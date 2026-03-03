Guatemala

El presidente Arévalo pide responsabilidad en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad

La máxima autoridad del Ejecutivo instó a los órganos encargados de la selección a mantener principios éticos durante la votación, reiterando la necesidad de priorizar la integridad institucional y el compromiso con los valores democráticos en el proceso

Guardar
Un discurso marcado por la
Un discurso marcado por la urgencia de un cambio estructural recorre Guatemala mientras se actualizan políticas públicas clave. Un evento simbólico y nuevos compromisos generan expectativas sobre el futuro de millones de ciudadanas (Foto cortesía Seprem)

Bernardo Arévalo exhortó este martes a los diputados del Congreso de la República y a los miembros del pleno de la Corte Suprema de Justicia a actuar de forma responsable y digna en la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, proceso que definirá su integración para los próximos cinco años.

El mandatario subrayó la importancia de esta jornada por su impacto en la recuperación de la independencia y la objetividad del sistema judicial.

En medio del proceso, Arévalo denunció la existencia de intentos para simular que la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala estaría solicitando votos a favor de postulantes cuestionados, específicamente Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras. El presidente calificó la maniobra de «altamente irregular y preocupante» y alertó que tales acciones pueden comprometer el “excelente estado de las relaciones” entre Guatemala y Estados Unidos. Precisó que el Gobierno ya inició consultas con el Departamento de Estado para esclarecer la situación.

En su mensaje, Arévalo pidió a los encargados de la votación que su decisión apunte a frenar la corrupción y el crimen organizado en el sistema de justicia, y que esté guiada por el compromiso con la ciudadanía y los valores democráticos. «El pueblo de Guatemala nos observa y la historia juzgará nuestras decisiones», afirmó el mandatario.

Proceso de elección de nuevos magistrados y supuestas presiones internacionales

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala desempeña un papel clave en la legitimidad institucional del país. La renovación de sus magistrados se produce en un contexto de alta tensión, donde fuentes oficiales y organizaciones civiles han advertido sobre posibles intentos de injerencia tanto interna como externa en el procedimiento.

Fotografía del 11 de febrero
Fotografía del 11 de febrero de 2026 del presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, en Ciudad de Guatemala. EFE/ Mariano Macz

Las autoridades señalaron que la denuncia de Arévalo respecto a supuestas presiones vinculadas a la Embajada de Estados Unidos ha generado inquietud entre los sectores políticos, por el riesgo de impacto directo en la transparencia del proceso. Un vocero oficial aseguró: “No existe ninguna solicitud ni presión por parte del gobierno estadounidense”, según confirmaron luego fuentes diplomáticas a medios locales.

Algunos sectores manifestaron preocupación ante la posibilidad de que la votación se vea influenciada por intereses distintos a los institucionales. Tanto Molina Barreto como Porras han sido señalados en ocasiones anteriores por su cercanía con estructuras de poder cuestionadas, lo que ha elevado la atención pública sobre su postulación.

Las declaraciones del gobernante, se dan previo a que el pleno de magistrados de a conocer su designación ante la máxima corte, tras los rumores de que podrían estar designando a la actual fiscal Consuelo Porras quien también busco la aprobación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y quien de acuerdo a la Ley de exhibición personal tendría que dejar el cargo en el Ministerio Público, 15 días antes de asumir en la Corte de Constitucionalidad.

En tanto, el Congreso de la República, iniciará la tarde de este martes la elección de sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad, y se habla de la posibilidad de elegir para un nuevo periodo a magistrado Roberto Molina Barreto.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo Arévaloelecciones de segundo gradoCorte Suprema de JusticiaOrganismo Legislativodesignación de magistradosCorte de Constitucionalidad

Últimas Noticias

EE.UU. eleva alerta en sus bases militares y la advertencia incluiría la Base Aérea Soto Cano en Honduras

La decisión refleja el temor a represalias o acciones indirectas contra intereses estadounidenses fuera del área de conflicto directo, según últimos reportes.

EE.UU. eleva alerta en sus

El tenista Marcelo Arévalo queda varado en Dubái debido a los enfrentamiento en el Medio Oriente

La suspensión de vuelos comerciales tras la escalada del conflicto en Medio Oriente ha obligado a varios atletas, incluido el salvadoreño Arévalo, a extender su estadía en Dubái en medio de un ambiente de creciente tensión.

El tenista Marcelo Arévalo queda

De “All Out of Love” a las bodas de oro: Air Supply celebra hoy medio siglo de carrera en suelo salvadoreño

San Salvador se viste de gala para recibir a una de las leyendas vivas del soft rock. Air Supply se presenta este martes en suelo salvadoreño como parte de su gira mundial de 50 aniversario

De “All Out of Love”

Más de 2,700 motociclistas accidentados en enero: Costa Rica atendió un caso cada 15 minutos

La mayoría de pacientes atendidos tiene entre 18 y 35 años y las lesiones más frecuentes afectan rodillas, hombros y muñecas.

Más de 2,700 motociclistas accidentados

Sistema aduanero de El Salvador busca restringir el ingreso de productos vinculados a explotación laboral

La reforma en discusión propone que las empresas importadoras certifiquen el cumplimiento de estándares laborales en sus cadenas de suministro, con el objetivo de fortalecer la vigilancia estatal e impedir el acceso de bienes con orígenes ilícitos al país

Sistema aduanero de El Salvador

TECNO

Infobae

Cómo convertir cualquier palabra en un sticker para WhatsApp en cuestión de segundos

Problema en época electoral: 4 de cada 10 colombianos no identifican noticias falsas en internet

Así puedes mejorar la lentitud del celular en segundos, sin tener que eliminar fotos

Nokia 1100: en qué plataformas comprarlo y cuánto vale

Cuántos datos móviles consumes en Spotify: todo dependerá de la calidad del audio

ENTRETENIMIENTO

Sean "Diddy" Combs saldrá de

Sean "Diddy" Combs saldrá de prisión antes de lo esperado

El día que Christina Applegate cambió a Brad Pitt por una estrella de rock: “No nos hablamos durante muchos años después de eso”

La reacción de la madre de Zendaya aumentó las especulaciones sobre su boda con Tom Holland

El sobrino de John F. Kennedy Jr arremetió contra Ryan Murphy por la serie 'Love Story': “Es una exhibición grotesca”

Los directores originales de ‘Scream 7′ revelan cuál era su idea para la película: “Queríamos ver cómo de lejos podíamos llegar”

MUNDO

Reportan que Israel destruyó el

Reportan que Israel destruyó el edificio en el que se reunía la Asamblea de Expertos para elegir al sucesor del ayatolá Ali Khamenei

Qué países son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz

Los gráficos que explican cómo golpea a China el conflicto en Medio Oriente, su mayor abastecedor de petróleo

La brutal imagen de un miliciano africano que los rusos enviaron al frente en Ucrania con una mina antipersonal en su pecho

El histórico jefe de Cosa Nostra “Nitto” Santapaola muere en prisión a los 87 años