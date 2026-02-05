Guatemala

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala fija para el 12 de febrero la nueva votación para magistrados de la Corte de Constitucionalidad

La actual elección quedó sin un ganador directo luego de que las candidaturas principales no alcanzaran la cantidad mínima que exige la ley para la designación inmediata de magistrado titular y suplente

La Misión de la OEA
La Misión de la OEA señaló que modificar las reglas electorales en el CANG amenaza la cohesión interna y el Estado de derecho en Guatemala. (Corte de Constitucionalidad)

La segunda vuelta para elegir Magistrado Titular y Magistrado Suplente de la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se celebrará el 12 de febrero de 2026, tras el resultado del escrutinio que dejó sin mayoría absoluta a los principales aspirantes.

De acuerdo con los resultados, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y exdecana en funciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, alcanzó 5.885votos en la elección titular, manteniendo una ventaja desde el inicio del conteo particularmente en la Ciudad de Guatemala. Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ubicó segundo con 4.495votos, tras superar a Néster Vásquez Pimentel, quien obtuvo 3.285sufragios en una competencia ajustada por el segundo lugar.

En la contienda para la suplencia, Luis Fernando Bermejo Quiñonez lideró al sumar 5.840votos, aunque Melvin Giovanni Portillo Arévalo, secretario de Política Criminal del Ministerio Público y acompañante de la candidatura de Estuardo Gálvez, disputó el primer lugar al obtener 4.863votos. Armando Ajín concluyó tercero con 3.523sufragios, luego de haber igualado a Bermejo durante parte del escrutinio de las mesas capitalinas.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) informa sobre los resultados que envían a Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y Carlos Estuardo Gálvez Barrios a la segunda vuelta para Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad (Facebook Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala)

La doble votación se produce porque ningún candidato alcanzó “la mitad más uno” del total de votos requeridos, condición exigida por el artículo 155 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad para una elección directa en primera vuelta.

Luis Fernando Bermejo Quiñonez y Melvin Giovanni Portillo Arévalo avanzan a la segunda vuelta electoral para el puesto de Magistrado Suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (Facebook Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala)

Sin profesionales de las ciencias afines

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió excluir a los profesionales de las ciencias afines al derecho del proceso de elección, tras conceder un amparo provisional a favor de Diego Sagastume Vidaurre, quien argumentó que, según la Constitución, únicamente los abogados pueden participar.

Luego del fallo, la Junta Directiva del CANG interpuso recursos de queja y apelaciones ante la Corte de Constitucionalidad (CC), intentando revertir la restricción, pero los magistrados no dieron trámite a estas solicitudes. En paralelo, la presidenta del CANG, Patricia Gámez, solicitó formalmente una ampliación a la misma Sala Sexta Administrativa, petición que fue rechazada, y la judicatura ordenó que se publique una nueva convocatoria dirigida solo a la asamblea de abogados, con apercibimiento en caso de incumplimiento.

Aeste contexto se sumó la postura del magistrado NesterVásquez, quien manifestó desconocer que se le había asignado laponencia de una de las apelaciones y señaló que atendería los asuntosrelacionados con su magistratura al término de su periodo vacacional.

El proceso de selección de magistrados continúa, con el desarrollo de las votaciones en la que abogados egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), afiliados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), definirán este jueves tanto al representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU) y al vocal III de la Usac como al profesional no catedrático que integrará el CSU, quien tendrá la facultad de elegir a un magistrado titular y a un suplente para conformar la próxima Corte de Constitucionalidad (CC).

Las decisiones que tomen los agremiados en esta elección influirán directamente en la renovación de la magistratura constitucional, marcando una diferencia respecto a la organización de otras votaciones, como las realizadas para magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Electoral del propio colegio profesional. Según información del Diario LaHora.

