Costa Rica

El arrepentimiento de Chaves y la lección para Costa Rica

La reciente comparecencia del jefe de Estado costarricense incluyó un balance sobre sus desaciertos al formar su equipo y negociar con adversarios políticos, además de señalar insuficiencias heredadas en la sede gubernamental

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Rodrigo Chaves reconoce errores estratégicos en su gestión y lamenta el tiempo dedicado al diálogo político en Costa Rica. Cortesía: Archivo/ Captura video Presidencia de la República
Rodrigo Chaves reconoce errores estratégicos en su gestión y lamenta el tiempo dedicado al diálogo político en Costa Rica. Cortesía: Archivo/ Captura video Presidencia de la República

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, reconoció públicamente arrepentimiento por decisiones clave de su gestión, incluyendo el nombramiento de Luis Amador como minist y la búsqueda de acuerdos con líderes políticos. En declaraciones recientes, el mandatario cuestionó su intento de mantener diálogo con figuras como Rodrigo Arias, Gloria Navas y Patricia Solano, a quienes acusó de incumplir compromisos y bloquear iniciativas contra el crimen organizado.

Según relató Chaves, su mayor insatisfacción proviene de no haber informado desde el inicio de su mandato sobre las condiciones en que recibió la Casa Presidencial. El presidente detalló que las instalaciones presentaban deficiencias estructurales, problemas de higiene y desorden administrativo. “Nos entregaron la casa presidencial como un chinchorro, vaya vea las alfombras. Había gotera, ¿ah? Pulgas, tuvimos que fumigar”, afirmó durante su intervención.

El mandatario lamentó no haber tomado decisiones más enérgicas desde el primer día, señalando que guardó silencio por respeto a la cultura política costarricense. “Me arrepiento de no haber tomado la decisión de socollonear el bote antes”, agregó. Chaves también expresó frustración por haber dedicado casi un año a negociar con legisladores, en vez de impulsar acciones directas contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El mandatario costarricense afirma arrepentimiento por el nombramiento de Luis Amador y por no comunicar el estado de la Casa Presidencial desde el inicio. (Foto de Archivo)
El mandatario costarricense afirma arrepentimiento por el nombramiento de Luis Amador y por no comunicar el estado de la Casa Presidencial desde el inicio. (Foto de Archivo)

En abril de 2023, el presidente instruyó a su gabinete a retirar iniciativas relativas al combate contra el crimen, responsabilizando a la Asamblea Legislativa de los avances pendientes. “Me retira todo lo que presentamos nosotros contra el crimen organizado y el narcotráfico y que apechuguen ellos como hombres y mujeres la parte que les toca”, indicó Chaves.

Las declaraciones del presidente reflejan un giro en su postura hacia la oposición y una autocrítica por la estrategia política adoptada durante los primeros meses de su administración. El mandatario insistió en que el tiempo perdido en diálogos y negociaciones limitó la capacidad de su gobierno para responder con mayor fuerza ante los desafíos de seguridad interna. estas declaraciones sonhehas en las últimas apariciones de chaves, puesto que el 8 de mayo asume el cargo Laura Fernandez. La nueva mandataria llega al poder en un contexto de expectativas sobre cambios en políticas sociales y económicas, así como sobre la gestión de la relación con sectores tradicionalmente marginados del proceso político.

Posesión Presidencial

La agenda de la sesión solemne incluirá la entrega de la banda presidencial, el juramento de la presidenta y la presentación de su primer mensaje oficial. Durante el evento, se esperan palabras de bienvenida de representantes del Poder Legislativo y la interpretación del himno nacional por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional.

El presidente Chaves denuncia deterioro estructural y problemas de higiene en Casa Presidencial durante su administración. Cortesía: Captura video Presidencia de la República
El presidente Chaves denuncia deterioro estructural y problemas de higiene en Casa Presidencial durante su administración. Cortesía: Captura video Presidencia de la República

El dispositivo de seguridad para la jornada involucrará a la Fuerza Pública, la Policía de Tránsito y organismos de protección civil, con el fin de garantizar el desarrollo ordenado del acto. Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con anticipación y mantener identificaciones oficiales a mano para agilizar los controles de acceso.

La toma de posesión presidencial de Laura Fernández Delgado marcará el inicio de un nuevo ciclo político en Costa Rica, caracterizado por la apertura institucional y la participación ciudadana en actos oficiales de relevancia nacional.

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