Guatemala: Advierten sobre riesgos de calor extremo para mascotas en Semana Santa

La Unidad de Bienestar Animal alertó sobre el riesgo de golpe de calor en mascotas durante la Semana Santa en Guatemala. (Cortesía: Gobierno de la República de Guatemala)

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala advirtió que el incremento de las temperaturas durante Semana Santa representa un riesgo grave para mascotas y animales bajo cuidado humano, e instó a la población a tomar medidas preventivas para proteger su bienestar ante el golpe de calor, según informó el organismo oficial.

La preocupación por el bienestar animal cobró relevancia en el contexto de la temporada de altas temperaturas, una problemática que la Unidad advirtió en ocasiones anteriores y que se agudizó en años recientes.

El llamado coincide con la vigencia del cumplimiento de las cinco libertades en materia de tenencia responsable, cuyo objetivo es garantizar condiciones mínimas de salud, alimentación y seguridad para los animales domésticos.

El Ministerio de Agricultura advirtió que las altas temperaturas representan un peligro grave para los animales domésticos y de compañía. (Cortesía: Gobierno de la República de Guatemala)

El golpe de calor constituye una emergencia veterinaria caracterizada por jadeo excesivo, debilidad, desorientación o convulsiones, y puede poner en peligro la vida de los animales expuestos a temperaturas extremas o encierros prolongados.

La UBA recomendó vigilar que las mascotas cuenten siempre con agua fresca y limpia, espacios a la sombra y ventilados, y evitar exponerlas al sol en las horas de mayor calor. Además, subrayó la importancia de no dejar a los animales en vehículos, espacios cerrados o a la intemperie, y optó por promover paseos únicamente temprano en la mañana o al final de la tarde.

El golpe de calor en animales domésticos puede ser letal en minutos

El MAGA señaló que las mascotas no regulan su temperatura corporal como los seres humanos, incrementando su vulnerabilidad durante olas de calor. El organismo recordó que toda sospecha de golpe de calor debe llevar a consultar a un médico veterinario de inmediato.

De igual forma, autoridades recalcaron la importancia de utilizar los canales oficiales para denunciar cualquier caso de maltrato o negligencia animal.

Guatemala advierte sobre el riesgo de golpe de calor animal. (Cortesía: Gobierno de la República de Guatemala)

El llamado de la Unidad alcanzó relevancia a raíz del pronóstico de elevadas temperaturas para el período vacacional.

La entidad insistió en la prevención y formuló una lista de prácticas recomendadas, destacando la obligación ciudadana de actuar con responsabilidad y empatía hacia los animales de compañía y otros bajo resguardo humano. La autoridad instó a no dejar a ningún animal cerrado en vehículos, ya que incluso exposiciones breves pueden derivar en daño orgánico irreversible o incluso el fallecimiento.

Recomendaciones de las autoridades

Para evitar el golpe de calor, es aconsejable:

Ofrecer agua fresca y limpia de manera constante.

Asegurar zonas con sombra y buena ventilación.

Restringir la exposición al sol, sobre todo durante las horas de mayor calor.

Sacar a pasear a los animales únicamente en momentos seguros, como por la mañana temprano o al anochecer.

No dejar a los animales dentro de autos o lugares cerrados.

Protegerlos de permanecer a la intemperie.

La entidad recomendó proporcionar agua fresca, sombra y evitar paseos a mediodía para prevenir el golpe de calor en mascotas. (Cortesía: Pixabay)

Estas medidas corresponden a una tenencia responsable y ayudan a respetar las condiciones básicas de bienestar animal establecidas en las cinco libertades.

El golpe de calor constituye una urgencia que puede presentarse con signos como jadeo intenso, debilidad, desorientación o convulsiones. Frente a cualquier síntoma, se debe acudir sin demora a un veterinario.