaldará la defensa de Arabia Saudita y no participará en ataques contra Yemen

El presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, sostuvo que El Cairo podría actuar para proteger a cualquier otro país árabe que solicitara asistencia ante una amenaza a su seguridad o a sus fronteras

El Gobierno de Egipto aseguró que respaldará la defensa de Arabia Saudita y no participará en ataques contra Yemen

El Servicio de Seguridad de Rusia arrestó a un ciudadano alemán acusado de ejercer actividades mercenarias en Ucrania

El organismo de seguridad de del Kremlin sostiene que el hombre integró el ejército del país vecino entre 2016 y 2018 y que en 2025 firmó un contrato de tres años

El Servicio de Seguridad de Rusia arrestó a un ciudadano alemán acusado de ejercer actividades mercenarias en Ucrania

Nigeria confirmó un caso importado de ébola en Abuya en una paciente procedente de Uganda

Las autoridades sanitarias mantienen aislada a la paciente, ingresada el 7 de octubre en un centro privado, y califican la situación como contenida mientras refuerzan la vigilancia epidemiológica en la capital

Nigeria confirmó un caso importado de ébola en Abuya en una paciente procedente de Uganda
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paloma Valencia cuestionó a Iván Cepeda tras reconocer corrupción en el Gobierno Petro: “Los hechos no se manipulan”

Paloma Valencia cuestionó a Iván Cepeda tras reconocer corrupción en el Gobierno Petro: “Los hechos no se manipulan”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 21 de octubre: se forma Tormenta Tropical Vance en el pacífico

Chocan dos unidades de la Línea 2 del Metrobús de la CDMX por posibles fallas: reportan más de 20 lesionados

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Imputaron al joven que amenazó de muerte a la primera dama Ana Lucía Pineda a través de una cuenta anónima en redes sociales

DEPORTES

La escena más viral de la Champions League: ganaron su partido y se fueron sin bañarse del estadio por un peculiar motivo

La escena más viral de la Champions League: ganaron su partido y se fueron sin bañarse del estadio por un peculiar motivo

Bayern Múnich y Arsenal igualaron 2-2 en un choque de favoritos en la Champions League: todos los goles del día

La fuerte crítica de Bruno Fernandes contra el técnico del Manchester United tras la goleada sufrida ante el Como por Champions

“El heredero de Messi”: la lluvia de elogios de la prensa británica a Nico Paz tras su gran actuación ante el Manchester United

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

ENTRETENIMIENTO

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

“El mejor amante”: la íntima confesión que Lisa Marie Presley habría hecho sobre Michael Jackson

Lea Michele ha sido confirmada para regresar como Rachel Berry en el reboot de ‘Glee’

Sydney Sweeney se convierte en Cindy Lou Quien en un nuevo anuncio de lencería inspirado en ‘El Grinch’

Adrianne Curry arremete contra Victoria’s Secret y Kylie Jenner: “Ella no tiene cuerpo de modelo”