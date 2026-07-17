Panamá

Aumenta la cantidad de motocicletas en las avenidas de Panamá, de la mano de los accidentes viales

Autoridades buscan fortalecer la seguridad vial y reducir la cantidad de siniestros en los que se ven involucrados los motociclistas

Guardar
Google icon
Una calle urbana con tráfico de coches, taxis, un autobús y una motocicleta. Hay edificios altos, palmeras, semáforos y señales de tráfico.
Una avenida principal en Ciudad de Panamá muestra el tráfico vehicular de automóviles, taxis y una motocicleta, con edificios altos y palmeras a los lados de la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación de motocicletas aumentó de manera notable en Panamá en lo que va del 2026, y actualmente hay 119,101 inscritas en el país, de acuerdo con el Registro Único de Vehículos Motorizados.

La cantidad representa un incremento sostenido en los últimos años, crecimiento que coincide con una preocupación creciente por la seguridad vial, ya que los incidentes que involucran a motociclistas han provocado la reacción de autoridades y agrupaciones del sector.

En el país son constantes las quejas de los conductores de automóviles por lo que consideran un manejo desordenado e incluso a veces descortés de los motociclistas, actitudes temerarias que pueden provocar accidentes.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), junto a representantes de asociaciones de motociclistas, instaló esta semana una mesa de trabajo para coordinar acciones orientadas a frenar el aumento de accidentes de tránsito.

El objetivo de esta iniciativa, según se informó, es fortalecer la seguridad vial y reducir la cantidad de siniestros en la red vial nacional en los que se ven involucrados los motociclistas.

En muchas ocasiones el manejo desordenado de algunos motociclistas provoca accidentes en las calles y avenidas del país. (ATTT)
En muchas ocasiones el manejo desordenado de algunos motociclistas provoca accidentes en las calles y avenidas del país. (ATTT)

Durante el primer encuentro, representantes de este grupo de conductores expusieron los riesgos diarios que enfrentan en las carreteras y propusieron estrategias de prevención que permitan establecer una convivencia más segura para todos los usuarios.

PUBLICIDAD

El director de la ATTT, Nicolás Brea, afirmó que la institución mantendrá la disposición al diálogo con todos los sectores del transporte.

Para el funcionario, estos encuentros buscan impulsar iniciativas que contribuyan a salvar vidas y fomentar una conducción responsable.

“La ATTT es una institución abierta al diálogo y con la total disposición de escuchar a todos los sectores que componen el parque vehicular de nuestro país. La creación de esta mesa técnica con los grupos motorizados nos permitirá unificar esfuerzos y diseñar estrategias de prevención vial. Nuestro norte es salvaguardar vidas y asegurar que cada panameño regrese sano y salvo a su hogar”, dijo.

La mesa técnica instalada permitirá definir medidas concretas para reforzar la prevención de accidentes y mejorar la seguridad de quienes utilizan motocicletas en el país.

Funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre se reunieron con un grupo de motociclistas para analizar la realidad del sector. (ATTT)
Funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre se reunieron con un grupo de motociclistas para analizar la realidad del sector. (ATTT)

En lo que respecta al cumplimiento de normas, la ATTT reportó que 40,110 motocicletas cumplieron con el revisado vehicular en 2024, 43,650 en 2025 y 25,525 entre enero y junio de 2026.

A pesar de las acciones preventivas, los accidentes en que se ven involucradas las motocicletas persisten y suelen generar graves consecuencias.

En los últimos días, los medios informaron sobre una colisión múltiple que involucró a varios vehículos en la Vía Centenario, una de las más transitadas del país.

El incidente causó congestión vehicular y dejó varios lesionados, lo que puso de manifiesto la vulnerabilidad de los motociclistas en el tráfico. La cobertura periodística destacó que las autoridades habilitaron un solo carril por sentido mientras se atendía la emergencia, lo que afectó la circulación hacia sectores cercanos a la ciudad capital, como Arraiján y La Chorrera.

El crecimiento en el parque de motocicletas y el incremento de incidentes han convertido a la seguridad vial en una prioridad para las autoridades.

Un taxi blanco con la parte delantera dañada y una motocicleta negra en el suelo. Un policía y un motociclista están en la calle. Personas observan en la acera.
Un accidente de tránsito involucra un automóvil con daños severos en la parte delantera y una motocicleta en el suelo, con un oficial de policía gestionando la escena y transeúntes observando desde la acera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación refleja el desafío que representa la convivencia entre distintos tipos de vehículos en las carreteras de Panamá, donde la densidad del tráfico y la falta de cultura vial incrementan los riesgos. Los representantes de los motociclistas señalaron en su encuentro con las autoridades de Tránsito la necesidad de establecer reglas claras y mecanismos de fiscalización que permitan reducir los siniestros.

Las cifras y testimonios muestran que la problemática de los accidentes de motos requiere una respuesta articulada y constante.

Los actores involucrados buscan avanzar hacia una reducción sostenida de los siniestros, en un contexto donde la movilidad en motocicleta sigue creciendo y demanda de políticas públicas enfocadas en la protección de la vida.

Temas Relacionados

MotocicletasMotociclistasAumentaParquePanamáAccidentesSeguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Laura Fernández es nombrada Primera Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Durante la conmemoración del 161 aniversario de la institución, la presidenta de la República recibió el máximo reconocimiento honorífico y anunció una directriz para ampliar la atención de emergencias mediante el fortalecimiento del servicio prehospitalario

Laura Fernández es nombrada Primera Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Condenan a más de 140 años de prisión al responsable de asaltos a camiones en San Salvador

La Fiscalía General de la República informó que el fallo se dictó en San Salvador tras acreditar su participación en una red que atacó camiones en 2021 en Carretera Panamericana

Condenan a más de 140 años de prisión al responsable de asaltos a camiones en San Salvador

El Salvador evalúa una propuesta de gobernanza digital con inteligencia artificial

El vicepresidente Félix Ulloa sostuvo un encuentro con el fundador de Teknomic, Scott Jesse Silver, para revisar un plan que busca reforzar la transparencia, la participación ciudadana y la administración de trámites comunitarios

El Salvador evalúa una propuesta de gobernanza digital con inteligencia artificial

En fotos: República Dominicana revela la Villa Centroamericana

La Presidencia de la República Dominicana presentó el complejo que alojará a delegaciones y oficiales durante la cita regional, con espacios pensados para hospedaje, alimentación, atención médica y servicios de bienestar

En fotos: República Dominicana revela la Villa Centroamericana

Guatemala alerta por el polvo del Sahara y sus riesgos respiratorios

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres advierte que el material particulado puede inflamar las vías respiratorias y causar tos y resequedad; pide cerrar puertas y ventanas y proteger los depósitos de agua potable

Guatemala alerta por el polvo del Sahara y sus riesgos respiratorios

TECNO

Apple podría lanzar un nuevo iPad Mini con pantalla OLED en 2026

Apple podría lanzar un nuevo iPad Mini con pantalla OLED en 2026

Girar sin parar: la nueva técnica para volver invisibles a los drones

George Lucas, director de Star Wars, afirma que la IA es “el futuro” del cine

Así esquiva Starlink la basura espacial: más de 355 mil maniobras para evitar colisiones en el último año

Usuarios de Roblox podrán diseñar juegos desde sus dispositivos usando la aplicación móvil

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Star Wars’ defiende el uso de la IA en Hollywood: “Es el futuro”

El creador de ‘Star Wars’ defiende el uso de la IA en Hollywood: “Es el futuro”

Cuál fue la tierna frase de su hija que emocionó a Matt Damon tras su papel en “La Odisea”

“Sabes que siempre te quise, ¿verdad?”: cuando Simon Pegg se confesó con Carrie Fisher en Star Wars

Jessica Alba se suma al elenco de la nueva adaptación de ’13 Going on 30′ de Netflix

“La fama implicaba vivir observada, deseada y juzgada”: el día que Marilyn Monroe habló sobre la exposición mediática

MUNDO

Quiénes son los estadounidenses que continúan detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad

Quiénes son los estadounidenses que continúan detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad

Ucrania entierra a sus soldados desconocidos mientras las familias esperan su identificación

La Casa Blanca aseguró que Irán sigue interesado en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos pese a la escalada militar

48 grados, trabajos de madrugada y refugios para pájaros: así se vive en la ciudad más calurosa del mundo

Alerta en Estados Unidos por el humo de los incendios en Canadá: varias ciudades registran niveles peligrosos de contaminación