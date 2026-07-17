La Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsa el consumo y abre oportunidades para las exportaciones de Guatemala

La Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsó el consumo de alimentos, bebidas, empaques, productos de higiene y vestuario en Estados Unidos, México y Canadá. (Data Export Agexport)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca a su final tras marcar un hito en la historia del fútbol con la participación de 48 selecciones, 104 partidos y una asistencia estimada de más de 6,5 millones de espectadores en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, los jugadores y fanáticos no fueron los únicos beneficiados, ya que este evento ha impulsado un fuerte dinamismo en el consumo de alimentos, bebidas, empaques, productos de higiene y vestuario en los mercados donde Guatemala ya cuenta con presencia exportadora.

Cuatro tendencias clave impulsadas por el Mundial

Las watch parties y encuentros sociales durante los partidos han mantenido una elevada demanda de snacks y bebidas.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) detalla que las exportaciones guatemaltecas de bebidas saborizadas hacia Estados Unidos crecieron un 35 % en el primer trimestre de 2026, mientras los productos a base de cereales inflados o tostados subieron 57 %. Esta tendencia resalta la preferencia por alimentos para compartir en un entorno social.

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El flujo constante de aficionados ha favorecido productos prácticos y empaques fáciles de transportar. En México, las exportaciones guatemaltecas de ciertos plásticos para transporte y envasado aumentaron 37 % durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Las watch parties del Mundial 2026 sostuvieron una alta demanda de snacks y bebidas en los mercados donde exporta Guatemala. (Data Export Agexport)

El análisis de Agexport subraya que la logística y la practicidad se han vuelto prioridades para los consumidores en grandes eventos deportivos.

Productos compactos y bienestar del turista

El incremento del turismo internacional ha mantenido la demanda de productos de higiene y bienestar en presentaciones compactas.

Las exportaciones guatemaltecas de productos de limpieza hacia México crecieron 43 % en el primer trimestre de 2026, mientras que las categorías de belleza, cuidado personal y productos farmacéuticos de venta libre han encontrado nuevas oportunidades para atender a viajeros, de acuerdo con la Agexport.

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Inspiración deportiva en la moda cotidiana

La influencia del deporte se ha extendido más allá de los estadios. Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones de Guatemala de T-shirts de algodón hacia Estados Unidos alcanzaron los 83,4 millones de dólares, reflejando un crecimiento del 15 %.

En Canadá, se observaron incrementos superiores al 40 % en varias categorías de prendas de punto, consolidando la demanda de vestuario casual de inspiración deportiva.

El sector exportador guatemalteco aprovecha el escenario mundialista

El sector HORECA —hoteles, restaurantes y cafeterías— mantiene una alta demanda de alimentos, bebidas, empaques, productos de limpieza y vestuario para atender a los visitantes en los países sede.

Las empresas guatemaltecas han identificado en el Mundial una plataforma para fortalecer su presencia internacional y diversificar su oferta.

Estrategias de empresas guatemaltecas

Ana Belly ha enfocado su estrategia en el mercado nostálgico, impulsando su portafolio de mayonesas, salsas y mermeladas hacia Centroamérica y Estados Unidos.

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YA ESTÁ desarrolló el «Nacho Futbolero», una edición especial dirigida a consumidores entre 16 y 35 años, fabricada con maíz blanco y negro y dips para compartir. El 50 % de la producción de este producto se destina a exportación, lo que fortalece la presencia internacional de la marca.

En México, las exportaciones guatemaltecas de plásticos para transporte y envasado aumentaron 37 % por la demanda de productos prácticos durante el Mundial 2026. (Data Export Agexport)

Dos Pinos ha implementado empaques diferenciados en su categoría de helados y ha realizado activaciones en puntos de venta en Estados Unidos, Canadá y México, con la expectativa de aumentar el consumo en un 20 % frente a un mes habitual.

La industria de vestuario y textiles agrupada en VESTEX funciona como un ejemplo de adaptabilidad. Más de 50 empresas fabrican y exportan playeras y productos alusivos al torneo. Según Agexport, la principal fortaleza del sector radica en su capacidad para entregar prendas al consumidor en menos de diez días desde la orden de producción.

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Lecciones y perspectivas para el comercio exterior

Para el sector exportador guatemalteco, el Mundial 2026 ha servido como vitrina internacional y motor de innovación.

Jennifer Mendoza, Gerente del Sector Manufacturas de Agexport, sostuvo que anticiparse a los cambios en las preferencias de consumo e innovar en la oferta se traduce en nuevas oportunidades de negocio y un posicionamiento más sólido en mercados internacionales.