Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Arrestaron a siete personas por una pelea callejera en la que murió un hombre de 56 años

Los sospechosos quedaron bajo custodia tras el incidente reportado el jueves por la noche en Mill Street, cerca de Pontypool, mientras las autoridades definen responsabilidades individuales

Retrato de un hombre calvo con barba corta y chaleco oscuro. Detrás se observan luces decorativas borrosas
La muerte de Anthony “Tony” Jones en Pontnewydd llevó a la Policía de Gwent a abrir una investigación por asesinato (Policía de Gwent)
Guardar

Un episodio de violencia ocurrido en una calle de Pontnewydd, en el sur de Gales, derivó en una investigación por asesinato tras la muerte de Anthony “Tony” Jones, un padre de familia de 56 años que sufrió heridas de extrema gravedad durante el altercado. Según informó The Sun, el hecho se produjo el jueves 6 de agosto por la noche.

De acuerdo con el reporte, Jones, oriundo de Brecon, fue hallado con lesiones que comprometían su vida después de que estallara una pelea callejera en Mill Street, en la zona cercana a Pontypool. La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció pocos días después, hecho que llevó a la policía de Gwent a cambiar el enfoque del caso e iniciar actuaciones por homicidio.

PUBLICIDAD

La reconstrucción de la secuencia

Pasillo de hospital vacío con paredes blancas y grises, varias camillas, una puerta semiabierta de emergencias y una cinta policial que la cruza, escudo institucional.
Anthony Jones, de 56 años y oriundo de Brecon, sufrió heridas graves en una pelea callejera en Mill Street, cerca de Pontypool (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuerza policial confirmó que el incidente comenzó a investigarse tras una denuncia por disturbios, los agentes acudieron al lugar hacia las 19:15 después de recibir un aviso sobre un altercado en el que participaba un grupo de hombres.

En el marco de esa investigación, siete hombres fueron arrestados y permanecen bajo custodia policial. Las edades de los detenidos son 31, 39, 40, 45, 59, 61 y 73 años. La información disponible no precisa el grado de participación individual de cada uno ni tampoco si ya se formularon cargos concretos contra ellos.

El caso cobró una dimensión mayor tras la confirmación del fallecimiento de Jones. La información disponible también indica que otras tres personas resultaron heridas durante el mismo episodio. Todos fueron llevados a un hospital y dos de ellos quedaron en estado crítico, un dato que refleja la gravedad de la confrontación reportada.

PUBLICIDAD

La causa suma detenidos

Un patrullero policial blanco con luces rojas y azules, la palabra 'POLICE' en el lateral, y cinta de seguridad blanca y azul delimita una calle mojada de noche.
La investigación por homicidio busca reconstruir la secuencia de la pelea y definir la participación de cada detenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía solicitó la colaboración de quienes dispongan de información sobre el hecho, así como de imágenes captadas por cámaras de seguridad o dispositivos instalados en vehículos en esa zona entre las 19:00 y las 19:30.

Según BBC, la inspectora jefa Anne-Marie Salwey indicó: “Estamos intentando determinar los movimientos de los implicados antes y después de los disturbios, y pedimos a los conductores que circulaban por Hospital Road, Mill Road y las zonas aledañas entre las 18:00 y las 21:00 del jueves que revisen las grabaciones de sus cámaras de salpicadero”.

Hasta el momento, no se comunicaron más datos acerca de las razones detrás del enfrentamiento ni sobre el orden específico de los acontecimientos anteriores al ataque. No se indicó si la víctima conocía con anterioridad a los hombres que fueron detenidos.

La investigación se dirige a determinar la dinámica de la pelea, la función que tuvo cada arrestado y las condiciones que terminaron produciendo el desenlace mortal.

Temas Relacionados

PolicíaHomicidioAsesinatoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EEUU desvió 55 buques comerciales y desplegó más de 20 barcos de guerra para garantizar el bloqueo sobre los puertos iraníes

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) detalló en un mensaje publicado en redes sociales que sus fuerzas también abordaron dos embarcaciones y dejaron otras dos inhabilitadas

EEUU desvió 55 buques comerciales y desplegó más de 20 barcos de guerra para garantizar el bloqueo sobre los puertos iraníes

El precio del petróleo abrió al alza mientras crece la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

El Brent alcanzó los USD 84,79 por barril y el WTI llegó a USD 79,29, en un mercado atento a las negociaciones impulsadas por Omán

El precio del petróleo abrió al alza mientras crece la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

La Junta de Paz le pidió a Netanyahu que confíe en el plan de Trump para el desarme del grupo terrorista Hamas en Gaza

El primer ministro israelí rechazó el documento de 15 puntos y condicionó cualquier repliegue militar a la eliminación total de las capacidades armadas del movimiento extremista palestino

La Junta de Paz le pidió a Netanyahu que confíe en el plan de Trump para el desarme del grupo terrorista Hamas en Gaza

Irán designó a Mohsen Rezaei, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad

El militar dirigió durante 16 años a los Guardianes de la Revolución y ocupó luego distintos cargos políticos. Su llegada se produce en plena confrontación con Estados Unidos por el estrecho de Ormuz

Irán designó a Mohsen Rezaei, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad

La Policía de Irlanda detuvo al presunto líder de la organización criminal Kinahan tras ser deportado por Emiratos Árabes Unidos

Tras una década de vida abierta en Dubái, el empresario y expromotor de boxeo arribó este domingo a Dublín, donde enfrentará a la justicia de su país. En 2022 Estados Unidos ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por su captura

La Policía de Irlanda detuvo al presunto líder de la organización criminal Kinahan tras ser deportado por Emiratos Árabes Unidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Se registra sismo de 4.4 de magnitud

Se registra sismo de 4.4 de magnitud

Especialistas de la UNAM prueban nueva técnica de imagen cerebral que detecta alteraciones en las fibras nerviosas

Mikel Arriola es abucheado en el Estadio Azteca, afición exige al ascenso

Samuel García anuncia el arranque de la jornada nacional de reforestación en Nuevo León

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Así fueron los posicionamientos, Ese Pérez y Masad se pelean

INFOBAE AMÉRICA

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027

Fallece destacado beisbolista nicaragüense en trágico accidente laboral en España

Los recados mayas de Guatemala buscan el reconocimiento mundial de la Unesco

El Salvador crea nuevos Comités Nacionales de Aviación Civil para fortalecer la seguridad y facilitación del transporte aéreo

Celular satelital, ¢2 millones y droga: lo que decomisaron a cuatro costarricenses y un nicaragüense en Costa Rica

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears reveló las secuelas físicas que le dejó un tratamiento estético

Britney Spears reveló las secuelas físicas que le dejó un tratamiento estético

Hailey Bieber publica una polémica imagen desde la fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner

Phil Collins cuenta cómo creó una de sus canciones más icónicas casi sin planearlo: “80% fue improvisado”

El creador de ‘American Horror Story’ revela por qué Ariana Grande quedó fuera de la próxima temporada de la serie

Una mujer de 97 años rompe su propio récord Guinness al volar sobre las alas de un avión