Guatemala

Transportistas de Astrapigua exigen atención inmediata a sus demandas en su llegada a la plaza de la Constitución en ciudad de Guatemala

Las personas movilizadas manifestaron su decisión de permanecer en el lugar hasta recibir compromisos formales por parte de los ministerios involucrados, mientras el sector empresarial advierte posibles afectaciones a la economía si la situación persiste

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Una escena bulliciosa en una autopista muestra una variedad de vehículos, incluyendo una escolta policial, numerosas motocicletas, camiones y automóviles, circulando entre el tráfico rumbo al centro de la capital guatemalteca en protesta por aumento de los combustibles.

Representantes de la gremial de transportistas Astrapigua a su llegada al frente del Palacio Nacional de la Cultura, exigen al presidente de la República, Bernardo Arévalo que junto a sus funcionarios atiendan sus demandas de manera inmediata, tras señalar la falta de respuesta de las autoridades ante sus reclamos.

Los manifestantes anunciaron su decisión de mantenerse en el lugar hasta recibir una solución, haciendo hincapié en la necesidad de acciones rápidas por parte del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Comunicaciones. Informaron que la movilización se organizó como marcha pacífica, realizada “sin faltarle el respeto a nadie”, y contó con acompañamiento de la Policía Nacional Civil.

Wiliam Barrera de Astrapigua afirmó medios de comunicación que “no nos ha atendido el secretario, no nos mueve, no vamos a pasar”, y añadió: “necesitamos una decisión pronta” de las autoridades. La dirigencia confirmó la asistencia de transportistas provenientes del sur del país y reiteró la intención de prolongar la protesta mientras no se obtengan respuestas del Ejecutivo.

Exigencias y antecedentes del reclamo

Entre los principales pedidos de Astrapigua figuran la revisión de las tarifas actuales, la mejora en seguridad en las rutas y la reducción de trámites burocráticos para operar. Según la gremial, estas demandas fueron presentadas en anteriores ocasiones, pero “el gobierno no ha mostrado avances”.

Los transportistas han realizado protestas similares en otros puntos del país durante los últimos dos meses. Los antecedentes revelan que, en la última ocasión, la mesa de diálogo se levantó sin acuerdos. La dirigencia adelantó que el paro en la calle podría extenderse si no se produce un acercamiento concreto con las autoridades.

Respecto al desarrollo de las protestas, la Dirección General de Transportes (DGT) confirmó que Provial mantiene el monitoreo sobre varias caravanas. Mynor González, director de la DGT, explicó que se han impuesto 12 multas por exceso de velocidad —nueve al transporte colectivo de pasajeros y tres a transporte de carga pesada— en el transcurso de dos semanas. Las autoridades han indicado que se mantienen atentas al comportamiento de las rutas y han introducido restricciones para el estacionamiento dentro de la ciudad, con vigilancia activa sobre las posibles salidas y desplazamientos de nuevas caravanas.

Mientras tanto, reportes de diferentes direcciones de transito replicados por medios de comunicación locales, detallan que la caravana avanza por Linda Vista, Villa Nueva, y la calzada Aguilar. Provial notificó adicionalmente el movimiento de una caravana de transporte pesado en el km 59 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte) en Sanarate, El Progreso, así como otra sobre la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), a la altura de Sumpango, Sacatepéquez.

Jefes de Bloque citan a autoridades de gobierno para analizar la situación

El Presidente Luis Contreras y los miembros de la Junta Directiva han convocado a la Instancia de Jefes de Bloque para una reunión el martes 24 de marzo de 2026 a las 9:00, centrada en las recientes iniciativas de ley orientadas a apoyar la economía nacional frente al incremento de los precios de los combustibles.

Como parte del análisis, participarán el Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria, entidades clave involucradas en la formulación de alternativas para mitigar el impacto económico.

La agenda de la sesión se enfoca en examinar distintas propuestas legislativas presentadas por los bloques, con el objetivo de consolidar una respuesta coordinada que responda de manera inmediata a las presiones derivadas del alza en los combustibles.

Respecto al desarrollo de las protestas, la Dirección General de Transportes (DGT) confirmó que Provial mantiene el monitoreo sobre varias caravanas. Mynor González, director de la DGT, explicó que se han impuesto 12 multas por exceso de velocidad —nueve al transporte colectivo de pasajeros y tres a transporte de carga pesada— en el transcurso de dos semanas.

Las autoridades han indicado que se mantienen atentas al comportamiento de las rutas y han introducido restricciones para el estacionamiento dentro de la ciudad, con vigilancia activa sobre las posibles salidas y desplazamientos de nuevas caravanas.

Mientras tanto, reportes de diferentes direcciones de transito replicados por medios de comunicación locales, detallan que la caravana avanza por Linda Vista, Villa Nueva, y la calzada Aguilar. Provial notificó adicionalmente el movimiento de una caravana de transporte pesado en el km 59 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte) en Sanarate, El Progreso, así como otra sobre la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), a la altura de Sumpango, Sacatepéquez.

Motivos de la protesta del sector transporte

Actualización de bloqueos en carreteras
Actualización de bloqueos en carreteras de Guatemala. Fotografía: PROVIAL Guatemala

Autorizan aumento de pasaje al transporte urbano de pasajeros

El Concejo Municipal de Guatemala estableció una tarifa única de Q7.50 para usuarios de las rutas 101, 102, 103, 301, 302, 303 y 601 del Sistema Integrado de Transporte Público Colectivo Urbano, según el Acuerdo No. COM-13-2026 divulgado en el Diario de Centro América.

Esta disposición, que afecta a distintos sectores de la capital guatemalteca y su área de influencia, surge dentro de la regulación del servicio que brindan operadores privados, como lo estipula el Reglamento aprobado en el Acuerdo COM-25-2025 y sus reformas.

La tarifa autorizada aplica de forma uniforme para todas las rutas mencionadas, en línea con los parámetros definidos para la operación y prestación del servicio, de acuerdo con el acuerdo oficial.

*Noticia em desarrollo

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