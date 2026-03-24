Guatemala

La comisión de postulación realiza pruebas psicométricas a aspirantes a fiscal general en Guatemala

El órgano encargado del proceso convocó a casi medio centenar de candidatos a fin de completar evaluaciones psicológicas, requisito indispensable pero sin valor numérico, con resultados destinados exclusivamente a consideración interna durante las entrevistas individuales

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Una aspirante a fiscal general
Una aspirante a fiscal general de Guatemala es grabada mientras se encuentra en un vehículo, en el contexto de las pruebas psicométricas para el cargo. (Diario de Centroamérica)

La Comisión de Postulación responsable de integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y jefe del Ministerio Público de Guatemala citó a 49 aspirantes para realizar pruebas psicométricas, fundamentales en el proceso de evaluación para dirigir la investigación penal en el país.

Los exámenes, que no poseen ponderación numérica, pero son obligatorios según las bases del proceso, se llevaron a cabo desde las 9:00 horas en la Escuela de Estudios Judiciales, ubicada en zona 16, con la Universidad del Valle de Guatemala encargada de su administración.

La confidencialidad de los resultados es parte esencial del procedimiento: serán conocidos únicamente por los miembros de la Comisión y utilizarán estos informes como herramienta de valoración durante las entrevistas individuales a partir del jueves 26 de marzo, de acuerdo con información reproducida por el medio Soy502.

Un teléfono móvil graba a
Un teléfono móvil graba a un aspirante a Fiscal General de Guatemala respondiendo a la prensa durante el proceso de evaluaciones psicométricas en el país. (Diario de Centroamérica)

Seis de los dieciocho postulantes objetados avanzan a etapa de pruebas de descargo

En días, pasados la Comisión de Postulación indicó que, tras las pruebas psicométricas, el pleno de comisionados se reunirá en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia para analizar el fondo de las objeciones presentadas contra los aspirantes que enfrentan tachas.

En esta fase, solo se admitieron para trámite objeciones contra seis aspirantes de los dieciocho señalados, cifra que marca la diferencia respecto a etapas previas. Entre ellos, Consuelo Porras, actual Fiscal General y jefa del Ministerio Público, presentó su defensa por los cinco señalamientos admitidos en su contra. También figura Henry Alejandro Elías Wilson, exfiscal y exmagistrado de Corte de Apelaciones, quien responderá a tres objeciones.

Las pruebas psicométricas tuvieron el propósito de evaluar la personalidad y aptitudes de los candidatos, así como intereses y rasgos de liderazgo.

De acuerdo con la Comisión de Postulación, los postulantes contaron con un máximo de 45 minutos para completar la serie de preguntas creadas por la Universidad del Valle de Guatemala. El traslado de los aspirantes se coordinó mediante un bus del Organismo Judicial. No se permitió el ingreso de medios de comunicación, por lo que no pudo corroborarse la asistencia total.

El proceso de postulación: confidencialidad, requisitos y herramientas de valoración

La Comisión de Postulación estableció que los resultados de las pruebas psicométricas permanecerán bajo estricta reserva, sin publicación pública.

Solo los comisionados tendrán acceso a estos datos a partir del jueves 26 de marzo, lo que refuerza el carácter técnico y confidencial de la selección para Fiscal General. Estos informes no otorgan un puntaje concreto, sino que funcionan como insumo durante las entrevistas con los 49 aspirantes, de los cuales únicamente seis enfrentan impugnaciones formales.

Entre el resto de los postulantes con objeciones admitidas figuran Walter Brenner Vásquez Gómez, Marco Antonio Cortes Sis, José Manuel Quinto y Carlos Humberto Rivera Carrillo. El objetivo de la revisión en la Sala de Vistas será determinar si las pruebas y argumentos de descargo que los candidatos objetados presenten logran desvanecer los señalamientos.

Condiciones para los postulantes y vigilancia institucional

Un aspecto central para la validación de los aspirantes es la exigencia de cumplir los estándares aplicados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Solo quienes acrediten ser abogados colegiados activos y desvirtúen las tachas que pesan en su contra avanzarán a la instancia definitoria. El nivel de control institucional y social ha aumentado, debido a la importancia de la conducción efectiva del Ministerio Público.

La sucesión de la fiscalía general constituye un proceso que exige transparencia y rigor constitucional, ya que de este procedimiento depende la conducción de la política de persecución penal en Guatemala. La actual fiscal general, Consuelo Porras, ejerce el cargo desde 2018 y fue reelecta en 2022.

La legitimidad del futuro mandato está determinada por la solidez en la revisión de expedientes, la evaluación de las defensas y la transmisión oportuna de la nómina de candidatos al Ejecutivo, de acuerdo con los registros de medios de comunicación locales.

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