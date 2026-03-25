Graban arresto de ICE contra trabajadores guatemaltecos en plena remodelación de una casa

Seis trabajadores guatemaltecos fueron arrestados por ICE durante una operación en Cambridge, Maryland, mientras remodelaban una vivienda. (Cortesía: Bryan Polanco)

Seis trabajadores guatemaltecos fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) el lunes durante una operación llevada a cabo en Cambridge, Maryland, mientras realizaban labores de remodelación de una vivienda en la zona.

El operativo, transmitido en vivo por medio de Facebook, se extendió por aproximadamente 33 minutos y mostró el traslado de los trabajadores esposados.

Según relató a N+ Univision DC, Bryan Polanco, quien grabó el arresto y posee residencia permanente en los Estados Unidos, la intervención se habría producido después de que la propietaria de la vivienda contactó a las autoridades migratorias al iniciarse el proyecto.

“Los muchachos llegaron antes que yo. Ellos empezaron el trabajo y la dueña de la casa llamó a migración”, expresó al citado medio. Cabe recalcar que Polanco, de nacionalidad dominicana, no fue detenido.

El operativo de ICE fue grabado en vivo y visibilizó la aprehensión de los migrantes centroamericanos. (Cortesía: Bryan Polanco)

Según palabras del propio Polanco, la propietaria advirtió expresamente que si regresaban inmigrantes sin documentos para finalizar el proyecto, volvería a alertar a las autoridades de ICE.

El incidente evidenció un escenario de tensión creciente en el ámbito laboral de la costa este de EU.UU. En la última década, la presencia de migrantes centroamericanos en el sector de la construcción ha aumentado de manera sostenida, modificando la composición de la fuerza laboral y generando nuevos desafíos en la dinámica empresarial.

Este fenómeno ha dado lugar a disputas por condiciones laborales y acceso a empleos, en un contexto marcado por la competitividad y la búsqueda de mejores oportunidades económicas.

Polanco expresó en la misma entrevista su percepción de que “muchos hispanos aquí en Estados Unidos nos hemos sentido como perseguidos”, subrayando el temor que enfrentan trabajadores sin documentos cada vez que salen de sus hogares.

La detención de guatemaltecos durante una remodelación dejó a familias llenas de incertidumbre. (Cortesía: Univisión N )

“No es igual verlo que vivirlo. He visto muchos videos, tristemente hoy me tocó experimentarlo. Es algo que la verdad conmueve mucho”, agregó.

El operativo registrado por Polanco permitió visibilizar la acción de los agentes de ICE al trasladar esposados a los trabajadores guatemaltecos.

La exposición de este operativo en redes sociales aumentó la alarma entre la comunidad migrante local, que manifestó preocupación por la seguridad y la estabilidad de sus miembros.

Impacto familiar e incertidumbre sobre el proceso legal

Declaraciones de familiares confirmaron que los seis hombres, de entre 18 y 40 años, partieron la mañana del incidente desde Glen Burnie para cumplir con su empleo, sin que hasta el momento las autoridades hayan revelado detalles individuales sobre su estatus migratorio, aunque allegados afirmaron que ninguno contaba con documentos legalmente válidos.

Los seis arrestados en Cambridge salieron de Glen Burnie para trabajar y ninguno contaba con documentos legales según declaraciones de allegados. (Cortesía: Bryan Polanco)

Los familiares de los detenidos manifestaron dificultades ante la falta de información y el temor al proceso legal que enfrentarán los arrestados. En una llamada telefónica con N+ Univision DC, la esposa de uno de los trabajadores, con cinco meses de embarazo y madre de dos hijos, expresó su desesperación:

“Le suplico que me ayuden y que dejen en libertad a mi esposo. Estoy embarazada y esperando un bebé”. La situación ha acentuado la vulnerabilidad de las familias migrantes ante acciones de las autoridades.