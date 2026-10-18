Encuentran sin vida a una mujer y a su hija de 10 años en Costa Rica

El director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera Bonilla, destacó que mantienen un operativo en Guanacaste para localizar al sospechoso de la muerte de una mujer y una niña. (Cortesía: Fuerza Pública de Costa Rica)

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Una mujer y su hija de 10 años fueron encontradas sin vida este sábado 17 de octubre dentro de una vivienda del barrio Bella Vista, cerca del puente de Lata, en Liberia, provincia de Guanacaste. Ambas presentaban múltiples heridas provocadas con arma blanca.

Por medio de un video, el director general de la Fuerza pública, Raúl Rivera Bonilla, informó que mantienen desplegado un operativo “a largo de todo el país con el objeto de capturar al agresor y remitirlo a las autoridades judiciales correspondientes”.

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El caso es investigado como un ataque ocurrido en el ámbito familiar. Según información de Teletica, la Policía busca a la pareja sentimental de la mujer, identificada como el principal sospechoso. El hombre permanece prófugo y las autoridades mantienen una alerta en puestos fronterizos ante la posibilidad de que intente salir de Costa Rica.

El hallazgo ocurrió en una vivienda situada en el barrio Bella Vista, una zona ubicada cerca del puente de Lata, en Liberia. Familiares y vecinos alertaron a los servicios de emergencia luego de encontrar a la madre y a la niña dentro de la casa.

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Personal de la Cruz Roja Costarricense llegó al lugar tras recibir el aviso y constató que las dos víctimas ya habían muerto. De acuerdo con la información publicada por Teletica, ambas tenían lesiones múltiples.

Hasta el momento, las autoridades no divulgaron las identidades de la mujer ni de su hija. La menor se encontraba junto a su madre dentro del domicilio cuando familiares y vecinos acudieron al lugar.

La pareja de la mujer es buscada como principal sospechoso

Fuentes policiales, citadas por Teletica, señalaron que la principal línea de investigación apunta a la pareja sentimental de la mujer. El sospechoso habría abandonado la zona después del ataque y es buscado por las fuerzas de seguridad.

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La información disponible indica que tanto la víctima como el hombre buscado son de nacionalidad nicaragüense. Por ese motivo, las autoridades dispusieron una alerta en los controles fronterizos, ante la hipótesis de que el sospechoso intente cruzar hacia su país.

La investigación deberá establecer la secuencia de los hechos, el posible móvil y si el hombre señalado tuvo participación directa en las muertes. También será necesario determinar si hubo otras personas en la vivienda o en los alrededores durante el episodio.

El entorno familiar de las víctimas registraba antecedentes de violencia doméstica previos al ataque.(Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberá establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los posibles responsables. La institución determinará si existían denuncias previas, medidas de protección vigentes u otras intervenciones relacionadas con el entorno de las víctimas. Esos elementos podrán aportar información sobre el contexto en el que ocurrió el ataque y sobre las actuaciones que correspondan una vez que el sospechoso sea localizado.

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Existían antecedentes de violencia doméstica en la familia

Según la información de Teletica, en el entorno familiar ya existían antecedentes de violencia doméstica. Ese dato forma parte de las circunstancias que los investigadores deberán analizar para reconstruir lo ocurrido y definir las medidas judiciales contra el sospechoso si es localizado.

Por ahora, la búsqueda del sospechoso constituye la prioridad de las autoridades. La alerta en los pasos fronterizos se mantiene mientras avanza la investigación por las muertes de la madre y de su hija en Liberia.