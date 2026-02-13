Guatemala

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala elige magistrados para la Corte de Constitucionalidad bajo tensión por intervención del Ministerio Público

El proceso de designación de magistrados en el sistema colegiado se vio marcado por el ingreso de agentes fiscales, lo que generó debates en torno a la legitimidad y el impacto en la institucionalidad jurídica del país

Guardar
Fotografías: Redes Sociales Diario de
Fotografías: Redes Sociales Diario de Centroamerica

La elección en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para designar magistrados de la Corte de Constitucionalidad se desarrolló bajo un clima de tensión institucional, acentuado por la irrupción de agentes del Ministerio Público en los centros de votación.

Esta intervención despertó un amplio debate sobre la legitimidad y transparencia del proceso, al mismo tiempo que ponía en juego el futuro del sistema judicial guatemalteco.

En este contexto de incertidumbre, la fiscal Leonor Morales encabezó operativos que limitaron el acceso a recintos electorales, incluyendo el Parque Erick Barrondo y el Club la Aurora en Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte del CANG, los allanamientos llevaron al cierre de accesos y a la prohibición de ingreso para personas ajenas al evento, mientras las autoridades insistieron en el “estricto cumplimiento de la ley” en respuesta a denuncias sobre posibles delitos penales cometidos durante la jornada.

El resultado del escrutinio arrojó que Astrid Jeannette Lemus Rodríguez se impuso como Magistrada Titular de la Corte de Constitucionalidad, con 8,920 votos, superando a Estuardo Gálvez.

En tanto, Luis Fernando Bermejo Quiñónez fue electo Magistrado Suplente, al obtener 8,527 votos frente a Melvin Portillo. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala informó estos datos a sus agremiados tras concluir el conteo.

Mientras tanto, la controversia por la intervención del Ministerio Público cobró relevancia en el ámbito político y jurídico. El presidente Bernardo Arévalo de León, a través de sus redes sociales, se refirió al suceso al expresar: “Fracasaron en su intento de secuestrar las elecciones del CANG. Con la misma fórmula con la que intentaron arrebatarle la libertad a Guatemala en 2023, hoy vuelven a fracasar. Ganó el rescate de la justicia. Ganaron los abogados honestos. Ganó la libertad. Ganó la esperanza. Juntos somos y seguiremos siendo más fuertes.”

Fotografía del 11 de febrero
Fotografía del 11 de febrero de 2026 del presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, en Ciudad de Guatemala. EFE/ Mariano Macz

El desarrollo de la jornada generó inquietud entre organizaciones y actores del sector privado, quienes expresaron preocupación por el impacto de estas diligencias en la certeza jurídica y el ejercicio democrático en Guatemala, tal como lo consignó el CANG.

Como consecuencia de estos acontecimientos, la Corte de Constitucionalidad convocó de manera urgente a sus magistrados para una sesión de Pleno Permanente, con el objetivo de analizar la situación desencadenada por la intervención del Ministerio Público durante la segunda vuelta del CANG.

El mecanismo de elección se desarrolló bajo el marco de una reciente resolución de la Sala Sexta, que restringió la participación a abogados con colegiado activo, excluyendo a profesionales de ciencias afines. Esta decisión judicial ha generado debates dentro del gremio, al limitar el padrón de votantes y modificar la composición habitual del proceso.

Reacciones de la sociedad civil y actores políticos

Las acciones del Ministerio Público generaron respuestas de distintos sectores de la sociedad civil, así como de actores políticos y diplomáticos.

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de un comunicado, señaló que el desarrollo de investigaciones o acciones judiciales en medio de un proceso electoral puede afectar la confianza en la transparencia y legitimidad de la elección.

El organismo internacional instó a las autoridades guatemaltecas a garantizar el respeto al derecho al voto y a la libre participación de los agremiados, subrayando la importancia de que la elección de autoridades judiciales se realice en un entorno libre de presiones externas e interferencias.

La OEA subrayó que el fortalecimiento institucional y la independencia de los órganos de justicia son pilares fundamentales para la democracia en la región.

Paralelamente, el consejo superior universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala anunció la convocatoria para la elección de sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad. Entre los aspirantes figura la actual fiscal general, Consuelo Porras.

Temas Relacionados

Guatemalaelección de magistrados de la CCColegio de Abogados y Notarios de GuatemalaMinisterio PüblicoBernardo Arévalo

Últimas Noticias

San Salvador Oeste atrae $16 millones y se posiciona como el motor industrial de El Salvador

La inclusión de capital extranjero, combinada con la próxima modernización de rutas, ha creado un entorno favorable para la industria local, consolidando al municipio como un punto clave para la expansión económica nacional

San Salvador Oeste atrae $16

El Salvador mantiene una de las deudas más bajas con el FMI en Centroamérica

La cifra de compromisos financieros vigentes del país es inferior a la de la mayoría de países de la región, según los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional publicados en febrero

El Salvador mantiene una de

Supuestos amigos estarían detrás del asesinato de una pareja en el Norte de Honduras

La Policía Nacional capturó a Ángel Alvarado Sierra, de 46 años, y Gina Azucena Paguada, amigos de la pareja que fue encontrada sin vida como principales sospechosas del doble homicidio en la carretera CA-13, a la altura de Quebrada Seca, en El Progreso, Yoro.

Supuestos amigos estarían detrás del

Un juez de Estados Unidos ordena el retorno de venezolanos detenidos en El Salvador

La instrucción judicial establece que más de 130 migrantes, quienes permanecieron durante meses en una prisión de máxima seguridad en Centroamérica, deben regresar para continuar sus trámites migratorios bajo custodia federal estadounidense

Un juez de Estados Unidos

Honduras recibe otro vuelo de deportados desde Estados Unidos en el Ramón Villeda Morales

Este proceso no solo implica la recepción inmediata de cada grupo retornado, sino que plantea un desafío permanente en términos de recursos, coordinación interinstitucional y apoyo a la reintegración social de quienes vuelven tras largos periodos en el extranjero

Honduras recibe otro vuelo de

TECNO

La inteligencia artificial redefine los

La inteligencia artificial redefine los empleos profesionales y acelera la automatización

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 13 de febrero

Cómo es la nueva IA de Google que resuelve problemas científicos

Desarrollan sensor que les da a los robots una visión de 180 grados y olfato artificial

Cómo Google apuesta todo para dominar la infraestructura de la inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

Como agua para chocolate: el

Como agua para chocolate: el regreso del realismo mágico, el desafío de un final fiel y las emociones a flor de piel en HBO Max

La nueva adaptación que revive el escándalo de Cumbres Borrascosas

La esencia de Skeletor regresa fiel y extrema al cine en Masters del Universo

Daniel Radcliffe habló de su carrera: “No necesito que la gente borre a Harry Potter de su memoria para poder disfrutar del presente”

Steven Spielberg apoya a la familia de James Van del Beek tras su muerte con una gran suma de dinero: el personaje de Dawson era fan de su cine

MUNDO

Los turistas abandonan Cuba en

Los turistas abandonan Cuba en medio de la crisis de combustible que atraviesa la isla: “La situación es crítica, crítica, crítica”

Volodimir Zelensky recibió en Múnich el primer dron ucraniano producido en Alemania

La inteligencia artificial pone en duda pinturas claves de van Eyck

OpenAI acusa a DeepSeek de aprovechar modelos de inteligencia artificial estadounidenses

Estados Unidos y Taiwán acuerdan reducir aranceles e impulsar compras de productos estadounidenses