Aumenta la cantidad de motocicletas en las avenidas de Panamá, de la mano de los accidentes viales

Una avenida principal en Ciudad de Panamá muestra el tráfico vehicular de automóviles, taxis y una motocicleta, con edificios altos y palmeras a los lados de la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación de motocicletas aumentó de manera notable en Panamá en lo que va del 2026, y actualmente hay 119,101 inscritas en el país, de acuerdo con el Registro Único de Vehículos Motorizados.

La cantidad representa un incremento sostenido en los últimos años, crecimiento que coincide con una preocupación creciente por la seguridad vial, ya que los incidentes que involucran a motociclistas han provocado la reacción de autoridades y agrupaciones del sector.

En el país son constantes las quejas de los conductores de automóviles por lo que consideran un manejo desordenado e incluso a veces descortés de los motociclistas, actitudes temerarias que pueden provocar accidentes.

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Ante esta situación, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), junto a representantes de asociaciones de motociclistas, instaló esta semana una mesa de trabajo para coordinar acciones orientadas a frenar el aumento de accidentes de tránsito.

El objetivo de esta iniciativa, según se informó, es fortalecer la seguridad vial y reducir la cantidad de siniestros en la red vial nacional en los que se ven involucrados los motociclistas.

En muchas ocasiones el manejo desordenado de algunos motociclistas provoca accidentes en las calles y avenidas del país. (ATTT)

Durante el primer encuentro, representantes de este grupo de conductores expusieron los riesgos diarios que enfrentan en las carreteras y propusieron estrategias de prevención que permitan establecer una convivencia más segura para todos los usuarios.

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El director de la ATTT, Nicolás Brea, afirmó que la institución mantendrá la disposición al diálogo con todos los sectores del transporte.

Para el funcionario, estos encuentros buscan impulsar iniciativas que contribuyan a salvar vidas y fomentar una conducción responsable.

“La ATTT es una institución abierta al diálogo y con la total disposición de escuchar a todos los sectores que componen el parque vehicular de nuestro país. La creación de esta mesa técnica con los grupos motorizados nos permitirá unificar esfuerzos y diseñar estrategias de prevención vial. Nuestro norte es salvaguardar vidas y asegurar que cada panameño regrese sano y salvo a su hogar”, dijo.

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La mesa técnica instalada permitirá definir medidas concretas para reforzar la prevención de accidentes y mejorar la seguridad de quienes utilizan motocicletas en el país.

Funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre se reunieron con un grupo de motociclistas para analizar la realidad del sector. (ATTT)

En lo que respecta al cumplimiento de normas, la ATTT reportó que 40,110 motocicletas cumplieron con el revisado vehicular en 2024, 43,650 en 2025 y 25,525 entre enero y junio de 2026.

A pesar de las acciones preventivas, los accidentes en que se ven involucradas las motocicletas persisten y suelen generar graves consecuencias.

En los últimos días, los medios informaron sobre una colisión múltiple que involucró a varios vehículos en la Vía Centenario, una de las más transitadas del país.

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El incidente causó congestión vehicular y dejó varios lesionados, lo que puso de manifiesto la vulnerabilidad de los motociclistas en el tráfico. La cobertura periodística destacó que las autoridades habilitaron un solo carril por sentido mientras se atendía la emergencia, lo que afectó la circulación hacia sectores cercanos a la ciudad capital, como Arraiján y La Chorrera.

El crecimiento en el parque de motocicletas y el incremento de incidentes han convertido a la seguridad vial en una prioridad para las autoridades.

Un accidente de tránsito involucra un automóvil con daños severos en la parte delantera y una motocicleta en el suelo, con un oficial de policía gestionando la escena y transeúntes observando desde la acera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación refleja el desafío que representa la convivencia entre distintos tipos de vehículos en las carreteras de Panamá, donde la densidad del tráfico y la falta de cultura vial incrementan los riesgos. Los representantes de los motociclistas señalaron en su encuentro con las autoridades de Tránsito la necesidad de establecer reglas claras y mecanismos de fiscalización que permitan reducir los siniestros.

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Las cifras y testimonios muestran que la problemática de los accidentes de motos requiere una respuesta articulada y constante.

Los actores involucrados buscan avanzar hacia una reducción sostenida de los siniestros, en un contexto donde la movilidad en motocicleta sigue creciendo y demanda de políticas públicas enfocadas en la protección de la vida.