La embajada de Estados Unidos en Guatemala ofrece recompensa millonaria por información sobre “Porky”

Estados Unidos y Guatemala intensifican la búsqueda del líder de la MS-13, Yulan Adonay Archaga Carías, alias 'Porky', por delitos de narcotráfico y violencia. (Foto: Departamento de Justicia de EE.UU)

Estados Unidos y Guatemala han reforzado su colaboración para capturar a Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como “Porky”, identificado por las autoridades como uno de los líderes de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras. Archaga Carías se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y enfrenta cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, participación en empresa criminal continua, posesión y conspiración para poseer ametralladoras durante delitos de narcotráfico.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó recientemente un cartel oficial en el que se ofrece una recompensa de hasta Q38.500.000 ($5.000.000) por información que conduzca al arresto o condena de Archaga Carías. Las autoridades estadounidenses recalcan que toda la información recibida será tratada con estricta confidencialidad y han habilitado el correo electrónico archaga-carias_tips@fbi.gov, así como el número de WhatsApp +1 832-267-1688 para recibir pistas.

De acuerdo con documentos oficiales, Archaga Carías es acusado de coordinar el tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Honduras hacia Estados Unidos. Además, se le vincula con asesinatos, extorsión y lavado de dinero, así como con la coordinación de acciones violentas, entre ellas el uso de ametralladoras y el asesinato de rivales y miembros de su propia organización. Según las autoridades, Archaga Carías habría brindado protección armada a otras redes de narcotráfico y ejercido liderazgo violento dentro de la estructura de la MS-13.

Nacido en San Pedro Sula, Honduras, y conocido también por los alias “Alexander Mendoza” y “Porky”, Archaga Carías se fugó en febrero de 2020 de un juzgado hondureño tras un operativo armado. Desde entonces, agencias federales de Estados Unidos, junto con fuerzas de seguridad de la región, han intensificado las labores de búsqueda ante la sospecha de que el líder de la MS-13 podría ocultarse en territorio guatemalteco.

El FBI incluye a Archaga Carías en la lista de los 10 fugitivos más buscados y ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información relevante. (Foto: Embajada de EE.UU en Guatemala)

La estrategia de recompensa y cooperación internacional forma parte del Programa de Recompensas contra Delincuencia Organizada Transnacional del Departamento de Estado de Estados Unidos, que busca identificar y procesar a líderes de organizaciones criminales que operan en el hemisferio occidental. Las autoridades de ambos países mantienen operativos activos para localizar a Archaga Carías y llevarlo ante la justicia.

Información adicional del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos identifica a este individuo como el miembro de mayor rango de la MS-13 en Honduras, una Organización Terrorista Extranjera designada por las autoridades estadounidenses. En 2021 fue acusado formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por extorsión, tráfico de estupefacientes y delitos relacionados con armas de fuego. Posteriormente fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, así como en las listas de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE HSI).

Según las autoridades, la MS-13 es considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y, tras su designación como Organización Terrorista Extranjera, se intensificaron las acciones para desmantelar su estructura. Además del principal acusado, otros líderes de la MS-13 enfrentan cargos similares, con algunos bajo custodia en Honduras y Estados Unidos, y otros aún prófugos. De ser declarado culpable, enfrenta una pena mínima de 40 años y hasta cadena perpetua. Las autoridades estadounidenses insisten en que solo las pistas enviadas directamente al gobierno de Estados Unidos serán consideradas para la recompensa.

“Desmantelar y, en última instancia, eliminar la MS-13 sigue siendo una de las principales prioridades del FBI, y no nos detendremos hasta completar esa misión”, declaró el director del FBI, Kash Patel. “Junto con nuestros dedicados aliados en las fuerzas del orden, el FBI encontrará a Archaga Carías, un terrorista cuyo reinado de terror al mando de la MS-13 está llegando a su fin”.