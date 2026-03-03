El presidente Arévalo pide responsabilidad en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Un discurso marcado por la urgencia de un cambio estructural recorre Guatemala mientras se actualizan políticas públicas clave. Un evento simbólico y nuevos compromisos generan expectativas sobre el futuro de millones de ciudadanas (Foto cortesía Seprem)

Bernardo Arévalo exhortó este martes a los diputados del Congreso de la República y a los miembros del pleno de la Corte Suprema de Justicia a actuar de forma responsable y digna en la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, proceso que definirá su integración para los próximos cinco años.

El mandatario subrayó la importancia de esta jornada por su impacto en la recuperación de la independencia y la objetividad del sistema judicial.

En medio del proceso, Arévalo denunció la existencia de intentos para simular que la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala estaría solicitando votos a favor de postulantes cuestionados, específicamente Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras. El presidente calificó la maniobra de «altamente irregular y preocupante» y alertó que tales acciones pueden comprometer el “excelente estado de las relaciones” entre Guatemala y Estados Unidos. Precisó que el Gobierno ya inició consultas con el Departamento de Estado para esclarecer la situación.

En su mensaje, Arévalo pidió a los encargados de la votación que su decisión apunte a frenar la corrupción y el crimen organizado en el sistema de justicia, y que esté guiada por el compromiso con la ciudadanía y los valores democráticos. «El pueblo de Guatemala nos observa y la historia juzgará nuestras decisiones», afirmó el mandatario.

Proceso de elección de nuevos magistrados y supuestas presiones internacionales

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala desempeña un papel clave en la legitimidad institucional del país. La renovación de sus magistrados se produce en un contexto de alta tensión, donde fuentes oficiales y organizaciones civiles han advertido sobre posibles intentos de injerencia tanto interna como externa en el procedimiento.

Fotografía del 11 de febrero de 2026 del presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, en Ciudad de Guatemala. EFE/ Mariano Macz

Las autoridades señalaron que la denuncia de Arévalo respecto a supuestas presiones vinculadas a la Embajada de Estados Unidos ha generado inquietud entre los sectores políticos, por el riesgo de impacto directo en la transparencia del proceso. Un vocero oficial aseguró: “No existe ninguna solicitud ni presión por parte del gobierno estadounidense”, según confirmaron luego fuentes diplomáticas a medios locales.

Algunos sectores manifestaron preocupación ante la posibilidad de que la votación se vea influenciada por intereses distintos a los institucionales. Tanto Molina Barreto como Porras han sido señalados en ocasiones anteriores por su cercanía con estructuras de poder cuestionadas, lo que ha elevado la atención pública sobre su postulación.

Las declaraciones del gobernante, se dan previo a que el pleno de magistrados de a conocer su designación ante la máxima corte, tras los rumores de que podrían estar designando a la actual fiscal Consuelo Porras quien también busco la aprobación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y quien de acuerdo a la Ley de exhibición personal tendría que dejar el cargo en el Ministerio Público, 15 días antes de asumir en la Corte de Constitucionalidad.

En tanto, el Congreso de la República, iniciará la tarde de este martes la elección de sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad, y se habla de la posibilidad de elegir para un nuevo periodo a magistrado Roberto Molina Barreto.