Guatemala

La embajada de Estados Unidos en Guatemala ofrece recompensa millonaria por información sobre “Porky”

Una suma de hasta cinco millones de dólares ha sido anunciada a través de canales oficiales para quienes aporten datos que permitan la captura del cabecilla de la MS-13, prófugo desde 2020 y buscado por diversos delitos federales

Guardar
Estados Unidos y Guatemala intensifican
Estados Unidos y Guatemala intensifican la búsqueda del líder de la MS-13, Yulan Adonay Archaga Carías, alias 'Porky', por delitos de narcotráfico y violencia. (Foto: Departamento de Justicia de EE.UU)

Estados Unidos y Guatemala han reforzado su colaboración para capturar a Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como “Porky”, identificado por las autoridades como uno de los líderes de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras. Archaga Carías se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y enfrenta cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, participación en empresa criminal continua, posesión y conspiración para poseer ametralladoras durante delitos de narcotráfico.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó recientemente un cartel oficial en el que se ofrece una recompensa de hasta Q38.500.000 ($5.000.000) por información que conduzca al arresto o condena de Archaga Carías. Las autoridades estadounidenses recalcan que toda la información recibida será tratada con estricta confidencialidad y han habilitado el correo electrónico archaga-carias_tips@fbi.gov, así como el número de WhatsApp +1 832-267-1688 para recibir pistas.

De acuerdo con documentos oficiales, Archaga Carías es acusado de coordinar el tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Honduras hacia Estados Unidos. Además, se le vincula con asesinatos, extorsión y lavado de dinero, así como con la coordinación de acciones violentas, entre ellas el uso de ametralladoras y el asesinato de rivales y miembros de su propia organización. Según las autoridades, Archaga Carías habría brindado protección armada a otras redes de narcotráfico y ejercido liderazgo violento dentro de la estructura de la MS-13.

Nacido en San Pedro Sula, Honduras, y conocido también por los alias “Alexander Mendoza” y “Porky”, Archaga Carías se fugó en febrero de 2020 de un juzgado hondureño tras un operativo armado. Desde entonces, agencias federales de Estados Unidos, junto con fuerzas de seguridad de la región, han intensificado las labores de búsqueda ante la sospecha de que el líder de la MS-13 podría ocultarse en territorio guatemalteco.

El FBI incluye a Archaga
El FBI incluye a Archaga Carías en la lista de los 10 fugitivos más buscados y ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información relevante. (Foto: Embajada de EE.UU en Guatemala)

La estrategia de recompensa y cooperación internacional forma parte del Programa de Recompensas contra Delincuencia Organizada Transnacional del Departamento de Estado de Estados Unidos, que busca identificar y procesar a líderes de organizaciones criminales que operan en el hemisferio occidental. Las autoridades de ambos países mantienen operativos activos para localizar a Archaga Carías y llevarlo ante la justicia.

Información adicional del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos identifica a este individuo como el miembro de mayor rango de la MS-13 en Honduras, una Organización Terrorista Extranjera designada por las autoridades estadounidenses. En 2021 fue acusado formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por extorsión, tráfico de estupefacientes y delitos relacionados con armas de fuego. Posteriormente fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, así como en las listas de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE HSI).

Según las autoridades, la MS-13 es considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y, tras su designación como Organización Terrorista Extranjera, se intensificaron las acciones para desmantelar su estructura. Además del principal acusado, otros líderes de la MS-13 enfrentan cargos similares, con algunos bajo custodia en Honduras y Estados Unidos, y otros aún prófugos. De ser declarado culpable, enfrenta una pena mínima de 40 años y hasta cadena perpetua. Las autoridades estadounidenses insisten en que solo las pistas enviadas directamente al gobierno de Estados Unidos serán consideradas para la recompensa.

“Desmantelar y, en última instancia, eliminar la MS-13 sigue siendo una de las principales prioridades del FBI, y no nos detendremos hasta completar esa misión”, declaró el director del FBI, Kash Patel. “Junto con nuestros dedicados aliados en las fuerzas del orden, el FBI encontrará a Archaga Carías, un terrorista cuyo reinado de terror al mando de la MS-13 está llegando a su fin”.

Temas Relacionados

Yulan Archaga CaríasHondurasFBIDepartamento de Justicia de Estados UnidosNarcotráfico InternacionalOrganización Terrorista Extranjera

Últimas Noticias

La Oficina Nacional del Bitcóin inaugura una nueva Zona Bitcóin en Panchimalco, El Salvador

El más reciente espacio inaugurado ofrece a jóvenes acceso a educación digital y literatura especializada sobre criptomonedas, impulsando la inclusión tecnológica en una comunidad reconocida por su transformación y arraigo cultural

La Oficina Nacional del Bitcóin

Clínica, viveros escolares y arrecifes: el impacto silencioso del turismo en una comunidad guanacasteca de Costa Rica

Un modelo de intervención comunitaria en Guanacaste demuestra cómo la actividad turística puede convertirse en motor de bienestar social y restauración ambiental en el país centroamericano

Clínica, viveros escolares y arrecifes:

Tres escuelas nuevas impulsan la educación en Guatemala, con respaldo de Estados Unidos y Taiwán

El proyecto tuvo una inversión de más de dos millones de dólares, donde se atenderán a más de 275 niños, como parte de una estrategia para promover prosperidad y frenar la migración

Tres escuelas nuevas impulsan la

Magistrados de la Corte Suprema debaten solicitar una auditoría sobre nombramientos judiciales en Honduras

La discusión surge ante denuncias de designaciones de personal sin cumplir los requisitos establecidos, situación que ha generado inquietud en sectores judiciales y jurídicos por el impacto en la transparencia institucional

Magistrados de la Corte Suprema

La Policía Nacional Civil captura a presunto miembro de pandillas en San Salvador

Un operativo desarrollado en el municipio de Ayutuxtepeque concluyó con la aprehensión de un individuo señalado por su participación en varios delitos graves y quien será presentado ante los tribunales para continuar las diligencias correspondientes

La Policía Nacional Civil captura

TECNO

Cómo limpiar la lavadora correctamente

Cómo limpiar la lavadora correctamente según las indicaciones de los fabricantes

Bloquean Magis TV y XUPER TV: qué aplicaciones son seguras y legales para ver películas

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de marzo de 2026

Meta cierra Messenger en versión web y de escritorio: cómo seguir usando el chat

¿Sin planes para el fin de semana? estos son 10 animes que no te puedes perder en Crunchyroll

ENTRETENIMIENTO

Amanda Seyfried defendió su nuevo

Amanda Seyfried defendió su nuevo film: “Que la gente se vaya de nuestra película significa que estamos haciendo algo bien”

“El Caballero de los Siete Reinos”: a qué hora se estrena el episodio final

¿Qué pasará con Cal Jacobs, el personaje de Eric Dane, en “Euphoria”?

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

La esposa de James Van Der Beek dedicó un mensaje a la familia de Eric Dane: “Extrañaremos a nuestros chicos”

MUNDO

Francia convocará al embajador de

Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

Un buque de guerra australiano cruzó el estrecho de Taiwán bajo una estricta vigilancia del régimen chino

Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retomarán los diálogos nucleares el próximo jueves en Ginebra

La muerte de un guardia de seguridad desata investigaciones por riesgos en los preparativos de los Juegos de Invierno

Un hombre de Ohio ganó 50.000 dólares por error en la lotería