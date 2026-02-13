Guatemala

Corte de Constitucionalidad ordena medidas para proteger proceso electoral del Colegio de Abogados

El máximo tribunal establece que la elección del gremio de abogados y notarios debe desarrollarse sin interrupciones ante eventuales interferencias, disponiendo garantías administrativas y legales para continuar cada etapa conforme lo estipulado en la ley

Guardar
Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se registró una vista contrapicada de la fachada de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, en la capital guatemalteca. EFE/Saul Martínez

Minutos antes de concluir el proceso de segunda vuelta, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictó medidas urgentes para asegurar la continuidad y regularidad de los procesos electorales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), tras advertir posibles conflictos constitucionales por actuaciones del Ministerio Público. La resolución ordena a la Junta Directiva y al Tribunal Electoral del CANG garantizar que las elecciones concluyan sin interrupciones, tomando las acciones administrativas y logísticas necesarias.

El dictamen enfatiza que ningún fiscal del Ministerio Público debe interferir en el desarrollo de las votaciones, el conteo de votos ni la proclamación de resultados. Cualquier acción que implique interrupción, suspensión u obstaculización del proceso está prohibida, aunque no se limitan las facultades investigativas de la entidad, siempre que se ejerzan por los cauces legales previstos.

La Corte de Constitucionalidad advirtió sobre posibles responsabilidades legales para quienes incumplan estas disposiciones, así como la activación de otras medidas constitucionales para salvaguardar la eficacia de los eventos electorales.

La resolución de la máxima corte se emite después que horas antes, agentes del Ministerio Público irrumpieron en dos centros de votaciones de la ciudad capital, en donde los profesionales del derechos participaban en la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Al respecto el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acusó al Ministerio Público de intentar interferir en el proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, señalando que la presencia de agentes en los centros de votación buscó intimidar a los electores y alterar el resultado de la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad.

Cortesía: Secretaría de Comunicación Social
Cortesía: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención fue dirigida por la fiscal Leonor Morales y restringió el acceso a los recintos, generando una fuerte polémica sobre la transparencia y el curso del proceso democrático, mientras las autoridades insistían en que las votaciones continuaban y se aseguraba el “estricto cumplimiento de la ley” ante recientes denuncias por presuntos delitos penales.

En ese escenario, el Ministerio Público desplegó operativos de allanamiento en el Parque Erick Barrondo de Ciudad de Guatemala, el Club la Aurora provocando el cierre de accesos y prohibiendo el ingreso de personas ajenas al evento, incluida la prensa.

Presidenta del CANG es inspeccionada

La presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Patricia Gálvez, se vio inmersa en un episodio singular tras concluir las votaciones en la zona 13. Agentes del Ministerio Público encabezados por la fiscal Leonor Morales acudieron a notificarle oficialmente una orden que exigía el secuestro de sus dispositivos móviles. La solicitud se planteó en un contexto de tensión institucional y en medio de cuestionamientos sobre la legalidad y el alcance de las intervenciones del Ministerio Público durante procesos electorales.

En este escenario, Gálvez declaró ante la fiscalía que no portaba ningún teléfono celular. Esta manifestación llevó a los agentes a realizar una revisión física para corroborar sus palabras. Sobre el requerimiento, Gálvez afirmó: “El único teléfono que uso es un teléfono institucional que me compró el Colegio de Abogados en el 23. Me cuida facturas, estoy pidiendo ahorita el comprobante para entregárselo a la persona que pretende ejecutar esa-- una instrucción que no tiene los requisitos de ley. Así de sencillo.” La presidenta manifestó que solo entregaría dispositivos ante una orden de secuestro concreta, no genérica

En tanto, el conteo de votos inició en medio de un corte de energía eléctrica,

<br>

Temas Relacionados

corte de constitucionalidadministerio públicoColegio de Abogados y Notarios de GuatemalaBernardo Arévalo

Últimas Noticias

Arévalo: “La democracia de Guatemala no se negocia” ante intervención del Ministerio Público en el CANG

El mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo, acusó al Ministerio Público de interferir en el proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios, y llamó a los profesionales a ejercer su derecho al voto pese a la presencia de fiscales en los centros de sufragio

Arévalo: “La democracia de Guatemala

Incendio afecta bodega de electrodomésticos en el centro de San Salvador

La intervención de los servicios de emergencia permitió contener rápidamente el fuego registrado en el sector comercial, donde la densidad de mercancías y la proximidad entre edificios incrementaron el riesgo de propagación en la zona

Incendio afecta bodega de electrodomésticos

El gobierno salvadoreño construye y remodela cuatro mercados municipales en diferentes zonas del país

La modernización de los mercados municipales avanza en cuatro puntos estratégicos de El Salvador, con proyectos financiados en parte por el Banco Mundial y destinados a brindar espacios dignos a miles de comerciantes, informó el ministro Romeo Rodríguez.

El gobierno salvadoreño construye y

Habitante de calle muere en Costa Rica tras sufrir un cuadro de hipotermia

Paciente murió luego de ingresar a centro médico tras ser encontrado en estado grave durante una mañana de bajas temperaturas en San José

Habitante de calle muere en

Inflación en El Salvador cae a 0.65 % en enero y marca la racha desinflacionaria más sostenida desde 2025

El índice de precios al consumidor registró en enero su nivel más bajo en dos años, consolidando una tendencia a la baja que comenzó en el último cuatrimestre de 2025

Inflación en El Salvador cae

TECNO

Alphabet de Google se pone

Alphabet de Google se pone a la par con Tesla de Elon Musk: vienen más robots

10 tecnologías que creó el humano gracias al viaje a la Luna: desde auriculares hasta purificadores de agua

El salto digital de Hispanoamérica: cómo la IA pasó de ser un mito a una herramienta cotidiana en solo 6 años

HONOR Magic 8 Lite vs. Samsung Galaxy A56: cuál es el smartphone más resistente de 2026 y con batería potente

San Valentín gamer: los mejores juegos de PlayStation Plus para celebrar en pareja o con amigos

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Taz Skylar no bebió ni comió durante dos días mientras rodaba la segunda temporada de ‘One Piece’

Nicolas Cage se pone el sombrero y sorprende como Spider-Noir: cómo será la serie que promete cambiar el universo Marvel

Yungblud, entre leyendas y nuevos comienzos: lo que aprendió de Ozzy, Aerosmith y su propio camino

Joker: Folie à Deux, la secuela musical que terminó en decepción para los fans y dividió a la crítica

La primera esposa de James Van Der Beek publica una fotografía inédita tras la muerte del actor: “Estoy desconsolada”

MUNDO

El régimen de Kim Jong-un

El régimen de Kim Jong-un amenazó con una “respuesta terrible” si se repite la incursión de drones desde Corea del Sur

Donald Trump advirtió a Irán sobre “consecuencias muy traumáticas” si no se logra un acuerdo sobre su programa nuclear

La UE prohibió el sobrevuelo del espacio aéreo iraní hasta marzo en medio de la tensión entre Teherán y Estados Unidos

El régimen iraní exige lealtad pública a las familias de los manifestantes encarcelados si quieren recuperar la libertad

Refugios naturales y biodiversidad protegida: así son los 5 parques que preservan el bienestar acústico y ambiental en el mundo