Emiratos Árabes Unidos nominó a Lana Nusseibeh para dirigir la ONU tras el bloqueo de los siete candidatos

FOTO DE ARCHIVO. La ministra de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, asiste a una reunión en Manama, Baréin, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Eric Lee/Pool

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Emiratos Árabes Unidos nominó el miércoles a Lana Nusseibeh, ministra de Estado de su cancillería, como candidata a secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su entrada suma una séptima aspirante a una carrera que ningún contendiente ha logrado desbloquear y que, por tradición de rotación regional, debería recaer en un candidato latinoamericano.

La nominación fue formalizada por el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en una carta dirigida a los titulares de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. En un comunicado, Nusseibeh explicó sus motivos: “Me presento para ser secretaria general porque creo que este es un momento para actuar con mayor urgencia: actuar antes, unir a las personas más allá de las diferencias y seguir impulsando el trabajo hasta que produzca resultados concretos”.

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Nusseibeh conoce el sistema desde dentro. Fue representante permanente de su país ante la ONU entre septiembre de 2013 y abril de 2024, presidió en 2017 la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, ocupó una vicepresidencia de la Asamblea General y copresidió entre 2017 y 2019 las negociaciones sobre la reforma del Consejo de Seguridad. Es ministra de Estado desde septiembre de 2025. De ganar, sería la primera mujer al frente de la organización y la segunda de origen árabe, tras el egipcio Boutros Boutros-Ghali, que ocupó el cargo entre 1992 y 1996.

El procedimiento está fijado por el artículo 97 de la Carta de la ONU: la Asamblea General designa al secretario general por recomendación del Consejo de Seguridad. Para medir apoyos, los quince miembros del Consejo celebran votaciones informales y secretas en las que califican a cada candidato con alentar, desalentar o sin opinión. Un aspirante necesita nueve votos favorables y que ninguno de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) lo rechace. Un desalentar de uno de ellos no es un veto formal, pero funciona como tal.

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FOTO DE ARCHIVO: La embajadora de los Emiratos Árabes Unidos ante la ONU, Lana Nusseibeh, interviene durante una sesión titulada «Cómo afrontar los desafíos para la paz y la seguridad internacionales», en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 12 de febrero de 2024. REUTERS/Amr Alfiky/Foto de archivo

El viernes 16 de octubre, en la sexta ronda, los cinco permanentes votaron por primera vez con papeletas de otro color que las de los diez miembros electos, lo que permitió identificar sus rechazos. Los siete candidatos recibieron al menos dos desalentar de miembros permanentes. Según medios estadounidenses, Washington se opone a todos ellos.

La costarricense Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de su país, obtuvo la mayor cantidad de apoyos, pero también cinco votos en contra, dos de ellos de miembros permanentes. Había encabezado la primera ronda, el 30 de julio, con diez apoyos, mientras que la segunda la lideró la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, exministra de Relaciones Exteriores de Guyana.

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El ex presidente de Senegal Macky Sall retiró su candidatura el 17 de octubre. Explicó que buscaba facilitar la aparición de un candidato de consenso en el Consejo. Siguen en la carrera Grynspan; Rodrigues-Birkett; el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica; las ecuatorianas Ivonne A-Baki, nominada por Tonga; y el ugandés Olara Otunnu.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó tras la votación que los Estados miembros conservan el derecho a presentar nuevos candidatos y que Washington prefiere que la decisión se tome este año, antes de que concluya el mandato del portugués António Guterres.

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El calendario es ajustado, pero no inédito. Cuando Guterres fue elegido en 2016, el Consejo necesitó seis votaciones informales para llegar a un acuerdo. Esta vez se han celebrado seis sin resultado.

El principal activo potencial de Nusseibeh son los vínculos de Abu Dabi con las cinco potencias, aunque esa ventaja no está probada: todavía no ha sido sometida a ninguna votación en el Consejo. Deberá reunir nueve votos y evitar el rechazo de los cinco permanentes, algo que ninguno de los siete candidatos logró el 16 de octubre. Quedan 71 días para el 31 de diciembre, cuando termina el segundo mandato de Guterres.

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