Guatemala

El gobierno de Guatemala espera confirmación final de acuerdo comercial con Estados Unidos

La gestión formal de las autoridades guatemaltecas concluyó el 13 de marzo, mientras la decisión definitiva depende de una orden presidencial o una designación de la oficina comercial estadounidense, según los reportes oficiales divulgados por los ministerios involucrados

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La ratificación del acuerdo comercial entre Guatemala y Estados Unidos avanza conforme a los procedimientos preestablecidos, a la espera ahora únicamente de la confirmación oficial de la parte estadounidense. El texto, firmado en Washington el 30 de enero y ratificado por el presidente guatemalteco el 9 de marzo, podría tener un impacto directo en la diversificación de mercados y la atracción de inversiones, según información presentada por autoridades comerciales en un informe oficial.

El trámite protocolario, que exigió la coordinación de ministerios y agencias de ambos países, llevó a que la notificación guatemalteca sobre la culminación del proceso de sanción llegara formalmente a las autoridades estadounidenses el 13 de marzo. El siguiente paso depende de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump o eventualmente de una delegación al embajador Robert Lighthizer de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), de acuerdo con la misma fuente.

La pregunta central sobre el estado de la ratificación encuentra respuesta en la siguiente afirmación: El acuerdo comercial entre Guatemala y Estados Unidos fue firmado el 30 de enero y ratificado por la presidencia guatemalteca el 9 de marzo. La notificación de finalización del trámite llegó a Washington el 13 de marzo. Actualmente, se espera únicamente la confirmación formal desde Estados Unidos, que según el protocolo, puede llegar por orden presidencial o por delegación de la USTR.

Las exportaciones guatemaltecas buscan reducir el riesgo arancelario y abren paso a nuevos sectores

Desde el año pasado, frente al desafío del entorno arancelario, las autoridades han intensificado la política de diversificación de mercados, según el informe presentado por el Ministerio de Economía. El sector privado ha tenido un papel determinante, especialmente las pequeñas y medianas empresas (mipymes), consideradas las más expuestas a los vaivenes comerciales internacionales.

Como parte de ese esfuerzo, el Viceministerio de Comercio Exterior y de Integración (VICEX) reactivó la participación en eventos internacionales. En lo que va del año, veintinueve empresas guatemaltecas han intervenido en ferias, concretando 235 citas de negocios y proyectando un potencial de cierre de contratos por aproximadamente 170 millones de quetzales, tal como se expuso en la presentación oficial. Entre las ferias destacadas de 2023 se cuentan Fruit Logística en Berlín, una muestra tecnológica en Barcelona y Expo Comer en Panamá.

La Ministra de Economía y
La Ministra de Economía y Comercio Exterior de Guatemala, Gabriela García, ofrece conferencia de prensa acompañada del presidente Arévalo.(Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

Al mismo tiempo, el trabajo conjunto del Viceministerio de Comercio Exterior y de Integración con el Viceministerio de la MIPYME ha permitido la elaboración de los primeros treinta planes de exportación para empresas de ese segmento. La mitad de estas, quince empresas, están lideradas por mujeres. Estas iniciativas, que involucran representantes de ocho departamentos, tienen el objetivo de facilitar a las mipymes el cumplimiento de los rigurosos requisitos de calidad y admisibilidad necesarios para acceder a mercados extranjeros.

Próximamente se esperan anuncios sobre inversiones extranjeras directas que incrementarán la presencia de capital internacional en sectores como metalmecánica, tecnología financiera, vestuario y textil. El sector electrónico y metalmecánico, considerado de alta sofisticación y demanda de talento calificado, mantiene alianzas estratégicas con el sector académico, como el caso de Intecap.

La ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos, la activa búsqueda de nuevos mercados para las pequeñas y medianas empresas, la inminente llegada de inversiones internacionales y la supervisión estricta en hidrocarburos conforman el cuadro actual de la política económica aplicada en Guatemala según la información detallada por las autoridades.

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