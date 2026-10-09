Una francesa, una suiza y una nicaragüense mueren ahogadas tras ser arrastradas por un río en Nahualapa, Nicaragua

Tramo del río Nahualapa, en la comunidad El Manzano N.º 2 de El Viejo, donde la corriente arrastró la camioneta en la que viajaban las tres víctimas (Cortesía: Infomedio).

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Una profunda consternación y luto embargan al departamento de Chinandega tras conocerse la muerte trágica de tres jóvenes mujeres en horas de la madrugada de este viernes. Las víctimas perdieron la vida ahogadas luego de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado violentamente por la crecida del río Nahualapa, ubicado en la comunidad El Manzano N.º 2, en el municipio de El Viejo.

La tragedia se registró aproximadamente a la 1:00 a. m., en medio de un contexto de lluvias locales que han afectado diversas zonas del territorio nicaragüense. Las fallecidas han sido identificadas por las autoridades locales como:

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La ciudadana de nacionalidad francesa Emma Marie Laurent, de 24 años

La joven suiza Noë Lina Luscher, de 20 años

La nicaragüense Karen Nahomi López Montano, de 19 años.

Las tres víctimas se desplazaban como pasajeras en una camioneta, la cual era conducida por el ciudadano mexicano Martin Gerardo García Girón. A diferencia de las ocupantes, el conductor logró salir con vida del vehículo y ponerse a salvo de la fuerza del afluente.

De acuerdo con la información preliminar recabada por los organismos de socorro, la Policía Nacional, y compartida por los medios locales el incidente aconteció cuando el conductor intentó cruzar el paso del río Nahualapa durante la penumbra de la madrugada.

Habitantes del sector señalan que este cauce habitualmente no representa un nivel de peligro significativo para el tránsito vehicular o peatonal; sin embargo, las precipitaciones registradas en las horas previas provocaron un repentino e inusual incremento en su caudal y en la velocidad de la corriente.

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Emma Marie Laurent (24), Noë Lina Luscher (20) y Karen Nahomi López Montano (19), quienes perdieron la vida trágicamente en Chinandega.

Al adentrarse en el afluente, la potencia de las aguas sobrepasó la capacidad del vehículo, arrastrándolo corriente abajo en cuestión de segundos. Pese a los esfuerzos iniciales por salir, las tres jóvenes no lograron ponerse a salvo y quedaron atrapadas en el interior de la camioneta mientras esta era sumergida por la riada.

Tras reportarse el suceso, efectivos de la Policía Nacional e investigadores se trasladaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, coordinar la recuperación de los cuerpos.

Investigaciones en curso y factores de riesgo

Las autoridades mantienen abierta una investigación exhaustiva para esclarecer las razones y circunstancias exactas que llevaron al conductor a tomar la decisión de atravesar el río en horas de la madrugada, considerando la escasa visibilidad y las condiciones climáticas adversas que imperaban en la zona.

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Hasta el momento, los informes oficiales no han detallado las condiciones estructurales del tramo vial ni si existía algún tipo de señalización o advertencia previa sobre la crecida del río Nahualapa.

El suceso pone de manifiesto el peligro latente que representan los cruces fluviales en zonas rurales durante la época lluviosa. Los especialistas en gestión de riesgos recuerdan de manera constante que las corrientes repentinas en ríos de poco caudal habitual suelen ser engañosas, acumulando la fuerza suficiente para desplazar vehículos de gran tonelaje en cuestión de instantes.

Las tres jóvenes viajaban como pasajeras al momento en que el vehículo fue sorprendido por la crecida del río (Cortesía: Noticiero Nicaragua).

Este trágico acontecimiento ocurre en un periodo de inestabilidad atmosférica en Nicaragua. Si bien para este viernes las proyecciones meteorológicas indicaban una disminución temporal en la frecuencia de precipitaciones, las lluvias locales de las últimas horas continuaban generando un impacto considerable en los suelos de la región occidental.

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Ante esta perspectiva climática, las autoridades reiteran el llamado a los conductores y pobladores a extremar las medidas de precaución, evitar el cruce de cauces o ríos crecidos y mantenerse informados a través de los canales oficiales para prevenir futuras tragedias.