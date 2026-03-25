Guatemala: el sector industrial y el gobierno articulan acciones contra el contrabando y la defraudación aduanera

Fotografías: Ministerio de Gobernación

La articulación entre la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala y el Viceministerio de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación impulsa una estrategia renovada contra el comercio ilícito y la defraudación aduanera, con el objetivo de consolidar la seguridad económica del país y promover la competencia leal en los principales puertos marítimos, aéreos y terrestres.

Este esfuerzo conjunto fue formalizado en una reciente reunión de coordinación, donde representantes de ambos sectores subrayaron la relevancia de fortalecer los espacios de cooperación público-privada para responder a los desafíos que enfrenta la economía formal guatemalteca.

El viceministro de Antinarcóticos, Víctor Cruz, quien lideró el encuentro, señaló a la prensa local la prioridad de articular acciones conjuntas que permitan facilitar el comercio, combatir el contrabando y garantizar una vigilancia eficiente en los puntos estratégicos de entrada y salida de mercancías.

Esta coordinación, según explicó Cruz, persigue cerrar brechas en los controles fronterizos y asegurar que los productos que ingresan y circulan en el país cuenten con la debida autorización y hayan cumplido los requisitos fiscales.

Datos de la Comisión de Defensa del Comercio Formal citados por la Cámara de Industria de Guatemala indican que la unificación de esfuerzos entre entidades públicas y privadas ha sido determinante para incrementar la efectividad en la detección y prevención del comercio irregular durante los últimos años.

Esta colaboración ha permitido mejorar los canales de comunicación institucional y optimizar la reacción ante intentos de ingreso de mercancías ilegales.

Fotografías: Ministerio de Gobernación

El sector privado busca reforzar su liderazgo en la lucha contra el comercio ilícito

El director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Carlos Sandoval, indicó que el principal objetivo de la reunión fue impulsar una agenda común orientada a frenar el comercio ilícito en todas sus modalidades, desde el contrabando de productos hasta la evasión fiscal y la defraudación aduanera.

Sandoval especificó que la sostenibilidad y el desarrollo nacional dependen, en buena medida, de la capacidad de las autoridades y el sector privado para articularse en defensa de la legalidad y la seguridad económica.

Por su parte, la coordinadora de la Comisión de Defensa del Comercio Formal, Muriel Ramírez, destacó a Cámara de Industria de Guatemala que la alianza público-privada establecida con el Ministerio de Gobernación ha resultado fundamental para prevenir el comercio irregular, consolidar los estándares de competencia leal y proteger a los consumidores frente a bienes de procedencia dudosa o calidad no certificada.

Ramírez remarcó el impacto directo de estas acciones en la generación de condiciones de mercado más justas y el fortalecimiento de la estructura productiva nacional.

Organizaciones como CODECOF, en coordinación directa con la Cámara de Industria, insisten en que la continuidad de estos espacios de diálogo y la ejecución de operativos conjuntos con las autoridades antinarcóticos contribuyen a elevar el nivel de control en los accesos al país.

Según información compartida por el sector industrial, los beneficios de este esquema se reflejan en el fortalecimiento de la seguridad económica y en la promoción de prácticas de comercio transparente, abriendo paso a un desarrollo sostenible con reglas claras para todos los actores del mercado.

El trabajo articulado entre la Cámara de Industria de Guatemala y el Viceministerio de Antinarcóticos ha sido clave para mejorar las capacidades de inspección en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

Estas iniciativas logran prevenir el ingreso de productos ilícitos y, al mismo tiempo, ofrecen protección tanto a la economía formal como a los consumidores guatemaltecos frente a los riesgos asociados al contrabando y la defraudación aduanera, según datos de la Cámara de Industria de Guatemala.

Fotografías: Ministerio de Gobernación

Alianzas público-privadas sostienen el avance en la defensa del comercio formal

Como resultado de estas iniciativas, las autoridades y representantes del sector industrial ratificaron su compromiso de mantener y expandir los mecanismos de cooperación. Las acciones conjuntas delineadas en la más reciente reunión permitirán fortalecer los controles, generar estrategias de prevención más robustas y, en última instancia, consolidar un clima de competencia leal que beneficie al conjunto de la sociedad guatemalteca.

La respuesta articulada de la Comisión de Defensa del Comercio Formal y el Viceministerio de Antinarcóticos se posiciona como una pieza central en la política de protección económica del país, con impacto directo sobre la transparencia del comercio y la integridad de las operaciones aduaneras. Según concluyó la Cámara de Industria de Guatemala, estas alianzas reforzarán la capacidad del Estado y el sector privado de actuar ante los retos actuales y futuros vinculados al comercio ilícito en el territorio nacional.