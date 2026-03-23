Guatemala

Ministerio de Educación de Guatemala deja la asistencia a clases a decisión de las familias ante protesta de transportistas

La autoría en la toma de decisiones sobre la presencia estudiantil en los planteles será de los responsables legales, ante la posibilidad de problemas en los traslados durante la jornada, según lo comunicado por las autoridades educativas

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La sugerencia surge ante amenazas
La sugerencia surge ante amenazas potenciales que afectarían el tránsito en el territorio nacional, por lo que la instrucción será válida exclusivamente para esa fecha y abarca la totalidad de los establecimientos en todos los ámbitos de gestión (EFE/Mariano Macz). Foto archivo.

La asistencia a clases en Guatemala el lunes 23 de marzo de 2026 dependerá de la decisión de padres, madres o encargados, según dispuso el Ministerio de Educación ante un posible riesgo de dificultades de movilidad en el país.

La medida, que abarca a todos los centros educativos —incluidos los públicos, privados, por cooperativa y municipales—, se limita únicamente a la jornada del lunes, confirmaron las autoridades educativas.

El Ministerio de Educación recomendó este domingo consultar los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la situación.

La sugerencia surge ante amenazas
La sugerencia surge ante amenazas potenciales que afectarían el tránsito en el territorio nacional.

Convocaron a protesta pacífica

La Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (UNITRANSGUA) convocó a una caravana pacífica lunes 23 de marzo de 2026, que recorrerá la ciudad de Guatemala desde las primeras horas de la mañana. Esta movilización, que iniciará a las 5:00, tiene como objetivo reclamar ante el incremento de los precios de los combustibles, según informó la organización en la solicitud presentada a la Gobernación Departamental. La acción contempla la posibilidad de una protesta indefinida, advirtiendo sobre eventuales afectaciones al tránsito hasta que se logre un pronunciamiento concreto de las autoridades.

Según datos entregados por Heydy Godínez, jefa del Departamento de Análisis Económico del Ministerio de Energía y Minas, ante la Comisión del Congreso, en la capital guatemalteca el 83 % de las estaciones monitoreadas —87 de un total de 109 puntos de venta— han aplicado precios superiores a los valores de referencia durante las últimas semanas. De acuerdo con las actas parlamentarias, la diferencia respecto a los costos internacionales ha alcanzado ocho quetzales adicionales por galón, un margen que se ha atribuido a la limitada fiscalización estatal y que ha repercutido directamente sobre los hogares y los pequeños transportistas.

La caravana, organizada por UNITRANSGUA, estará integrada tanto por vehículos livianos como por buses y transporte pesado. Según la convocatoria, la movilización utilizará las entradas principales de la ciudad: Calzada Roosevelt, Calzada Aguilar Batres, avenida Bolívar, calle Martí y boulevard Vista Hermosa, y confluirá en el Palacio Nacional y el Congreso de la República. Los transportistas han reiterado que, tras presentar múltiples solicitudes a las autoridades para atender la crisis derivada del alza de los combustibles, no han obtenido “respuesta favorable” a la fecha.

Las diferencias entre los precios
Las diferencias entre los precios internacionales y los valores locales, documentadas por autoridades económicas y transportistas, han desencadenado una manifestación que podría afectar la circulación hasta obtener compromisos concretos (Foto cortesía Dirección General de Transportes). Foto archivo.

Este aumento se contextualiza en la diferencia de precios con la región. Los informes técnicos consignan que la diferencia mensual en gasto por hogar puede oscilar entre 200 y 500 quetzales, dependiendo del uso y el tipo de vehículo, agravando especialmente la situación de los pequeños transportistas, tal como informó Infobae este viernes.

Durante el periodo del 2 al 15 de marzo de 2026, Edwin Orlando Curtidor Juárez, funcionario de Aduanas, reportó a los diputados que el precio de importación del diésel aumentó de 21,39 a 27,55 quetzales por galón, lo que representa un incremento del 28,8 %, mientras que la gasolina regular subió de 19,87 a 22,97 quetzales, con una variación de 15,6 %. No obstante, las verificaciones de esa sesión parlamentaria mostraron que los valores para el consumidor, como los 41,99 quetzales por galón de diésel en Santa Cruz del Quiché y los 39,79 por gasolina súper en Sololá, superaron con creces los aumentos reflejados en los costos de importación.

La presión ejercida por los precios superiores a los valores de referencia motivó la apertura de expedientes sancionatorios y la remisión de informes a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) y la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario (DIAP).

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