El gobierno de Guatemala concreta primeras extradiciones de 2026 por narcotráfico

(PNCdeGuatemala)

Cuatro personas privadas de libertad fueron trasladadas desde el Centro de Detención Mariscal Zavala hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca de donde fueron extraditados a Estados Unidos, donde deberán enfrentar procesos vinculados a delitos de narcotráfico, según informó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP). Estos traslados constituyen los primeros casos de extradición a ese país concretados en 2026, en un contexto marcado por la intensificación de los operativos coordinados entre las autoridades guatemaltecas y estadounidenses en materia de crimen organizado.

Entre los extraditados figuran Wenshen Xu, vinculado a cargos de conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, lavado de dinero y apoyo a organización terrorista extranjera; Pedro Pablo Oliva Catalán, acusado de asociación delictuosa para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína; Adelfo Federico Valdez Santos, aprehendido por conspiración para fabricar y distribuir una cantidad similar de esa droga; y Kelvin David Beron Ramírez, involucrado en conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de una mezcla con contenido de cocaína. Todos enfrentarán procesos judiciales en Estados Unidos.

Datos de las autoridades, detallan que de enero a noviembre del año pasado, las autoridades de Guatemala concretaron 30 extradiciones, entre las que 18se relacionaron con cargos de narcotráfico, seis con delitos por contrabando de personas, tres por agresión sexual, una por pornografía infantil, una por violación y una por crimen organizado, según la DGSP. En ese mismo periodo, se consolidó una dinámica de cooperación estrecha con Estados Unidos en el combate transnacional al tráfico de drogas y otros delitos graves.

(PNCdeGuatemala)

En paralelo a estos traslados, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Erick Neftalí Medina García, ciudadano mexicano de 34 años, en un operativo dirigido por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA-PNC) en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. La PNC informó que esta aprehensión representa la segunda detención en el mes vinculada a trámites de extradición por narcotráfico, lo que refuerza la colaboración entre ambos países en la lucha contra estas redes delictivas.

Según la investigación de las autoridades estadounidenses, la organización criminal dirigida por Medina García operaba desde México, coordinando desde al menos 2025 el traslado de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. La red utilizaba pistas de aterrizaje en territorio mexicano para recibir cargamentos provenientes de Colombia y otros países, que posteriormente dirigía hacia Estados Unidos y otros destinos. La Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York solicitó formalmente la extradición de Medina García, acusado de conspirar para importar, fabricar, distribuir y poseer cocaína con destino final en territorio estadounidense.

La unidad de élite del Sistema Penitenciario de Guatemala lleva a cabo un exitoso operativo, resultando en la captura y traslado de varios reos. Un reflejo del compromiso por la seguridad ciudadana.

De acuerdo con las autoridades, Medina García ocupaba un rol central en la organización, al encargarse de la protección y coordinación del traslado de los cargamentos en México. La PNC resaltó que con esta acción suma dos capturas en el mes con fines de extradición por delitos de narcotráfico. El Ministerio Público expuso en sus redes sociales detalles de su participación en el operativo, subrayando la importancia de este proceso judicial que involucra cargos federales de alto impacto.