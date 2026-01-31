Guatemala

La PNC de Guatemala recaptura en un operativo a Carlos Agustín Reyes Popol, prófugo de la pandilla Barrio 18

Un grupo de agentes logró localizar al miembro de Barrio 18 luego de un despliegue táctico en Las Maravillas, donde fueron incautadas armas de fuego, municiones y se arrestó a personas señaladas de colaborar con fugados

La recaptura de Carlos Agustín Reyes Popol, conocido como “Bufón”, integrante de la pandilla Barrio 18 y prófugo de la cárcel Fraijanes II, fue concretada por la PNC en Guatemala. Ocho miembros de este grupo ya han sido detenidos tras la fuga.

Las autoridades de seguridad informaron que, realizaron el operativo en la colonia Las Maravillas, aldea El Chan, ruta al municipio de San Pedro Ayampuc, ciudad de Guatemala. Allí, los agentes ingresaron en un despliegue táctico y confiscaron fusiles de asalto, pistolas, gran cantidad de municiones y un chaleco antibalas. El procedimiento también permitió la captura de personas acusadas de proveer apoyo logístico a los prófugos.

La operación respondió a la directriz de actuar contra quienes atentan contra la seguridad en Guatemala, según la PNC, que ha reforzado los controles bajo el #EstadoDeSitio,priorizando el resguardo de las familias.

Tras su captura, Reyes Popol, fue llevado al área de cárceletas de Torre de Tribunales a la espera audiencia ante un juez de turno que definirá los motivos de su detención.Durante la espera de los trámites judiciales, ante los diferentes medios de comunicación Reyes Popol advirtió: “Me voy a fugar otra vez, fijo”.

El recapturado es Uno de los 20 integrantes de una pandilla que escaparon de la prisión Fraijanes II en octubre y permanecía prófugo hasta ser recapturado. La Policía Nacional Civil, detalla que desde la fuga, siete de los evadidos han sido localizados: entre ellos, destacan Byron Eduardo Fajardo Revolorio (“El Black Demon”), capturado el 13 de octubre; Melcin de León (“Little Strong”) y Marlon Sincuir (“El Espectro”),aprehendidos el 18 de octubre; Nicolás Xantes (“El Brown”), el 21 de octubre; Ever Sinay (“Cartoon”), el 20 de noviembre; Milton Noel Navarro García, en Morales, Izabal, el 23 de diciembre. Un caso particular es el de Edwin Roberto González Ortega, alias “Psyco”, quien fue hallado muerto en la aldea El Jocotillo, Villa Canales.

El gobierno de Guatemala mantiene vigente una recompensa de Q.150 mil por información que conduzca a la recaptura de cada uno de los trece prófugos de los 20 que escaparon de la cárcel Fraijanes II, en octubre de 2025. La Policía Nacional Civil (PNC) mantiene activa la investigación y solicita a la población que reporte cualquier dato relevante de forma confidencial a los números 110 o 1561.

Al mantener el ofrecimiento de la recompensa, las fuerzas de seguridad comparten, la lista de fugitivos que alcanza a Edwin René Ramírez Iboy, Fernando Muñoz Sinar, Kevin Amilear Ramos Aguilar, Rudy Augusto Ortiz Morales, Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, Julio Cristóbal Gómez Lic, Carlos Estuardo Boch, Carlos Agustín Reyes Popol, Winston Estivenson Mereira Aristondo, José Carmelo Sinay Ortiz, Gerson Alexander Osorio Herrera, Esvin Estuardo Herrera Ardiano y Carlos Augusto Aguilar Escobar.

En declaraciones recientes a Infobae el vocero Jorge Aguilar de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo para ampliar las posibilidades de recaptura, la PNC ha establecido coordinación con fuerzas policiales de México, El Salvador, Honduras y Belice. Las pesquisas continúan con el fin de localizar y aprehender a los implicados en la evasión, priorizando la prevención del delito, la pesquisa y el combate a las estructuras criminales, aseguró Aguilar.

