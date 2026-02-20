La CIDH dialoga con autoridades del Colegio de Abogados y magistrados electos

Reunión CIDH Colegio de Abogados

Delegados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH sostuvieron un encuentro virtual con la Presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Patricia Gámez, junto a la magistrada titular electa, Astrid Lemus, y el magistrado suplente electo, Luis Fernando Bermejo, en Guatemala, debido a actos de hostigamiento e injerencias que se han reportado en los procesos de selección de operadores de justicia.

El organismo informó que monitoreará de forma continua el desarrollo de estos procesos de designación en Guatemala.

La interacción de la CIDH se suma a la convocatoria virtual con El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en donde dieron sus testimonios respecto al proceso de elecciones que realizaron y que permitió la elección de Astrid Lemus, y Luis Fernando Bermejo, como magistrados titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad.

La intervención internacional y el respaldo de organismos multilaterales se vislumbran como factores esenciales para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procedimientos institucionales, declararon líderes gremiales y judiciales durante el encuentro. En ese sentido, el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha sido valorado positivamente por los actores locales, quienes insisten en la necesidad de que los procesos de elección y designación se desarrollen libres de presiones indebidas.

Testimonios: irregularidades y amenazas a la institucionalidad

Patricia Gámez, Presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, fue una de las voces centrales al describir situaciones inusuales durante el desarrollo de las elecciones en el gremio. Gámez relató: “La presencia fiscal se prolongó hasta aproximadamente las veintiuna horas, tiempo en el cual estuvieron presentes en las mesas de votación, grabando y tomando fotografías, procediendo a la incautación del teléfono del presidente del Tribunal Electoral, requiriendo el secuestro de cualquier teléfono, también de mi persona.” Añadió que estas actuaciones incluyeron un registro corporal en su contra para verificar si portaba dispositivos, generando un clima de “incertidumbre y zozobra” percibido como desproporcionado dada la sensibilidad institucional.

Ministerio Público indaga posibles delitos en votación del Colegio de Abogados

La Fiscalía de Guatemala mantiene bajo investigación presuntas irregularidades en la elección reciente de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, un proceso convocado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La pesquisa se centra en la habilitación de personas supuestamente no acreditadas legalmente como votantes, lo que podría constituir un delito electoral y poner en duda la legitimidad de los resultados.

Entre las líneas investigativas figura la presunta instrucción a votantes irregulares para que fotografiaran sus boletas y las enviaran como comprobante, práctica vinculada a la promesa de mantener cargos en entidades gubernamentales o percibir retribuciones económicas a cambio de respaldar a candidatos designados.

Le Fiscal Leonor Morales indicó que la investigación nace a raíz de denuncias recibidas en la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público. Los reportes señalan que directivos y personal del Tribunal Electoral habrían solicitado la emisión de carnets de abogado a politólogos y otros profesionales que no cumplen con los requisitos legales, para que estos pudieran votar en los comicios.

La Fiscalía de Guatemala investiga irregularidades en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad convocada por el Colegio de Abogados y Notarios. (Cortesía: Azteca Noticias)

La fiscal precisó que hasta la fecha el Colegio de Abogados no ha proporcionado el registro digital actualizado de votantes conforme a los plazos y formas ordenados por resolución judicial, lo que obstaculiza las labores de esclarecimiento.