Arrestaron a siete personas por una pelea callejera en la que murió un hombre de 56 años

La muerte de Anthony “Tony” Jones en Pontnewydd llevó a la Policía de Gwent a abrir una investigación por asesinato (Policía de Gwent)

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Un episodio de violencia ocurrido en una calle de Pontnewydd, en el sur de Gales, derivó en una investigación por asesinato tras la muerte de Anthony “Tony” Jones, un padre de familia de 56 años que sufrió heridas de extrema gravedad durante el altercado. Según informó The Sun, el hecho se produjo el jueves 6 de agosto por la noche.

De acuerdo con el reporte, Jones, oriundo de Brecon, fue hallado con lesiones que comprometían su vida después de que estallara una pelea callejera en Mill Street, en la zona cercana a Pontypool. La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció pocos días después, hecho que llevó a la policía de Gwent a cambiar el enfoque del caso e iniciar actuaciones por homicidio.

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La reconstrucción de la secuencia

Anthony Jones, de 56 años y oriundo de Brecon, sufrió heridas graves en una pelea callejera en Mill Street, cerca de Pontypool (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuerza policial confirmó que el incidente comenzó a investigarse tras una denuncia por disturbios, los agentes acudieron al lugar hacia las 19:15 después de recibir un aviso sobre un altercado en el que participaba un grupo de hombres.

En el marco de esa investigación, siete hombres fueron arrestados y permanecen bajo custodia policial. Las edades de los detenidos son 31, 39, 40, 45, 59, 61 y 73 años. La información disponible no precisa el grado de participación individual de cada uno ni tampoco si ya se formularon cargos concretos contra ellos.

El caso cobró una dimensión mayor tras la confirmación del fallecimiento de Jones. La información disponible también indica que otras tres personas resultaron heridas durante el mismo episodio. Todos fueron llevados a un hospital y dos de ellos quedaron en estado crítico, un dato que refleja la gravedad de la confrontación reportada.

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La causa suma detenidos

La investigación por homicidio busca reconstruir la secuencia de la pelea y definir la participación de cada detenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía solicitó la colaboración de quienes dispongan de información sobre el hecho, así como de imágenes captadas por cámaras de seguridad o dispositivos instalados en vehículos en esa zona entre las 19:00 y las 19:30.

Según BBC, la inspectora jefa Anne-Marie Salwey indicó: “Estamos intentando determinar los movimientos de los implicados antes y después de los disturbios, y pedimos a los conductores que circulaban por Hospital Road, Mill Road y las zonas aledañas entre las 18:00 y las 21:00 del jueves que revisen las grabaciones de sus cámaras de salpicadero”.

Hasta el momento, no se comunicaron más datos acerca de las razones detrás del enfrentamiento ni sobre el orden específico de los acontecimientos anteriores al ataque. No se indicó si la víctima conocía con anterioridad a los hombres que fueron detenidos.

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La investigación se dirige a determinar la dinámica de la pelea, la función que tuvo cada arrestado y las condiciones que terminaron produciendo el desenlace mortal.