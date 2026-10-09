Tocumen ya tiene luz verde para iniciar la búsqueda de un operador privado para dos aeropuertos en Panamá

El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, ubicado en Río Hato, provincia de Coclé, forma parte del proyecto con el que Tocumen busca ampliar la llegada de turistas internacionales al Pacífico panameño. Tomada de la ATP

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Tocumen S.A. ya tiene luz verde para iniciar el proceso de selección de un operador privado para los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, y Scarlett Martínez, en Río Hato, luego de que se publicara en la Gaceta Oficial la resolución del Consejo de Gabinete que autoriza la precalificación de las empresas interesadas en administrar ambas terminales.

La autorización quedó formalizada mediante la Resolución de Gabinete 104 del 29 de septiembre de 2026, publicada el 7 de octubre. Con esta decisión, la empresa estatal podrá convocar a los interesados y evaluar su capacidad técnica, financiera, administrativa y legal, antes de avanzar hacia una licitación por mejor valor para contratar la operación, mantenimiento y ejecución de obras en los dos aeropuertos.

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El procedimiento tendrá dos etapas para escoger a la empresa que asumirá la administración de las instalaciones. Primero, Tocumen deberá publicar las bases de precalificación en PanamaCompra y verificar que los participantes cumplan los requisitos. Posteriormente, solo las compañías que superen esa evaluación podrán presentar ofertas en la licitación definitiva.

La resolución establece que los interesados deberán demostrar experiencia en administración aeroportuaria, además de capacidad para asumir las obligaciones del contrato.

José Ruiz, gerente general de Tocumen S.A., explicó que el nuevo modelo permitirá incorporar experiencia internacional para mejorar el desempeño de las terminales regionales sin transferir su propiedad. Infobae América

El Consejo de Gabinete autorizó excepcionalmente esta evaluación previa debido a la complejidad técnica, operativa, financiera y jurídica del proyecto, que comprende dos aeropuertos internacionales en funcionamiento y la ejecución de obras.

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El contrato contemplará la operación, mantenimiento y explotación comercial de ambas terminales, junto con el diseño, suministro, construcción, rehabilitación e instalación de infraestructura.

Las obras específicas deberán definirse en el pliego de cargos, mientras Tocumen conservará la propiedad de los aeropuertos y buscará incorporar experiencia internacional para mejorar su desempeño.

La autorización representa un avance respecto al calendario anunciado en septiembre por el gerente general de Tocumen, José Ruiz, quien había adelantado que las propuestas se recibirían en noviembre y que la selección del operador estaba prevista inicialmente para enero de 2027. La resolución no establece fechas definitivas para estas etapas ni precisa el monto de la contratación.

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El Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en David, será incluido en la licitación para incorporar un administrador especializado que impulse nuevas conexiones aéreas hacia Chiriquí. Cortesía

El proyecto ya había despertado el interés de cuatro operadores internacionales: Houston Airports, Avports, Corporación América Airports y Manchester Airports Group.

Estas organizaciones cuentan con experiencia en diferentes mercados aeroportuarios, aunque su participación efectiva dependerá de que cumplan los requisitos establecidos en las bases que publique Tocumen.

Ruiz explicó anteriormente que el modelo inicialmente considerado era una concesión, pero la alternativa fue descartada ante el limitado interés empresarial en asumir instalaciones que generan pérdidas.

La fórmula escogida consiste en un contrato de operación y mantenimiento por diez años, bajo el cual Tocumen mantendría el control de las terminales y continuaría cubriendo sus gastos.

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La operación de los aeropuertos regionales representa pérdidas anuales superiores a $6 millones para Tocumen S.A., según las cifras divulgadas por su administración. La incorporación de un operador especializado busca aumentar el tráfico de pasajeros, atraer nuevas aerolíneas y desarrollar ingresos comerciales, con el objetivo de reducir progresivamente esa carga financiera.

El futuro administrador tendrá entre sus principales desafíos aumentar la conectividad de Coclé y Chiriquí, dos provincias con potencial para captar visitantes mediante vuelos directos desde mercados internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aeropuerto Scarlett Martínez, ubicado en Río Hato, tiene como principal mercado el turismo internacional hacia las playas de Coclé y otros destinos del Pacífico panameño.

La terminal recibe operaciones estacionales desde Canadá y ha incorporado conexiones con otros mercados latinoamericanos, mientras se busca ampliar la llegada directa de visitantes sin necesidad de utilizar el aeropuerto de Tocumen.

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En los últimos meses, la terminal ha recibido vuelos chárter de Colombia y Ecuador en un intento de impulsar la llegada de vuelos directos a la zona de playa.

En el caso del aeropuerto Enrique Malek, su ubicación en David lo convierte en una puerta de entrada a Chiriquí, provincia que concentra actividades agrícolas, comerciales y turísticas.

La estrategia contempla fortalecer las conexiones aéreas y aprovechar la demanda de viajeros interesados en destinos como Boquete, Volcán y otras comunidades del occidente panameño.

El Aeropuerto Internacional Enrique A. Jiménez, en Colón, seguirá un procedimiento distinto, ya que Tocumen adelanta su transferencia a la Zona Libre de Colón para impulsar su reactivación. Tomado de SRTV

La resolución también recoge un antecedente administrativo que se remonta a junio de 2012, cuando el Gobierno transfirió gratuitamente a Tocumen la administración de los activos y pasivos de los aeropuertos de David, Río Hato y Colón.

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Desde entonces, la empresa estatal ha mantenido responsabilidades sobre estas instalaciones, aunque sus resultados comerciales han sido diferentes.

El aeropuerto Enrique A. Jiménez, en Colón, no forma parte del nuevo proceso de contratación. Tocumen adelanta los trámites para transferirlo a la Zona Libre de Colón, que posteriormente buscaría un operador para reactivar sus instalaciones. Panamá Pacífico también permanecerá fuera del contrato, debido a sus operaciones comerciales y su función como terminal alterna.

La Junta Directiva de Tocumen había autorizado el 20 de agosto de 2026 los trámites para solicitar la precalificación excepcional, según consta en la resolución. El procedimiento se fundamenta en el artículo 65 de la Ley 22 de contratación pública, que permite evaluar previamente a los participantes en proyectos de elevada complejidad antes de convocar la licitación.

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Con la publicación de la autorización, Tocumen podrá avanzar hacia la convocatoria formal de las empresas interesadas, que deberán acreditar su experiencia y capacidad para administrar ambas terminales.

La adjudicación dependerá de las propuestas presentadas y de la evaluación de los beneficios operativos, comerciales y económicos que cada participante ofrezca para los aeropuertos regionales de Panamá.