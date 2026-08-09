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Polonia está a punto de inaugurar la estatua de la Virgen María más alta de Europa

La escultura mide 55,6 metros, se levanta en Konotopie y será bendecida el 15 de agosto. La obra ya atrae peregrinos y turistas a una localidad de unos 120 habitantes

Estatua blanca de figura femenina sobre pedestal con arcos. Césped, caminos, árboles, campos cultivados y aerogenerador bajo cielo azul con nubes blancas
La estatua de la Virgen María más alta de Europa será bendecida el 15 de agosto en Polonia (Captura de video)
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Polonia sumará desde el 15 de agosto la figura de la Virgen María más alta de Europa con la bendición de un monumento de 55,6 metros en Konotopie, una pequeña localidad cercana a Torun, en la región de Cuyavia y Pomerania.

Según informó Euronews, la obra representa a la Virgen de la Misericordia y ya modificó la dinámica cotidiana del pueblo antes de su inauguración oficial.

De acuerdo con un reporte, la ceremonia religiosa estará presidida por el obispo local Krzysztof Wętkowski durante la solemnidad de la Asunción. La construcción comenzó en 2025, fue diseñada por el escultor Adam Jakub Matejkowski y sus impulsores son el empresario Roman Karkosik y su esposa Grażyna.

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Una obra de gran escala en una aldea de 120 habitantes

Estatua de Buda de piedra blanca con una corona en la cabeza, túnica, y manos extendidas; campos verdes, árboles, cielo despejado
La inversión de 100 millones de zlotis impulsa el monumento mariano que atrae atención nacional e internacional (Captura de video)

El monumento supera en altura al Cristo Redentor de Río de Janeiro, que con pedestal alcanza unos 38,5 metros. Aun así, no ocupa el primer lugar a nivel mundial entre las esculturas. Ese puesto corresponde a la Madre de Toda Asia - Torre de la Paz, en Filipinas, cuya estructura sobrepasa los 98 metros con base incluida.

Euronews detalló que la inversión ronda los 100 millones de zlotis, (equivalentes a USD 26,92 millones). Los promotores presentaron el proyecto como un voto personal de agradecimiento. La escala de la obra convirtió a Konotopie en un punto de atención nacional e internacional, pese a tratarse de una comunidad de alrededor de 120 vecinos.

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El alcalde Mieczysław Grębicki sostuvo ante Euronews que el impacto ya resulta visible en la vida local. “Es un acontecimiento enorme no solo para nuestro pueblo, sino también para toda Polonia”, afirmó. También señaló que hasta hace poco mucha gente no ubicaba a Konotopie en el mapa, mientras que ahora el nombre del pueblo circula dentro y fuera del país.

El flujo de visitantes crece antes de la bendición oficial

Estatua blanca de figura humana en una base con arcos, bajo un cielo nublado. Se observan cables eléctricos, postes, árboles, pasto, personas y una furgoneta blanca
El alcalde Mieczysław Grębicki advierte que el pueblo necesitará obras viales por el aumento de visitantes (Captura de video)

La presencia del monumento junto a la carretera nacional número diez facilita la llegada de visitantes. Según relató el alcalde, cada jornada arriban peregrinos y turistas, incluso antes de la ceremonia prevista para mediados de agosto. Ese movimiento anticipa una temporada de fuerte actividad para la zona.

Durante su cobertura, el portal europeo recogió testimonios de viajeros extranjeros y polacos que se detuvieron para observar la escultura. Un turista checo contó que escuchó la noticia en Gdansk y decidió acercarse antes de regresar a Chequia. “Es un monumento realmente impresionante y hermoso”, dijo al medio.

Otro visitante extranjero resumió su impresión con una frase breve: “Es simplemente algo increíble”, según la entrevista. También hubo reacciones favorables entre los turistas polacos. Uno de ellos explicó que viajó expresamente para ver la obra y remarcó su tamaño, el entorno y la cercanía con la ruta.

El crecimiento del interés turístico ya plantea desafíos concretos. Grębicki advirtió que el pueblo necesitará nuevos accesos, veredas y semáforos para absorber el aumento de circulación. “La infraestructura simplemente no ha sido capaz de seguir el ritmo”, señaló al describir los cambios que la inversión provoca en la localidad.

La dimensión religiosa y el peso del santuario local

El alcalde remarcó que la historia espiritual del lugar es anterior al nuevo monumento. Junto a la escultura, funciona un santuario donde los fieles veneran una imagen de la Virgen Dolorosa -también conocida como Nuestra Señora de los Dolores-. Según explicó, desde hace años los vecinos relatan episodios que consideran extraordinarios y varios de esos testimonios circulan dentro de la comunidad.

Estatua del Cristo Redentor, una multitud de turistas y familias, vista panorámica de Río de Janeiro con montañas y bahía, cielo azul claro.
La escultura polaca supera al Cristo Redentor en altura, aunque no lidera el ranking mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre esos relatos, Grębicki mencionó el caso de un conocido que sufrió una grave lesión de columna y, según su versión, logró recuperarse tras las oraciones ante la imagen venerada en el santuario. También citó a una mujer que se restableció luego de dos ictus, pese a un pronóstico médico adverso.

Esas historias forman parte de la memoria religiosa local, aunque no constituyen verificaciones médicas independientes.

Un significado espiritual para la comunidad

La parroquia polaca de San Wojciech en Kikol insistió en que el aspecto central del proyecto no reside en sus dimensiones, sino en su significado espiritual.

En un comunicado citado por Euronews, definió la imagen como “un don” para Europa, Polonia, la diócesis y la parroquia. El texto también señala que la iniciativa surge de una inspiración religiosa y de un gesto de gratitud hacia la Virgen y su hijo.

Según la parroquia, la figura busca recordar el lugar de María en la tradición católica polaca y alentar una fe más profunda entre los creyentes.

El comunicado agrega que la imagen transmite tres mensajes evangélicos: presenta a María como madre que abre los brazos, como modelo de humildad y obediencia a Dios, y como reina, con una corona a sus pies que simboliza la victoria de la fe.

La bendición del 15 de agosto marcará la apertura formal de una obra que ya altera la visibilidad de Konotopie en el mapa religioso y turístico de Polonia. A partir de esa fecha, la localidad afrontará una nueva etapa, con más visitantes y con la expectativa de adaptar su infraestructura al interés que despierta la escultura.

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