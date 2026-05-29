Ministro de Defensa de Guatemala descarta maniobras estadounidenses en territorio nacional

MInistro de la Defensa de Guatemala, Henry Saenz

El ministro de Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, descartó este jueves la realización de maniobras militares estadounidenses contra el narcotráfico en el país, respaldando declaraciones previas del presidente Bernardo Arévalo. Sáenz indicó que no habrá soldados extranjeros operando en territorio, mar o espacio aéreo guatemalteco, amparado en la Constitución, que prohíbe este tipo de intervenciones.

Las aclaraciones surgieron tras una publicación de The New York Times, diario estadounidense, que sostuvo que Guatemala habría aceptado ataques aéreos conjuntos con Estados Unidos tras una llamada entre Arévalo y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, el 19 de mayo.

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El presidente Arévalo precisó que solo se solicitó cooperación a Washington para operaciones lideradas por fuerzas guatemaltecas, no acciones conjuntas ni presencia militar extranjera. Arévalo reafirmó que Guatemala no firma acuerdos fuera del marco constitucional y que la colaboración con Estados Unidos se mantiene en los términos previos, con expectativas de intensificación, pero sin comprometer la soberanía nacional.

Diputados guatemaltecos recordaron que cualquier acuerdo de este tipo requeriría aprobación del Congreso.

El debate surge en un contexto de tensiones regionales por la estrategia de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, que lanzó el Escudo de las Américas, una coalición contra el crimen transnacional integrada por varios gobiernos, de la cual Guatemala decidió no formar parte.

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Ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Saénz, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo

Según The New York Times, Guatemala acordó con Estados Unidos realizar ataques conjuntos contra organizaciones de narcotráfico dentro de su territorio, lo cual amplía la campaña militar del gobierno de Donald Trump en América Latina y encaja en una estrategia más amplia para normalizar la presencia estadounidense en la región y aumentar la presión sobre México.

La publicación detalla que la semana pasada el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo aceptó ataques aéreos y otras acciones militares en una llamada con el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, según dos personas familiarizadas con las conversaciones citadas por The New York Times.

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El alcance de esa campaña ya tiene cifras concretas. Desde septiembre del año pasado, el Pentágono lanzó 58 ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y el este del océano Pacífico, con al menos 194 personas muertas, según un recuento del medio estadounidense; el gobierno de Trump, añadió el diario, ha aportado pocas pruebas de que los blancos fueran traficantes de drogas.

Si el acuerdo entra en vigor, Guatemala será el segundo país de la región que acepta acción militar conjunta contra grupos criminales dentro de sus fronteras, según The New York Times. Ecuador cerró un arreglo similar a comienzos de este año, bajo el cual fuerzas estadounidenses asesoran y apoyan a militares ecuatorianos en operativos y ataques aéreos contra presuntos grupos narcotraficantes, de acuerdo con ese medio.

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Soldados guatemaltecos y estadounidenses participan en una operación conjunta contra el narcotráfico en la selva, tras el acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos para ampliar la campaña militar en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Casa Blanca busca extender el esquema a más países de la región

Uno de los próximos objetivos del Departamento de Defensa de Estados Unidos es Honduras, según dos personas al tanto de los planes citadas por The New York Times. De acuerdo con esas fuentes, la Casa Blanca concentra su presión sobre Guatemala y Honduras con la idea de empujar a México a aceptar operaciones conjuntas contra el narcotráfico.

Washington ha insistido en obtener presencia sobre el terreno y capacidad para lanzar ataques con drones, pero la presidenta de México Claudia Sheinbaum rechazó esas peticiones “con firmeza”, según The New York Times. La estrategia general del gobierno de Trump consiste en extender la presencia militar estadounidense en América Latina para ganar influencia sobre México, añadieron dos de las fuentes consultadas por el diario.

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Esa línea es impulsada por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump para política y asesor de seguridad nacional, y por Joseph Humire, máximo responsable interino de política del Pentágono para defensa nacional y América Latina, según las mismas fuentes citadas por The New York Times. Miller encabeza cada dos semanas una reunión conocida internamente como “reunión de victorias”, donde las agencias exponen resultados recientes y el Pentágono aparece con frecuencia entre las más celebradas por el número de muertos en ataques a embarcaciones, según tres personas con conocimiento de ese encuentro citadas por el diario.

La Casa Blanca negó esa caracterización. “El gobierno sigue trabajando para llevar a cabo la agenda del presidente”, señaló en una declaración a The New York Times.